„Das kam für alle ein bisschen plötzlich“, sagt Stadtvertreter Dr. Uwe Rühlow vom Bergener Bündnis. Diese Nachricht hatte für viel Erstaunen gesorgt. Nachdem der Bergener Stadtvertreter Paul Knüppel bereits Anfang Juni aus der CDU ausgetreten war, folgte am Wochenende Eike Bunge. Der Bergener CDU-Mann vermeldete auf seiner Facebook-Seite, dass er sein Parteibuch abgeben hatte und dies bereits dem Kreisvorsitzenden Harry Glawe mitgeteilt habe. Glawe, auch Gesundheits- und Wirtschaftsminister von MV, sei unter anderem neben CDU-Landeschef Michael Sack (auch Landrat Vorpommern-Greifswald) einer seiner wesentlichen Gründe für den Austritt.

Die Äußerungen des Bergener Stadtvertreters und langjährigen Stadtpräsidenten führten zu reichlichen Reaktionen im Internet. Stand Montag drückten fast 470 Leute den Gefällt-mir-Button auf Bunges Facebook-Seite. 100 Kommentare gab es dazu. Außerdem wurde sein Beitrag fast 260-mal geteilt – ein ungewöhnlich hoher Wert für einen Beitrag eines Rügener Lokalpolitikers in dem sozialen Netzwerk. Oft fielen die Worte Respekt, Glückwunsch und Danke. Die eigene Fraktion bedauert hingegen seine Entscheidung.

„Muss jeder für sich verantworten“

„Recht hat er“, schrieb der Bergener Dirk Ehlert auf der Facebook-Seite der OZ Rügen. „Allerdings würde ich noch einen Schritt weiter gehen und sagen, dass so gut wie alle Parteien die Realität aus den Augen verloren haben.“ Matthias Rohde aus Bergen findet es schön, dass immer mehr Leute, wenn auch spät zu dieser Einsicht gelangen. Er fragt: „Wann ist die CDU mit ihren Gesetzen und Gesetzesvorschlägen jemals sozial und christlich vorangegangen?“ Und weiter: „Im Vordergrund stand und steht immer der Profit und die Befriedigung der Interessen der Industrie- und Finanzlobby – von wegen im Interesse und zum Nutzen des Volkes.“

Sorgt diese Entscheidung jetzt für Verwirrungen bei den Bergener Stadtvertretern? Zwei CDU-Rücktritte innerhalb kürzester Zeit sind schon auffallend. „Wir sind aus komplett unterschiedlichen Motiven zurückgetreten. Das hat miteinander nichts zu tun“, sagt Paul Knüppel. „Ich habe mein Buch abgegeben, weil es mir großpolitisch nicht mehr gefällt. Während es sich bei Herrn Bunge auf Kreis- und Landesebene abspielt. Den Austritt muss jeder für sich verantworten.“

„Das kann man niemanden erklären“

Auch Eike Bunge zeigte sich überrascht, welch große Rolle sein Rücktritt im Internet einnahm. Mit so einer Reaktion habe ich nicht gerechnet. Warum das jetzt so einen Erdrutsch verursacht, kann ich nicht nachvollziehen“, sagt er. Er steht aber nach wie vor zu seinem Wort. Und er wurde konkreter. Am Freitag schrieb er: „Die Gesundheitspolitik sowie die Wirtschaftspolitik in unserem Land sind eine Katastrophe.“

Jetzt bezieht er sich konkret auf den OZ-Artikel vom Sonnabend: „Dienstwagen der Minister in MV sind CO2-Schleudern“. Ganz oben auf der Liste: Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU). Er fährt einen Mercedes S 500 4 matic, Benziner, 435 PS, Baujahr 2021. Das Fahrzeug pustet 198 Gramm CO2 pro Kilometer in die Luft. „Muss es wirklich sein, dass ausgerechnet ein Gesundheitsminister mit einer S-Klasse durchs Land chauffiert wird? Das kann man doch niemanden mehr erklären.“ Er fahre selbst Mercedes, deshalb sei es keine Neid-Diskussion, „doch das steht in keinem Verhältnis mehr“. Harry Glawe selbst sagte gegenüber der OZ, dass er den Vorgang nicht weiter kommentieren wolle. „Ich finde es aber sehr schade und bedauere den Austritt. Die Gründe sind mir aber schleierhaft.“

Bergens Bürgermeisterin Anja Ratzke (parteilos) ist vor einigen Jahren selbst aus der CDU ausgetreten, da könne man aber nicht miteinander vergleichen, ihr sei es um die Bergener CDU gegangen. „Ich bereue die Entscheidung nicht.“ Sie geht davon aus, dass die massive Kritik an Wirtschaftsminister Glawe auch mit dem Neubau des Bergener Schwimmbades zu tun hat. Der Minister hatte das Projekt unterstützt, die CDU in der Stadtvertretung steht dem Projekt kritisch gegenüber.

Entscheidung von Dritten erfahren

Eike Bunge ist verärgert über das Verhalten der Landräte, die mehr Geld für die eigene Arbeit fordern. Dazu gehört unter anderem der CDU-Spitzenkandidat zur Landtagswahl Michael Sack, Landrat in Vorpommern-Greifswald. „Es ist nicht die Zeit, um über eine höhere Besoldung zu sprechen. Wie viele Leute sind in MV arbeitslos geworden oder befinden sich in Kurzarbeit? Dann sind solche Landräte keine Vorbilder“, sagt er. Eike Bunge hätte sich gewünscht, dass die Landräte ihre Forderungen zurückziehen. „Doch sie glauben immer noch daran. Und das ist nicht richtig in der heutigen Zeit.“

Bunge betonte, dass seine Entscheidung weder mit dem Stadtverband noch der Bergener CDU-Fraktion zu tun habe. „Hier ist kein böses Wort gefallen. Fraktion und Partei sind ganz unterschiedlich zu betrachten“, sagt er. Und dennoch zeigen sich die Bergener CDU-Leute verwundert. So wie der Fraktionsvorsitzende Mathias Ewert, haben die Kollegen die Entscheidung auf Facebook oder von Dritten erfahren. „Ich kenne ihn als langjährigen und verlässlichen Parteikollegen. Es wird schwer sein, dies zu verkraften, denn Eike Bunge war jemand, der sich eingebracht hatte und auch mal den Mund aufmacht“, sagt Mathias Ewert. Die Fraktion werde in den nächsten Tagen entscheiden, wie mit der Personalie Eike Bunge umgegangen wird.

