Bergen

Die Ansicht des herzoglichen Jagdschlosses auf der „Pommerschen Bilderhandschrift“ ist aus nordwestlicher Sicht dargestellt. Das Schloss scheint in solider Bauart, mit Erdgeschoss und drei Etagen erbaut zu sein. An der Längstfront befanden sich zehn beziehungsweise zwölf Fenster und an der Schmalseite fünf bezie...