Neuenkirchen

Wieder ein großer Auftritt im Gotteshaus von Neuenkirchen. Pastor Martin Holz hatte am zweiten Adventssonntag zu einer Andacht eingeladen, bei der Gedeon Thunhorst auf der Orgel spielen durfte. Ihn begleitete sein Schulfreund Wieland Holz aus Schaprode auf der Klarinette. Der 14-jährige Gedeon aus der Gingster Regionalschule fühlt sich hier schon sehr heimisch, denn er probt und spielt nicht das erste Mal vor Publikum. Seine Mitschüler erlebten ihn sogar schon zweimal beim alljährlichen Adventssingen in der Gingster Kirche.

Alles angefangen hat bei seiner Oma in der Nähe von Osnabrück, wo ihn eine Frau aus dem Kirchenvorstand ansprach. Sie hatte die Idee, dass er vielleicht einmal auf der Orgel spielen könnte, weil er schon über Jahre im Haus seiner Großmutter das Klavierspiel erlernte.

Training am Klavier

„Zuerst dachte ich, dass es ganz schön laut werden würde“, erinnert sich Gedeon und schmunzelt dabei: „Nach den ersten Tönen, die ich in der dortigen Kirche spielte, verliebte ich mich sofort in die Königin der Instrumente.“ Das war am coolsten bei dem Omabesuch, meint er. Als er zurück auf Rügen war, wollte er unbedingt das Spielen auf der Orgel lernen.

In mittlerweile vier Jahren hat er sich vor allem viel selbst beigebracht, indem er zu Hause am Klavier trainierte oder seine Besuche in Osnabrück zum Proben nutzte. In der Heimatkirche stimmte schließlich der Gemeindekirchenrat seinem Wunsch zu, an der Neuenkirchener Orgel üben zu dürfen. Gleichzeitig bekam er einen Platz an der Bergener Musikschule und konnte den Orgelunterricht bei Kantor Frank Thomas besuchen.

Orgelspiel, Improvisation, Chorleitung

Seit Sommer 2019 spielt er bei den Gottesdiensten regelmäßig die Orgel und traut sich jetzt sogar den Orgelschein zu. Der erste, den er erreichen möchte, ist der D-Schein, für den er einen Grundkurs Kirchenmusik absolviert. Dabei erhält er Einblick in Fächer wie Orgelspiel, Improvisation und Chorleitung. In einem Theoriekurs werden das Gehör geschult sowie Grundkenntnisse in Harmonielehre und Orgelbau vermittelt.

Eine Herausforderung wird das sogenannte Literaturspiel sein. „Das ist schwierig, weil man bei Stücken aus Orgelbüchern genau nach den Noten spielen muss“, sagt Gedeon. Im Moment habe er noch Probleme dabei, weil er viel zu gerne improvisiere. Das bereite ihm mehr Spaß als das Abarbeiten von sogenannten Literaturstücken.

Mit dem Rad zur Kirche

Viel Zeit kann er im Moment für das Training an der Orgel nutzen, weil wegen der Corona-Pandemie nicht so viele Veranstaltungen stattfinden dürfen. Diese Orgel ist für ihn etwas Besonderes. Sie wurde 1891 von dem Orgelbauer Guido Knauf aus Gotha erbaut und in der Folgezeit mehrfach umgestaltet. Das Schleifladen-Instrument hat heute zwölf Register auf zwei Manualen und Pedal; die Spiel- und Registertrakturen sind mechanisch.

Die Corona-Zeit brachte auch die Schulschließung in Gingst mit sich. Gedeon nutzte sie sinnvoll und fuhr zwei- bis dreimal die Woche mit dem Rad von seinem Wohnort Reetz zur Kirche. Dort probierte er ganz ungestört viele verschiedene Stücke auf der Orgel, am liebsten von Johann Sebastian Bach und Max Raabe.

Musikstudium in Greifswald

Ein Highlight des letzten Frühjahrs war das Osterfest, bei dem er zusammen mit einem Schulkameraden in Neuenkirchen die älteste Glocke der Insel läuten durfte. „Das bedeutete zehn Minuten Musik für den Ort und hat mich sehr bewegt“, erinnert er sich.

Beim Blick auf die Zukunft will er die Kirche nicht verlassen. Er möchte später einmal Kirchenmusiker auf Rügen werden und bereitet sich schon jetzt darauf vor. Dazu gehören weitere Prüfungen an der Orgel, das Abitur am Fachgymnasium in Stralsund und das Musikstudium in Greifswald.

Einen Plan B hat der Gingster Schüler auch schon in der Tasche. „Wenn es mit dem Studium nichts wird“, sagt er, „würde ich auch als Orgelbauer oder Glockensachverständiger arbeiten.“ Denn irgendwie lasse ihn das Thema Orgel nicht mehr los.

Von André Farin