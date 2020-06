Dank Spende: Garzer Schüler können in den Pausen kickern

Garz

Eva, Nick und Felicitas sind schon etwas traurig. Nur für einen kurzen Fototermin dürfen sie den neuen Kickertisch ihrer Schule benutzen. Danach bleibt er wegen der Corona-Maßnahmen im Haus wieder im Ruhezustand.

„Das ist äußerst ungewöhnlich für alle“, meint Schulsozialarbeiterin Antje Hempel, „im Normalfall wird die Neuanschaffung von Spielern belagert und ist dicht umringt von begeisterten Zuschauern.“ Und dabei hätten sich die Garzer Schüler schon sehr auf das neue Spielgerät gefreut, das sie vor einigen Monaten geschenkt bekamen.

Kickern noch vor dem Unterricht

Der Förderverein der Garzer Schule „Am Burgwall“ hatte sich für die Umsetzung des Kicker-Projekts starkgemacht, erinnert sich Antje Hempel. Bis dahin spielten sie nämlich an einer kleineren Ausgabe, die der Hausmeister Carsten Fritz vor der Sperrmüllentsorgung gerettet und liebevoll hergerichtet hatte. Das kam bei den Jungen und Mädchen sehr gut an, denn nun hatten sie einen passenden Zeitvertreib.

Vor dem Beginn der ersten Schulstunde und in einigen Pausen trafen sie sich in festen Teams und starteten ihre Kicker-Runden. „Langeweile war verflogen und die Spieler kamen über das Kicker-Training in gute Kontakte“, erzählt die Schulsozialarbeiterin. Das alte Exemplar brauchte immer wieder die eine oder andere größere Reparatur. Denn wo gespielt wird, fallen auch bei aller Vorsicht Abnutzungen an.

Spende für richtigen Kicker

Nun kam der Förderverein ins Spiel, der sich seit 2008 für verschiedene Belange der Garzer Schule einsetzt. Der Vereinsvorstand wandte sich an die Sparkasse Vorpommern und konnte die Verantwortlichen von seiner Idee eines Kicker-Tischs mit Profimaßen überzeugen.

Den echten Turniertisch unterstützte die Bank mit einer großzügigen Spende von 600 Euro und ließ die Kicker-Herzen höher schlagen. Und noch einen Nebeneffekt hatte die Anschaffung bis zum Beginn der Corona-Krise: Einige Schüler wurden früher als üblich in die Schule gelockt und nutzten ihre Chance auf ein Match vor dem Unterricht.

Abwechslung zum Handy

„Wir freuen uns, dass es mit dieser Investition gelungen ist, einige Schüler vorübergehend von der Handydauernutzung am Morgen und in den Pausen abzubringen“, erklärt Schulleiterin Elke Laue ein Anliegen der Garzer Schule. Bei diesen und ähnlichen Vorhaben fände sie im Förderverein immer die passende Unterstützung. Neben dem Einwerben von Spenden half dieser aktiv bei zahlreichen Schulveranstaltungen, wie beispielsweise an Zirkustagen, bei Flohmärkten oder Seminaren zur Suchtprävention sowie bei Streetart-Projekten oder Maßnahmen der Berufsorientierung.

Der Förderverein der Garzer Schule sucht weitere Mitglieder und Unterstützer. Informationen über Förderziele und aktuelle Projekte gibt es unter 038 304 / 329.

Von André Farin