Das Ende der Kreptitzer Treppe naht

Kreptitz

Die Treppe, die im Naturschutzgebiet Nordwestufer Wittow und Kreptitzer Heide zum Wasser führt, hat ausgedient. Sie wird aus dem Landschaftsbild bei Dranske verschwinden. Die Gemeinde hat sich mittlerweile nach Alternativen umgesehen und eine neue Lösung gefunden.

„Wir haben die Treppe für die Saison 2019 soweit instand gesetzt, dass sie Badegäste weiterhin nutzen konnten. Es ist aber bekannt, dass es an dieser Stelle einen Küstenrückgang gibt. Den Abstieg kann man künftig unfallfrei nur noch schwer weiter nutzen“, teilte Bürgermeister Lothar Kuhn (Pro Dranske) auf Anfrage im Bauausschuss mit.

Neuer Abstieg kommt im Frühjahr

Es ist geplant, dass das stählerne Bauwerk in absehbarer Zeit entfernt und es stattdessen einen neuen Abgang geben wird. „Dieser wird rund 300 bis 400 Meter weiter westlich angelegt. Hier ist der Küstenrückgang bei Weitem nicht so zu merken wie im Bereich der Kreptitzer Treppe“, sagt er. Es wird an der neuen Stelle aber kein Bauwerk angebracht, der Niedergang soll direkt in die Natur gebaut werden.

Der Bürgermeister sprach dieses Thema in der vergangenen Woche bei der Baubehörde des Kreises an. „Wir haben angefragt, ob dieser Niedergang baugenehmigungspflichtig ist. Dies wurde verneint. Das Einzige, wofür wir als Gemeinde zuständig sind, ist die Standsicherheitsmaßnahme, also die Statik“, so Lothar Kuhn. Noch in diesem Frühjahr soll der Abstieg angelegt werden.

Wer ist für den Müll zuständig?

Anwohner Torsten Blümke ist besorgt, dass es dort genauso gefährlich werden könnte, wie einige Meter weiter an einem Natur-Abstieg. „Wenn es nass ist, wird der Abstieg zur Rutschpartie“, so der Anwohner. „Hierbei handelt es sich aber um einen Abgang, der wild angelegt wurde. Wir werden einen neuen schaffen, der allen Anforderungen gerecht wird“, so der Bürgermeister.

Eine Frage bleibt, nachdem die alte Treppe abgebaut wird. Wer ist für den Müll zuständig, der dort liegt? „Da ist viel Müll zurückgeblieben, der jetzt zu sehen ist durch den Küstenabbruch“, so Kuhn. Er vermutet, dass er vor vielen Jahren dort verkippt wurde. „Die Fläche gehört dem Staatlichen Amt für Landwirtschaft und Umwelt. Hier gilt es jetzt zu klären, wer verantwortlich ist“, sagt er.

Von Mathias Otto