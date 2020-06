Das haben die Bergener Stadtvertreter am 10. Juni außerdem beschlossen

Bergen

Insgesamt vier Stunden saßen die Bergener Stadtvertreter am Mittwochabend in ihrer ersten Präsenzsitzung seit Beginn der Corona-Krise zusammen. Dabei wurden Dutzende Themen diskutiert. Ein Überblick über die Beschlüsse.

Brandbrief an den Landrat zum Erhalt der Arbeitsplätze der Kreisverwaltung in Bergen: Die Stadtvertreter stimmten in namentlicher Wahl mit 17 Ja- und acht Nein-Stimmen für das Senden eines Briefes an Stefan Kerth. Darin fordert die Bürgermeisterin Anja Ratzke, dem Kreistag vorzuschlagen, den Beschluss, dass in Bergen weitere Arbeitsplätze in der Kreisverwaltung abgebaut werden sollen, aufzuheben. Das würde das Mittelzentrum weiter schwächen. „Insellagen brauchen Insellösungen“, heißt es in dem Schreiben.

Anzeige

Parkplatz am Nonnensee: Der überplanmäßigen Ausgabe in Höhe von 62 000 Euro für die Stellplatzanlage am Nonnensee wurde mehrheitlich zugestimmt. Wie es in der Beschlussvorlage heißt, konnten bisher noch keine konkreten Kosten für den Neubau genannt werden, da die Lage des Parkplatzes bis 2019 noch nicht absehbar war. Insgesamt wird die Anlage etwa 90 000 Euro kosten. Geplant ist, das Vorhaben noch in diesem Jahr auszuschreiben.

Weitere OZ+ Artikel

Aussetzung der Sondernutzungssatzung von öffentlichen Plätzen und Wegen: Wie es in dem Antrag von Kathrin Parpat ( FDP) heißt, soll allen Gastronomen, Einzelhändlern und Dienstleistern bis zum 31. Dezember die Möglichkeit geboten werden, öffentliche Wege und Plätze kostenlos für Warenpräsentationen oder Tische zur Verfügung zu stellen. „Die Leute müssen über den Winter kommen, sonst erleben wir unser blaues Wunder“, sagte sie. Peter Wendekamm (Linke) gab zu bedenken, dass genau geprüft werden müsse, für wen diese Aufhebung gelten soll. „Sonst werden uns die Wege auch mit Baugerüsten und Autos vollgestellt.“ Seinem Prüfantrag stimmte die Mehrheit der Stadtvertreter zu.

Marketingzuschüsse für die Interessengemeinschaft „WIR-Wirtschaft“: Die Stadtvertreter beschlossen 4000 Euro für Marketingmaßnahmen der „WIR“ freizugeben, um die lokale Wirtschaft in Zeiten von Corona zu unterstützen. Von dem Geld soll eine Anzeige geschaltet und sogenannte Beach-Flags aufgestellt werden. Zudem betont Bürgermeisterin Anja Ratzke, dass die Stelle des Stadtmanagers noch am Wochenende ausgeschrieben werden soll. Dieser solle sich um ein langfristiges Werbekonzept für Bergen kümmern. Außerdem werden auch zeitnah – nach Abnahme der ersten Entwürfe – Banner an den großen Stadtzufahrten, wie beispielsweise an der B 196/Königsstraße, der Kreuzung am Lidl oder an der Pelztierfarm, aufgestellt.

Erstellung Seniorenkonzept: Der Antrag der Fraktion Bergener Bündnis zur Erarbeitung eines Seniorenstrukturkonzeptes für die Stadt wurde einstimmig angenommen. Nun gilt es, eine Zustandsanalyse unter anderem beim Nahverkehr, Gehwegen oder Ansprechmöglichkeiten durchzuführen und sich daraus ergebende notwendige Konsequenzen zu ziehen.

Wahl für Aufsichtsrat der Bergener Wohnungsgesellschaft mbH: Da Eike Bunge von seinem Amt zurückgetreten war, sollte nun die freie Wahlstelle laut CDU-Fraktion mit Andrea Köster besetzt werden. Doch die geheime Wahl ging mit 13 Nein- zu 11 Ja-Stimmen gegen sie aus. Zuvor hatte der neue Fraktionsvorsitzende Matthias Ewert noch darum gebeten, persönliche Befindlichkeiten außen vor zu lassen.

Abwahlantrag der Stadtpräsidentin: Thomas Naulin von der AfD-Fraktion Bergen, die den Antrag einbrachte, ist enttäuscht von Umgang von Kerstin Kassner mit seiner Fraktion und forderte deshalb die Entbindung von ihrem Amt. Das sahen die Stadtvertreter in einer geheimen Wahl anders. 15 der Kommunalpolitiker stimmten dagegen und neun dafür, so dass Kerstin Kassner als Stadtpräsidentin bestätigt wurde. Eine Stimme war ungültig.

Lesen Sie auch

Von Ann-Christin Schneider