Das haben die Schulverein für die Ferien in Binz auf Rügen geplant

„Wir umrunden die Insel Rügen“ wird ein Höhepunkt der Binzer Feriengestaltung für Kinder sein. Davon ist Grit Händel vom Küstenkinder e. V. überzeugt. Der Grundschulförderverein wird zusammen mit dem Binzer Schul- und Sportverein 91 dieses und weitere Angebote in den Sommerferien gestalten.

Zur Umrundungsaktion treffen sich alle interessierten Jungen und Mädchen jeden Dienstag zwischen 17 und 18 Uhr im Binzer Stadion. Das Vorhaben klingt gut, denn „in den sechs Ferienwochen haben wir uns das Ziel gesetzt, gemeinsam einmal die Insel Rügen zu umrunden“, erklärt Grit Händel. Das seien 574 Kilometer, für die jede gelaufene Runde zählt. Die Organisatoren sind schon jetzt gespannt, ob sie das Ziel mit den sportbegeisterten Teilnehmern erreichen.

Hygieneverordnung berücksichtigt

„Das Wohlergehen unserer Kinder liegt uns gerade jetzt sehr am Herzen“, erzählt Grit Händel und ist froh darüber, dass ihr Verein wie schon in den zwei Jahren zuvor in Binz und Prora Ferienspiele anbieten kann. „Mehr noch als in den letzten zwei Jahren wissen wir, dass viele Eltern seit der Schulschließung im März 2020 Unglaubliches leisten. Es ist uns daher ein großes Anliegen, die Eltern zu entlasten und die Bedürfnisse unserer Kinder trotz der aktuellen Einschränkungen nicht zu vergessen.“

Dabei kommen ihnen die Gemeinde Binz und der Landkreis Vorpommern-Rügen mit seiner Jugendförderung zu Hilfe. Unter Berücksichtigung der aktuellen Hygieneverordnungen habe man ein buntes Programm für die Kinder im Alter zwischen 6 und 13 Jahren zusammengestellt.

Ehrenamtliche helfen bei Projekten

Viele Ehrenamtliche helfen bei den Projekten, wie etwa beim Bemalen von Steinen, im Trickfilmstudio, beim Nähkurs für junge Leute, im Künstlerclub oder beim Recyclingbasteln. Darüber hinaus gibt es in jeder Ferienwoche eine Fahrradtour oder Wanderung. Auf verschiedenen Entdeckungsreisen erkunden die Kinder ihre Umgebung oder probieren sich zum Beispiel beim Weit-Wurf-Frisbee, Cheerleadertanz oder Tennis aus.

An den „ Ferienhits für Binzer Kids“ können alle Kinder kostenfrei teilnehmen, die Mitglied in einem der beiden Schulvereine sind. Mit der neuen Vereinsapp „Küstenkinder“ melden sie sich an und erfahren alles Wichtige zum Ablauf.

Treffpunkt: Regionale Schule in Binz

Haupttreffpunkt ist die Regionale Schule in Binz, wo ein „Außenferienraum“ eingerichtet wird. „Auch wenn es dieses Jahr keine Zirkusparty gibt, haben wir uns wieder eine Überraschung überlegt“, verrät Organisatorin Grit Händel. „Wir werden das Kinderfigurentheater Schnuppe einladen und freuen uns auf eine spannende Geschichte zum Abschluss unserer Ferienhits für Binzer Kids.“

Nachfragen zum Sommerprogramm der Binzer Schulfördervereine gibt Grit Händel telefonisch unter 03 83 93 / 23 27 oder per Mail an info@küstenkinder-binz.de.

Von André Farin