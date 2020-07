Bergen

Liven Tassilo Tredup ist gebürtiger Rüganer und wuchs in Dranske auf. „Dort, wo der Rodelberg meiner Kindheit war, steht jetzt ein Supermarkt“, bedauert er. Mit 14 zog er mit den Eltern nach Bergen und trat nach der Schulzeit seinen ersten Job auf Karls Erdbeerhof an. Dort blieb er für drei Jahre und nach verschiedenen Zwischenstationen arbeitet er seit zwei Jahren wieder auf dem Erlebnishof. Der 26-Jährige kümmert sich um die Grünanlagen, um das Wohlergehen der Hoftiere und ist überall auf der Anlage hausmeisterlich tätig.

Jeden Morgen mit dem Rad zur Arbeit

Er wohnt mit seiner Lebensgefährtin und den zwei Kindern in Bergen und fährt mit dem Fahrrad nach Zirkow zur Arbeit. „Normalerweise werden für die Strecke 32 Minuten gebraucht – ich schaffe es in 20“, verrät er stolz. Der Insulaner ist Kap-Arkona-Fan, das er in der Freizeit gern besucht. Seiner Heimat fühlt Liven Tredup sich verbunden. „Ich mir nicht vorstellen, woanders zu leben als hier, wo die Familie ist“, sagt er.

Von Christa Driest