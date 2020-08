Putgarten

Hervorgegangen als Idee aus dem Musikerstammtisch Putbus, nun am 22. August am Kap Arkona: Im gesamten Tourismusgebiet Kap Arkona spielen tagsüber Rügener Musiker unter dem Motto „Das Kap erklingt“ ein kleines Festival an der Nordspitze Rügens.

Besucher können ihr Fahrzeug am Großparkplatz abstellen und anschließend die Idylle des Nordkaps mit dem Rügenhof, der Einkaufsmeile, dem Kap mit seinen Türmen, dem Peilturm mit dem schönsten Ausblick sowie das Fischerdorf Vitt mit seiner malerischen Atmosphäre genießen.

Musikalisch begleitet wird das kleine Festival durch die „Wittower Schiffsmusikanten“ mit maritimem Liedgut, „Bluesrausch“, David Brahm und Freunde mit ihrer Klangsphäre, die zur inneren Ruhe einlädt, Jörg Tromel mit dem Inselblues, Die „Hafencowboys“ mit Country und Shantys, dem Musiker Philip Ohl-Tschech und Jens Syllwasschy, sowie „Ragadingdong“ – das Party Duo.

Festival beginnt mit Kinderprogramm

Das kleine Festival beginnt um 13.30 Uhr auf dem Rügenhof mit einem Programm für Kinder. Der „Reggae Hase BOOO“ tritt auf. Weiterhin gibt es Vorführungen eines Puppentheaters im Garten des Gutshauses Peter Wendt.

Auf dem Rügenhof treten ebenfalls die Plattsnacker mit einem musikalischen Programm auf. Zudem führen die „Sterne der Insel“ in die Welt des orientalischen Tanzes ein. Gegen 18 Uhr gibt es Reggae auf dem Rügenhof, wenn „Concah Good & Dub Society“ auftreten.

