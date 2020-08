Sassnitz

Sich überschätzt oder die Gefahren an Rügens Steilküste unterschätzt hat am Montag ein 19-jähriger Urlauber aus Sachsen.

Gemeinsam mit einem 18-Jährigen ist er am Nachmittag gegen 16.45 Uhr abseits der offiziellen Wege zwischen Lohme und dem Königsstuhl bei Sassnitz unterwegs. Etwa zwei Kilometer nördlich vom Königsstuhl wollen beide einen etwa 90 Meter hohen Steilhang zum Wasser hinabklettern.

Anzeige

Leichtsinn oder Übermut?

In welch gefährliche Lage sie sich dabei bringen, scheint den jungen Sachsen nicht bewusst. Lediglich einige Meter weit kommt der 19-Jährige, rutscht dann ab. Zu seinem Glück bekommt er einen Ast zu greifen und kann sich festhalten. Mehr aber auch nicht. Es gelingt ihm weder hinauf- noch hinabzuklettern. Er hängt in 60 Metern Höhe fest. Auch seinem Bekannten gelingt es nicht, ihn aus der gefährlichen Lage zu befreien.

Weitere OZ+ Artikel

Wie ein Polizeisprecher später schildert, machen die beiden Männer schließlich durch Hilferufe auf sich aufmerksam. Ein anderer Urlauber hört sie und verständigt den Notruf. Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienst und auch der Rettungshubschrauber „Northern Rescue 02“ werden alarmiert.

Nur wenig später rücken die Rettungskräfte der Freiwilligen Feuerwehr Sassnitz an. Darunter sind ausgebildete Höhenretter. Einer von ihnen seilt sich zu dem Verunglückten ab. Dieser bekommt eine Rettungshose angelegt und wird schließlich nach oben gezogen. Letztlich hat der 19-Jährige Glück im Unglück, er kommt mit ein paar Schrammen davon.

Retter: „Solche Einsätze gehen an die Substanz!“

Aber mit dem waghalsigen Abstieg hat er sich in Lebensgefahr begeben, macht Sven Teschulat, Leiter der Sassnitzer Feuerwehr deutlich. „Und auch die Retter in Gefahr gebracht“, fügt der 50-Jährige hinzu, der gemeinsam mit 20 Rettungskräften seiner Wehr im Einsatz war. Die Höhenretter sind speziell ausgebildete Kräfte der freiwilligen Wehr. „Soweit ich weiß, die einzigen im gesamten Landkreis“, berichtet der Wehrführer.

Für sie ist es nicht der erste derartige Einsatz in dieser Urlaubssaison gewesen. Erst vor wenigen Wochen sind zwei Frauen und ein Hund aus einer ähnlichen Laage gerettet worden. „An der gleichen Stelle wie der 19-Jährige“, erzählt Teschulat. Vor acht Tagen ist ein Urlauber mit seinem Hund an der Steilküste bei Lobbe in eine hilflose Lage geraten.

Den Höhenrettern verlangen derartige Einsätze viel ab, wie der Wehrleiter weiß. „Die spezielle Schutzkleidung der Höhenretter, die Hitze am Montag, das Wissen, dass man selbst in Gefahr geraten kann: Das geht an die Substanz. Das ist dem Kollegen, der sich zum Verletzten abgeseilt hat, im Nachhinein deutlich anzusehen gewesen“, macht Sven Teschulat deutlich.

Unwegsames Gelände erschwert Rettung

Feuerwehr, Polizei, Rettungsdienst und Rettungshubschrauber waren im Einsatz. Quelle: Feuerwehr Sassnitz

Auch dieses Mal, wie bei der Rettung der beiden Frauen samt Hund Mitte Juni, lief alles glatt. „Der junge Mann hatte Glück. In diesem Fall kamen wir bis auf hundert Meter an die Unglücksstelle heran“, erklärt der 50-Jährige. Das könne aber nicht für jeden derartigen Einsatz gewährleistet werden. „Wir sind für 12 Kilometer Steilküste auf Rügen zuständig. Oftmals wissen die Hinweisgeber nicht genau, wo sich die Unglücksstelle befindet. Dann beginnt zunächst die Suche. Wie nah heran wir dann mit unseren Fahrzeugen kommen, hängt von vielen Faktoren ab. Nicht zuletzt vom Gelände, das mitunter gar nicht oder nur sehr beschwerlich zu befahren ist“, berichtet Teschulat.

Lesen Sie auch:

Nach Rettung von Steilküste auf Rügen: Waren die Urlauber fahrlässig?

Bei allem Ärger über so viel Unvernunft ist der Wehrführer froh, dass dieser Einsatz glimpflich ausgegangen ist. Aber: „Es sind vermeidbare Einsätze“, betont er. Warum immer wieder Leute versuchen, die Steilküste hinabzusteigen, kann er sich bei all den Warnungen vor Ort und in der Presse nicht erklären. „So harmlos manch ein Weg auch aussehen mag, Rügens Küste ist generell gefährlich“, mahnt er.

Zwei Abstiege zum Fuße der Klippen gibt es

Auch seitens des Nationalparkamtes Jasmund wird immer wieder vor den Gefahren an der Steilküste gewarnt. „Wir weisen dringend darauf hin, den markierten Hochuferweg nicht in Richtung Kliff zu verlassen. Keinesfalls darf das Kliff erklettert werden, dort herrscht akute Lebensgefahr, nicht nur bei Regen und aufgeweichtem Boden“, erklärt Ingolf Stodian, Dezernent des Nationalparks Jasmund, erst kürzlich.

Denn die Küste befinde sich in freier Dynamik. Teile der Felsen rutschen immer wieder ab. Das Spazierengehen am Fuße der Klippen birgt die Gefahr, von herabstürzenden Kreidemassen, großen Steinen oder Bäumen getroffen zu werden oder auch in einem Schuttkegel aus Kreideschlamm stecken zu bleiben. Und deshalb wird Wanderern die Route auf dem Hochuferweg empfohlen.

Ein Abstieg zum Strand ist bei Sassnitz und etwa auf der Hälfte des Hochuferweges, am Kieler Bach, möglich. Und auch nur dort. Denn der Abstieg abseits der ausgewiesenen Wege ist an der Steilküste verboten. In jedem Jahr sterben Menschen oder werden schwer verletzt, weil sie der Bruchkante zu nah kommen und abstürzen. Und eben auch ein Abstieg auf einem vermeintlich sicher aussehenden Weg kann gefährlich werden, wie der Fall der beiden jungen Sachsen zeigt.

Von Anja Krüger