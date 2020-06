Das DRK Rügen-Stralsund möchte Helfer für mögliche Notfälle ausbilden

Stralsund

Für mögliche Notfälle in der eigenen Heimatregion möchte der Kreisverband Rügen-Stralsund des Deutschen Rote Kreuzes ( DRK) freiwillige Helfer ausbilden. Das DRK übernimmt für diese Ausbildung die Kosten. Nach drei E-Learning-Modulen und zwei praktischen Unterweisungen sind die Teilnehmer der Schulung dann freiwillige Helfer im Bevölkerungsschutz, so die Idee der Organisatoren.

Aktuell haben sich in Mecklenburg-Vorpommern weit über 950 Menschen über die Webseiten „Team MV“ und „Engagieren in MV“ bereit erklärt, bei Bedarf und nach individueller Möglichkeit in Notsituationen zum Einsatz zu kommen. Die Angebote der angemeldeten Unterstützer reichen dabei von einfachen Hilfeleistungen bei der Bewältigung des Alltagslebens für andere Menschen über Unterstützungsangebote, wenn Woman-Power oder Man-Power benötigt wird.

Freiwilligkeit ist Grundprinzip

So etwa für Hilfen beim Zeltaufbau in Großschadenslagen oder die Unterstützung bei der Versorgung von Menschen in Notsituationen und in Katastrophen sind gefragt. Die Organisatoren denken hierbei aber auch an Hilfe in Teeküchen, an der Gulaschkanone, bei der Versorgung mit warmer Kleidung und Decken, der Betreuung von Kindern und vieles mehr. Grundprinzip ist dabei stets die Freiwilligkeit.

Wer sich ausbilden lässt, erhält ein Zertifikat und kann sich auch gerne an eine andere Hilfsorganisation vermitteln lassen. Nach absolvierter Ausbildung steht der Ehrenamtler dann über eine Datenbank als freiwilliger Helfer beim Bevölkerungsschutz zur Verfügung. Der künftige Einsatz obliegt immer der Freiwilligkeit. Auslagen und Aufwendungen erstattet die jeweilige Hilfsorganisation.

Info-Veranstaltung im Sicherheitstechnischen Zentrum

Wer sich jetzt angesprochen fühlt und Interesse hat, ist gerne und ganz unverbindlich am Donnerstag, den 18. Juni, 18 Uhr, im Sicherheitstechnischen Zentrum in der Stralsunder Seestraße 8/9 zu einer Eröffnungsveranstaltung unter dem Motto „Grillen, Snacken, Informieren“ willkommen. Bei Gegrilltem und einem Softgetränk will das DRK für die Idee werben und mit seinen Gästen ins Gespräch kommen.

Um Voranmeldung wird gebeten: Telefon 038 38 / 802-17 oder -91, Mail ausbildung@drk-ruegen-stralsund.de oder SMS an 0173 / 64 25 830. Für die nötigen Hygiene- und Abstandsregeln sorgt das DRK. Die Teilnehmer werden gebeten, eine MNS-Maske dabeizuhaben.

Von Jörg Mattern