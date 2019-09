Das Jagdschloss des Pommern-Herzog in Bergen

Bergen

Das Jagdschloss des Putbusser Fürsten thront auf dem Tempelberg der Granitz. Aber auch Bergen besaß im 17.Jahrhundert ein Jagdschloss – ein herzogliches. Drei historische Ansichten und Aufzeichnungen belegen es. Im Stralsunder Archiv befindet sich die „Stralsunder Bilderhandschrift“ zwischen 1611 und 1615 durch zwei unbekannte Künstler als Aquarell geschaffen.

Eine Karte als wichtigstes Zeitdokument

Sie stellen 49 vorpommersche Städte vor. Etwas später, 1618 entstand die in Amsterdam in Kupfer gestochene „Lubinische Karte“ mit den 49 Stadtansichten. Ihr Künstler war der Gelehrte und Universitätsprofessor Eilhard Lubin. Professor Lubin bereiste zweimal Pommern, um notwendige Vermessungen und Zeichnungen zu fertigen. Im Gepäck das Astrolabium, Jakobsstab und Höhenwinkelmesser verzeichnete er mehr als 5400 Orte im Pommernland. Im Jahre 1618 wurden diese Darstellungen durch den Holländer Nikolaus Geilkerkenin in Kupfer auf 12 Blättern gestochen. Sie stellen bis zum heutigen Tage eines der wichtigsten Zeitdokumente für diese Region dar.

Drei Darstellungen bekannt

Eine dritte Darstellung aus dem 17.Jahrhundert, in einer aquarellierten Zeichnung zeigt Bergen mit dem Jagdschloss aus dem Zyklus „Pommersche Bilderhandschrift“, die sich heute im Landesarchiv Greifswald befindet. Weitere Darstellungen des Bergener Schlosses sind nicht bekannt. Dem pommerschen Herzog Philipp II. (1573 – 1618) aus den Hause Pommern-Stettin verdanken wir durch seine Ambitionen für Kunst und Wissenschaft auch diese Werke. Er studierte an der Universität Rostock, unternahm Reisen bis nach Italien, war Mäzen und Sammler und begann 1610 mit der Arbeit einer umfassenden Landeslegende. Dafür begeisterte er auch seinen Vetter Philipp Julius aus dem Hause Pommern-Wolgast, den Erbauer des Bergener Jagdschlosses.

Niedere und hohe Jagd

Die Jagd ist seit jeher Lebensgrundlage und Kulturgut der Menschen. Für das niedere Volk diente das erlegte Wild zur Ernährung und für die gehobenen Stände war es vorrangig ein willkommener Zeitvertreib. Nachdem die königliche Macht schwand, gingen die Jagdprivilegien nach 1500 in die Hände der Landesfürsten über. Es wurde unterschieden zwischen der niederen und der hohen Jagd. Die niedere Jagd war dem niederen Adel und den Bauern vorbehalten. Gejagt werden durften zum Beispiel Hase, Fasan und Reh. Der hohen Jagd waren Hirsch, Wildschwein und Gams vorbehalten. Es wurde zwischen Hoch- und Niederwild unterschieden. Erst nach 1848 änderten sich die Jagdgesetze. Bis zum heutigen Tag wird die Jagd regelrecht zelebriert.

Der Tag des Schutzpatrons des heiligen Hubertus wird stets am 3. November begangen. Hubertus Geburt wird um das Jahr 658 gelegt. Sein Vater war Herzog Bertrand von Aquitanien. Erwachsen geworden trat er in den Dienst Pepin von Heristal, der der Leidenschaft der Jagd frönte.Die brutalen Tötungsmethoden konnte er nicht ertragen. Er quittierte den Dienst und zog sich in das Kloster Maastricht zurück.Während einer Wallfahrt nach Rom weihte ihn der Papst Sergius I. um 700 zum Bischof von Lüttich. Er starb am 30. Mai 727 und seine Gebeine wurden in Lüttich beigesetzt. 100 Jahre nach seinem Tod fand er seine letzte Ruhe im Kloster Andagium in den Ardennen.

Der Jesuitenpater Robert schrieb 1621 die „Historie St. Hubertus“ und trug so zur weiteren Legendenbildung mit bei: „... und da er in den Wald kam, um zu jagen, sah er viele Hirsche, und sah einen gar schönen unter den anderen, der leuchtete aus allen. Dieser Hirsch kehrte sich um und sprach: „Hubertus, warum jagst Du mich?“ Das Wunder des Hirsches mit dem goldenen Kreuz zwischen dem Geweih bekehrte Hubertus endgültig. Hubertus wurde Volksheiliger und „Apostel der Ardennen“. Er war dort zuerst Schutzheiliger der Schlächter ( Genootschap) und Metzger (Beinslagers). Hubertus wurde zum Idealbild des humanistisch vorgebildeten Jägers und Schutzheiliger der Jagd.

Rügen ein ideales Jagdrevier

Die Herzöge Philipp Julius und Bogislaw XIV. Quelle: Sammlung Uwe Hinz

Rügen muss bereits seit Jahrhunderten ein ideales Jagdrevier gewesen sein. Das erkannte auch der Herzog Philipp Julius von Pommern-Wolgast (1584 – 1625) und manifestierte seinen Anspruch durch den Bau eines Jagdschlosses auf Rügen. Warum ließ nun Philipp Julius gerade in diesem „Flecken Bergen“ ein fürstliches Schloss erbauen? Dieser Herzog aus dem Hause Pommern-Wolgast, ein Sohn des Herzogs Ernst Ludwig, wird in Beschreibungen als ein Mann dargestellt, der einen ausschweifenden Lebenswandel führte. Mit 20 Jahren trat er das herzogliche Amt an und übernahm damit die Regierungsgeschäfte. Philipp Julius wurde durch sein ansprechendes Äußeres auch der „Schöne“ genannt, der es verstand, sowohl in ritterlichen Kämpfen als auch in geistiger Entfaltung seinen Mann zu stehen. Ein Vertreib des Adels dieser Zeit war die Jagd. Und dieser körperlichen Ertüchtigung frönte der Herzog ausgiebig. So heißt es in Zeitdokumenten auch: „Er war ein Herr von starken Leibe und Gliedmassen, kunte in Hitze und Frost, im Jagen, Ringrennen und anderen Rittermäßigen Übungen dergestalt die travaille ausstehen, daß es keiner von seinen Leuten ihm nachthun konte“. Rügen mit seinen ausgedehnten Wäldern und dem zahlreichen Schwarz-, Reh- und Federwild, dem Hoch- und Niederwild, gab zur ausgiebigen Jagd genügend Anlass. Im „Wendisch-Rügianischen Landgebrauch“ wurde das Jagdrecht geregelt.

Herzöge nahmen in Bergen Quartier

Die ausgedehnten Jagdreisen nach Rügen beanspruchten eine standesgemäße Hofhaltung. Bergen, auch schon damals der wirtschaftliche, politische und kulturelle Mittelpunkt der Insel, ließ die pommerschen Herzöge hier Quartier nehmen. Als Aufenthaltsort diente das alte Probsteigebäude, auch Probsteihof genannt, welches bis zur Säkularisierung Sitz des Klosterprobstes und Vogtes war. Es bestand aus einem zweistöckigen Gebäude mit Blick auf das gegenüberliegende Klosterareal, getrennt durch die Klosterstraße , die heutige obere Billroth- Straße . Nach der Reformation diente das „fürstliche Haus“ dem fürstlichen Rentmeister als Wohnung. Um der herzoglichen Familie die standesgemäße Wohnlichkeit zu gewähren, wurde das alte Probsteigebäude umgebaut und verändert. Der Landvogt Heinrich von Normann schrieb in einer Eingabe von 1587: „...Stuben, Cammern und ander Gelegenheit zu Zufriedenheit angelegt habe“. Trotz baulicher Tätigkeit befand sich das Gebäude Ende des 16. Jahrhunderts in baufälligem Zustand und grundlegende Arbeiten waren von Nöten.

Klosterstraße heute Joachimberg

Der Privatgelehrte Johann Jacob Grümbke (1771 – 1849) beschrieb dieses Areal in seinen Aufzeichnungen zum Nonnenkloster, wo dann das fürstliche Areal zwischen Klosterstraße und Dammstraße entstand. Die Klosterstraße ist heute der Joachimberg. Etymologisch ist es eine falsche Deutung, denn ursprünglich war es der Gauenberg oder auf plattdeutsch Jochberg. Anfang des 19.Jahrhunderts war es auch „Gögen“ benannt. Ebenfalls wurde die Straße zeitweise auch Totenstraße genannt.

Neuer Wohnsitz am alten Probsteihof

Die Scheune und das Kornhaus lagen an der Klostermauer. Hier befand sich später der fürstliche Stall zur Nutzung für Pferde, Kühe und Schweine. Des weiteren gab es die Conventküche, das Brau- und Backhaus, sowie den Propsteihof. Als im Frühjahr 1893 das „Behrsche Haus“ abgerissen wurde, entdeckte man im Erdreich eine erhaltene Wendeltreppe und Teile eines Kreuzgewölbes. Es könnten die Reste des klösterlichen Brau - und Backhauses entdeckt worden sein. Jedenfalls fasste 1603 Herzog Philipp Julius den Entschluss, an Stelle des alten Probsteihofes einen neuen Wohnsitz zu erbauen. So hieß es in einem Visitationsbescheid: „Demnach der alte Probsteihofe aufs neue nothwendig gebauet werden müssen, als sollen sich die Amptleute bei den Mäuern befragen, alldieweil es nur zwei Gemach hoch angelegt ist, ob die Mauer noch so starke, daß sie noch zwei oder zum weynigsten ein Gemach noch ertragen könnte; und es mit einem Plattdach behängen lassen, bis zu unsers Gnädigen Herrn Anheimkunft“.

Archäologische Grabungen wären wünschenswert

Jedenfalls begannen die Bauleute 1605 mit der Realisierung des Planes. Dazu wurden die Bergener Bürger, den alten Verpflichtungen gemäß, zu Hand- und Spanndiensten herangezogen. 1611 stand das neue „Fürstliche Haus“. Es ist nicht bekannt, ob Reste des alten Probsteigebäudes Verwendung fanden, jedoch wahrscheinlich. Neben klösterlichen Gebäuden, die weiter genutzt wurden, entstanden fürstliche Küchen, die Reiterei und das Brauhaus neu. Archäologische Grabungen wären heute sicherlich an Ort und Stelle wünschenswert. Die Bauaufsicht oblag dem fürstlichen Rentmeister Joachim von Schiele, der dem Herzog ständig finanzielle Mittel vorschoss. Dieser bezahlte ihn dann durch Übereignung von Domänen.

Inventarliste ging verloren

Wie das Schloss nach Vollendung ausgesehen hat, das ist heute nur aus den wenigen Dokumenten und bildlichen Darstellungen erkennbar. Es existierte ursprünglich ein Inventarliste der Einrichtungsgegenstände. Diese ging allerdings in den Wirren der Zeiten verloren. Das Interieur wird sicherlich zeitgemäß gewesen sein und ist heute noch in erhaltenen Schlössern aus dem 16. und beginnenden 17. Jahrhundert nachzuempfinden.

Von Uwe Hinz