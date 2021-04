Darum waren Rügens Sportler beim diesjährigen Frühjahrsputz geschockt

Insel Rügen

Das Ergebnis war erschütternd: Der diesjährige Frühjahrsputz des TSV Empor Göhren brachte eine traurige Rekordmenge an Umweltverschmutzung zutage. Eigentlich war nach sechs Jahren, in denen das Vereinsprojekt „Umweltschutz durch Frühjahrsputz“ bereits läuft, die Hoffnung groß gewesen, endlich geringere Mengen Unrat in der Natur rund um Göhren aufzulesen. Doch es kam ganz bitter: Insgesamt 36 Müllsäcke füllte der Abfall, den die freiwilligen Helfer aufspürten.

Hunderte Zigarettenkippen eingesammelt

„Auf den rund drei Kilometern um das Nordperd mussten sechs Müllsäcke gefüllt werden“, so Organisator Axel Müller von der Radsportabteilung. Weitere 30 Säcke kamen auf den Zuwegen zum Ostseebad Göhren, in der Baaber Heide und im Mönchguter Forst zusammen.“ In den Tüten landete der „übliche Straßenmüll“: Flaschen, Kronkorken, Obst- und Gemüsegläser, Büchsen, Tüten, Zeitungen, Umverpackungen von Süßigkeiten, Kunstoffteile, Textilteile, Getränketüten, Trinkhalme, Feuerzeuge Zigarettenpackungen, hunderte Zigarettenkippen, medizinische Masken und vieles mehr. Auch sechs Autoreifen und etwa 20 Kilogramm Asbestplattenstücke mussten beräumt werden.

Einweghandschuhe und Tüten aus Märkten

Auffällig sei der Abschnitt zwischen Mönchguttor und Baaber Kleinbahnhof gewesen. Mindestens hundert Einweghandschuhe aus den Märkten, Kassenzettel, Umverpackungen und Tüten mit Aufschrift der dort ansässigen Handelseinrichtungen lagen umher. „Das Unverständnis und die Wut über so eine Ignoranz gegenüber unserer wunderschönen Natur ist groß“, ist Axel Müller sauer.

„Gerade im Zeitraum von Oktober letzten Jahres bis jetzt waren solche Mengen an Müll, wie die durch Sportler und Einwohner Mönchguts und Sellins eingesammelt wurden, nicht zu erwarten. War es doch eigentlich sehr ruhig und überschaubar auf unserer Insel“, ist auch Pressewart Tony Oelsch frustriert.

41 fleißige Helfer bei Umweltprojekt dabei

Erfreulich hingegen war die Resonanz: 41 fleißige Helfer aus verschiedenen Abteilungen des Göhrener Sportvereins und erstmals auch engagierte Einwohner hatten sich an dem Umweltprojekt beteiligt. Dank der vielen Teilnehmer konnte der Bereich der Aktion im Vergleich zu den Vorjahren erweitert und auch die Küste um das Nordperd von angespülten Meeres- und liegengelassenem Müll befreit werden.

Die Aktion war vom Amt Mönchgut-Granitz genehmigt worden. Die Teilnehmer waren in kleinen Teams mit zwei Personen, teilweise auch einzeln unterwegs. Auch einzelne Haushalte sammelten separate Abschnitte ab. Die Einteilung erfolgte unter Einhaltung der Abstände und unter Einhaltung der Hygienevorschriften.

Fester Bestandteil der Vereinsarbeit

Das Umweltprojekt ist im Frühjahr und im Herbst fester Bestandteil der Veranstaltungen des Sportvereins. Dies werde unweigerlich auch so bleiben müssen, wie die gesammelten Müllmengen zeigen. Unterstützt wird der Sportverein bei seiner Aktion stets von der Göhrener Kurverwaltung. „Die Zusammenarbeit klappt hervorragend und sichert somit die Qualität unserer Projekte“, so Müller. Ein großer Dank gehe an alle umweltbewussten Helfer.

Der Aufruf für die Zukunft laute: „Achtet auf unsere Natur, sie ist einmalig und muss gepflegt werden, um weiterhin so einzigartig zu bleiben. Es liegt in der Hand eines jeden, seinen Beitrag zu leisten!“, so Tony Oelsch.

Von OZ