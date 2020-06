Rügen

Rügen sieht rot: Ob das Surfhostel auf Ummanz, das Fährhafenterminal in Neu Mukran, die Seebrücke Sellin oder das Theater Putbus – in der Nacht zu Dienstag, vom 22. auf den 23. Juni, werden auf der Insel etliche markante Gebäude in rotes Licht getaucht. Das Signal, das davon ausgehen soll: In der Veranstaltungsbranche brennt die Luft. Denn viele der Unternehmen könnten durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie Pleite gehen – und das schon innerhalb der nächsten 100 Tage. Die bundesweite Aktion „Night of Light“ ist der Hilferuf einer ganzen Branche.

Mit dabei sind auch die Störtebeker Festspiele in Ralswiek. Hier machte Geschäftsführerin Anna-Theresa Hick am vergangenen Sonnabend mit einem Live-Schnitt auf der Facebook-Seite auf diese Aktion aufmerksam. Kurz vor 20 Uhr: Aus den Boxen ertönte die bekannte Musik, die zu Beginn einer jeden Vorstellung zu hören ist, danach die Stimme der Geschäftsführerin Ruth Hick, die die Gäste begrüßt. Doch an diesem Premierentag war alles anders. Kein Zünden der Kanone, keine Ansprache von Intendant Peter Hick, kein Klaus Störtebeker, der im Nebel über die Naturbühne reitet. Und vor allem keine Zuschauer. Aufgrund der Corona-Krise fallen aktuell sämtliche Großveranstaltungen aus, so auch in Ralswiek.

Aus logistischen Gründen wurde am Großen Jasmunder Bodden die Nacht der roten Lichter vorgezogen. Schon in der vergangenen Woche wurde das Gelände in Ralswiek mit dieser Signalfarbe angestrahlt. „Menschen dieses Landes, welches sich als Land der Dichter und Denker, der Philosophen und Literaten, der Sänger und Darsteller rühmt, dessen Kunst und Kultur weltweit hochgeachtet wird, seines Gleichen sucht, steht geschlossen zusammen und lässt in der ,Night of Light’ den stummen, aber leuchtend starken Appell erstrahlen, dass wir jetzt Hilfe und Unterstützung brauchen“, sagt Anna-Theresa Hick. Deutschland, als freier, demokratischer, sozialer Staat, dürfe seine Künstler nicht vergessen.

„Niemand reicht uns eine helfende Hand“

Die Geschäftsführerin gibt einen Einblick, wie viel Leute allein in Ralswiek betroffen sind. In den 67 Vorstellungen hätten 150 Kleindarsteller, zwölf Schauspieler, zehn Reiter und acht Stuntmen auf der Bühne gestanden. Hinzu kommen die Mitarbeiter sowie die 400 saisonalen Kräfte. In guten Zeiten habe man sich mit den Störtebeker Festspielen geschmückt. „Und nun sind wir allein. Niemand steht hinter uns, niemand reicht uns eine helfende Hand.“ Niemand fühle sich verantwortlich. Weder, wie die Häuser und Spielstätten aufrecht erhalten, „noch wie wir unsere Mitarbeiter versorgen oder unseren Lebensunterhalt bestreiten können“, sagt sie.

Bundesweite Aktion Die bundesweite Aktion „Night of Light“ ist der Hilferuf einer ganzen Branche. Kultur- und Veranstaltungszentren, Clubs und Eventlocations, Bars und Spielorte wollen auf ihre prekäre Situation aufmerksam machen. Bundesweit beteiligen sich über 5900 Firmen, mehr als 6200 Gebäude sollen europaweit beleuchtet werden. Darunter das Brandenburger Tor, der Leuchtturm in Warnemünde, der Stellplatz am alten Bahnhof in Tribsees, die Stralsunder Kulturkirche St. Jakobi und die Selliner Seebrücke. Diese Gebäude werden auf Rügen angestrahlt: Rügen Surfhostel auf Ummanz, Haus der Gemeinde Dranske, Hafen Glowe, Musikpavillon und Kurmuschel von Ulrich Müther in Sassnitz, Die MS Nordwind und MS Rügen in Sassnitz, Fährterminal in Neu Mukran, Störtebeker Festspiele in Ralswiek, Müther-Turm Binz, Kurplatz Binz, Seebrücke Sellin, Rosencafé Putbus und Theater Putbus

Konkrete Forderungen werden laut. Vor allem nach einem Plan, einer Lösung, einem gemeinsamen Weg, nach Sicherheiten, Zugeständnissen und Versprechen. Verbunden mit der Frage: „An welchen Tisch können wir uns gemeinsam setzen und über unsere Zukunft sprechen?“ Die Branche brauche das Publikum, die Befürworter, Kollegen, Vertreter, Sponsoren und die Politiker. „Wir erstrahlen in rot, als Mahnmal, als Warnung und als Hilfeschrei, der für viele unserer Freunde schon zu spät kommt“, sagt sie. Bisher sei man auf Hilfe von außen nicht angewiesen gewesen. Doch nun sind die Mitarbeiter zu einem Großteil in Kurzarbeit, Entlassungen mussten vorgenommen werden und die saisonalen Kräfte haben dieses Jahr in Ralswiek keine Möglichkeit auf Beschäftigung.

90 Prozent der Veranstaltungen fallen weg

Ihr Dank gilt dem Fotografen Oliver Wagner, Marcus Gielow vom Störtebeker-Team sowie Christopher Hönicke und seinem Team von der Bergener Firma Baltic Sound, die die Aktion „Night of Light“ umgesetzt haben. Das Unternehmen aus Bergen hat dafür die Federführung für die Insel übernommen. „Bis weit nach dem Sommer sind alle Aufträge storniert. Dabei ist der Sommer die Jahreszeit, in der wir Geld verdienen. Rechnet man alle Veranstaltungen mit unserer Beteiligung zusammen, fallen 90 Prozent weg“, sagt Frank Flade, Eventbetreuer bei Baltic Sound. Dazu zählen unter anderem das Seebrückenfest Sellin, Motocross in Bergen, Beachpolo in Sellin, Dorffest Gager, Fashion-Show Binz oder das Hafenfest in Glowe. Die Firma wollte gut gerüstet sein und hatte im Winter sogar investiert und neue Technik angeschafft.

„Die Frage bleibt: Wie lange halten wir das durch? Wir als Veranstalter haben eine lange Vorlaufzeit, könnten auch kurzfristig nicht so schnell wie gewünscht durchstarten. Das Jahr 2020 ist Geschichte“, sagt Frank Flade. Die Mitarbeiter, die allesamt Freiberufler sind, halten sich derzeit mit Gelegenheitsjobs über Wasser.

Appell für einen Branchendialog

Auch das Ostseebad Binz spürt noch immer deutlich die Auswirkungen der Corona-Krise. Der Binzer Kurplatz, beliebter Treffpunkt und Veranstaltungsort für Konzerte, Tanz- und Filmabende, liegt weiterhin im Dornröschenschlaf. Den Gästen, die inzwischen wieder in das Rügener Ostseebad kommen dürfen, bietet er traumhafte Ausblicke auf Ostsee und Kreideküste. Die ersten Freiluft-Konzerte der Saison werden aber voraussichtlich erst ab Ende Juni auf dem Kurplatz erklingen, unter besonderen Zugangs-, Abstands- und Hygienebedingungen.

Im Müther-Turm am Dünenübergang 6 herrscht bereits seit einigen Wochen wieder Betrieb, denn auch in Corona-Zeiten geben sich Paare hier das Ja-Wort. „Doch die Zahl der zulässigen Gäste bei der Zeremonie ist stark beschränkt worden und neben der Erinnerung an den traumhaften Rundumblick über Düne, Strand und Meer bleibt bei vielen Brautpaaren doch etwas Wehmut zurück“, sagt Marikke Behrens von der Kurverwaltung. Mit der Aktion „Night of Light“ möchte auch das Ostseebad Binz den Appell für einen Branchendialog mit der Politik unterstützen, um gemeinsam einen verantwortungsvollen und nachhaltigen Weg aus der Krise zu finden.

Von Mathias Otto