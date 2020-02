Bergen

Filmfreunde kommen auf Rügen am Freitag auf ihre Kosten. Auf Wittow lädt die Kirchengemeinde um 19.30 Uhr ins Kosegartenhaus nach Altenkirchen ein. Dort wird die deutsche Gesellschaftskomödie „Der Vorname“ gezeigt. Der Eintritt ist frei.

Ebenfalls am Freitag in Sassnitz und am Sonntag im Cliff-Hotel Sellin zeigt der Lichtspiel-Verein jeweils um 20 Uhr den deutschen Streifen „Adam und Evelyn“. Die Handlung spielt im Jahr 1989. Adam und Evelyn wollen an den Balaton. Adam arbeitet als Schneider für Damenmode und hat deshalb immer wieder engen Kontakt zu Frauen. Ein solcher Kontakt wird ihm kurz vor der geplanten Reise zum Verhängnis. Evelyn erwischt ihn in eindeutiger Pose mit einer anderen und fährt deshalb nicht mit ihm, sondern mit ihrer Freundin Mona nach Ungarn. Doch Adam reist im Wartburg hinterher.

Wer den Valentinstag zu einem besonderen Erlebnis machen möchte, kann an Bord des Rasenden Rolands das Love-Menü genießen. Das wird im Büfettwagen der Rügenschen Kleinbahn kredenzt. Die startet am Freitag um 15.53 Uhr von Göhren in Richtung Putbus und fährt anschließend wieder zurück. Der Koch Mostafa aus Bangladesch wird exotische Speisen aus seiner Heimat zubereiten. Das Menü kostet 25 Euro pro Person, Fahrkarte und Getränke sind nicht im Preis inbegriffen.

Eine kostenlose Führung durch den Friedwald in Pansevitz beginnt am Freitag um 14 Uhr an der Schlossruine des Parks. Die Teilnehmer erhalten Informationen über diese Bestattungsform und über die hiesige Natur. Wegen der begrenzten Teilnehmerzahl wird um Anmeldung unter Telefon 061 55 / 848-200 oder auf www.friedwald.de/ruegen gebeten.

Dr. Lebrecht Jeschke und Professor Hans Dieter Knapp stellen am Freitag um 18 Uhr in der Putbusser Orangerie ihr aktuelles Buch über den Nationalpark Jasmund vor. Der Eintritt ist frei.

Im Sassnitzer Grundtvighaus an der Seestraße gastiert am Sonnabend das Trio BROM. Alexander Beierbach (Tenorsaxophon), Jan Roder (Bass) und Christian Marien (Schlagzeug) spielen seit zehn Jahren eigene und freie Musik. Das Konzert beginnt um 20 Uhr.

Am Sonnabendnachmittag um 16 Uhr liest die Hohendorfer Autorin Dorina Kasten im Bergener Stadtmuseum aus ihrem Liebesroman „Sammlerherz“, dessen Handlung in der Kunst- und Sammlerszene spielt. Der Eintritt ist frei.

„Arndt, die Deutschen und die anderen“ ist der Titel einer Veranstaltung der Ernst-Moritz-Arndt-Gesellschaft am Sonnabend um 15 Uhr in Arndts Geburtshaus in Groß Schoritz bei Garz überschrieben. Dr. Dirk Alvermann, Archivar der Universität Greifswald, gilt als einer der besten Arndt-Kenner Deutschlands. Er wird über die Vorstellungen des Dichters zum Begriff des Volkes referieren und damit einen besonders neuralgischen Punkt der Arndt-Forschung berühren. Ein Eintritt wird nicht erhoben.

Rügens größtes Ostseebad wird am Sonnabend einmal mehr zum Laufsteg der Insel. Die Schönheiten, die sich in Binz präsentieren, haben lange Beine –und zwar vier pro Nase. „Kuvasz“ lautet der Name der ungarischen Hunderasse. Mehr als ein Dutzend dieser ebenso eindrucksvollen wie seltenen Tiere macht seit dieser Woche gemeinsam mit ihren Herrchen und Frauchen Urlaub auf Rügen. Am Sonnabend werden die Mitglieder des Vereins „Kuvasz-Freunde“ in Göhren in den den Rasenden Roland steigen. Gegen dreiviertel elf werden sie in Binz erwartet und dort am Strand spazieren gehen. An dem Abschnitt rund um die Seebrücke werden die „weißen Riesen“ bis zum Nachmittag zu bestaunen sein. Wer mehr über die Tiere erfahren will, kommt sicher mit ihren zweibeinigen Begleitern ins Gespräch.

Von Maik Trettin