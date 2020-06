Darum dürfen Märkte in Thiessow, Binz und Gingst trotz Corona öffnen 

Rügen

Erstmals in diesem Jahr öffnete am Dienstag der Rügenmarkt in Thiessow seine Pforten. Auch die Märkte in Binz und Gingst dürfen stattfinden. Die Frage nach der Definition von Wochen- oder sogenannten „Spezialmärkten“ hatte in der vergangenen Woche zu Verunsicherung bei Händlern und Kunden geführt.

Ursache waren unterschiedliche Auslegungen der jüngsten Verordnung des Wirtschaftsministeriums. Das hatte eine Übersicht von Branchen herausgegeben, die öffnen dürfen oder noch geschlossen bleiben müssen. Die Liste enthält eine Positivliste für 90 Branchen, vom Autohaus bis zum Waschsalon.

Nicht öffnen dürfen hingegen neben Bars und Schankwirtschaften, Freizeitparks und Erlebnisdörfern sowie Wellnesszentren auch Märkte, Spezialmärkte oder marktähnliche Veranstaltungen. Ausgenommen von dem Verbot sind laut Landkreissprecher Olaf Manzke jedoch Wochenmärkte, die Dinge des täglichen Bedarfs anbieten.

Sortiment für Erlaubnis extra reduziert

„Uns liegen alle Genehmigungen vor“, sagt Urte Kasüske, die gemeinsam mit ihrer Schwester Frauke den Rügenmarkt in Thiessow betreibt. „Wir haben das Warensortiment so reduziert, dass es den Kriterien für einen Wochenmarkt entspricht.“ Auch alle anderen Vorgaben der Verordnung würden eingehalten und an jedem Stand fände sich eine Flasche mit Desinfektionsmittel.

„Wir sind größer als die meisten anderen Märkte und erfüllen daher auch mehr Auflagen.“ Der Markt findet nun zweimal wöchentlich dienstags und donnerstags von 9 bis 16 Uhr statt. Mit der Behörde habe sie verabredet, die Öffnungszeit bei zu großem Andrang zu verlängern, sagt Urte Kasüske.

Der Rügenmarkt lädt nach Thiessow. Quelle: Archiv

Der Kreativ-Markt in Lietzow, den die Schwestern normalerweise ausrichten, bleibt hingegen geschlossen. „Dabei handelt es sich eher um einen Spezialmarkt mit Erlebnischarakter.“

Auch Märkte in Binz und Gingst finden statt

Jeden Freitag findet auch der Markt an der Promenade des Schmachter Sees in Binz wieder statt. Von 9 bis 14 Uhr bieten Händler und Gewerbetreibende Lebensmittel und Produkte aus der Region an. Getreidekaffee, Kakao und Schokolade aus der Bio-Rösterei finden sich neben Bioprodukten vom Ökohof, Senf und Fruchtessig, Kräutersalz und Fruchtsäften sowie Honig und Marmelade.

Soweit erlaubt, gibt es auch Praktisches und Schönes für Garten, Gesundheit und Wohlbefinden zu erwerben. Ein Imbiss auf dem Markt sei wegen der Corona-Richtlinien aktuell nicht möglich, sagen die Veranstalter. Es gibt jedoch Angebote „to go“. Auf dem gesamten Marktgelände ist dabei der Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten.

Auch auf dem Museumshof in Gingst kann Ökobauer René Thom jeden Sonnabend wieder Gäste auf dem Grünen Markt empfangen. Immer sonnabends gibt es von 10 bis 16 Uhr Gemüse, Obst und Honig. „Wir verhandeln noch mit dem Amt Westrügen darüber, ob beispielsweise auch Bürsten, Körbe und Seife zu den Gegenständen des täglichen Bedarfs zählen“, sagt der Marktbetreiber. Regionale Händler bieten regionale Bio- und Ökoprodukte oder Produkte aus ihrer Manufaktur an.

Lebensart noch immer auf der Kippe

Mehr als 120 Anfragen liegen dem Landkreis zur Bearbeitung vor, weiß Olaf Manzke. Nicht alle können derzeit positiv beantwortet werden. So ist beispielsweise in der aktuellen Situation die Durchführung der Lebensart-Messe in Putbus äußerst fraglich. „Es wird jetzt nicht einfacher“, so Manzke. „Es finden in den kommenden Wochen viele Veranstaltungen in den Ostseebädern statt und wir warten noch auf die Auswertung der Corona-Zahlen nach Pfingsten. Veranstalter sollten sich aber nicht entmutigen lassen. „Besser ist es nachzufragen. Vielleicht findet sich gemeinsam ein Weg.“

Von Uwe Driest