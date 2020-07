Bergen

Volkmar Döring wurde in Clausthal-Zellerfeld geboren und verbrachte Kindheit und Jugend im Harz. Er machte in Goslar eine Lehre als Restaurantfachmann und erinnert sich: „Ich war viele Jahre lang als Geschäftsführer und Direktor innerhalb der Gastronomie überall in der Bundesrepublik tätig.“ An Pfingsten 1990 kam er zum ersten Mal nach Rügen. „Ich habe die Insel gesehen und bin sofort hiergeblieben“, meint der 75-Jährige. Er machte sich als Umweltberater selbstständig und holte für verschiedene Großprojekte die ersten Fördermillionen nach Rügen.

Nach Heirat und Geburt des Sohnes, der heute 23 Jahre alt ist, machte sich Volkmar Döring, der in Bergen lebt, vor 20 Jahren als Webdesigner, Fotograf und Grafiker selbstständig. Das von ihm betriebene „Rügen-Center“ ist ein Internet-Portal, auf dem man sich über Rügen und Stralsund umfassend informieren kann. „Das Schöne ist, dass die Insel so viele Gesichter hat – mein Beruf ist auch mein Hobby“, verrät er.

Lesen Sie auch hier

Von Christa Driest