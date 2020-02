Die Treppe in Kreptitz am Nordwestufer von Wittow auf der Insel Rügen hat ausgedient. Durch den Küstenrückgang kann die bestehende Treppe auf lange Sicht nicht mehr unfallfrei genutzt werden. Wer demnächst zum Strand bei Dranske gelangen möchte, muss einen kleinen Umweg in Kauf nehmen.