Bergen

Hamburg hat die Elbphilharmonie. Bergen auf Rügen hat einen Hümpel aus Schaum. Was verbindet die beiden Sehenswürdigkeiten? Sie ziehen unzählige Touristen an, die sich davor fotografieren lassen.

Eltern stellen ihre Kinder in Position, Rentner machen Faxen davor, Autofahrer kurbeln kurz die Scheibe runter, um ein Bild zu knipsen – hier wie dort. Allerdings gibt es einen entscheidenden Unterschied: Die Elbphilharmonie hat 866 Millionen Euro gekostet. Der Schaumberg zu Bergen war kostenlos – abgesehen vom Waschmittel, dass ein Scherzkeks in den Brunnen am Markt gestreut haben muss.

Anzeige

Den gesamten Mittwoch hatten viele Menschen ihre Freude am Ergebnis. Erst eine Schaumschlacht von Jugendlichen ließ den Berg am Nachmittag schrumpfen. Ob man die Schaumschlägerei am Ende gutheißen kann? Nach all dem Spaß, den das Ereignis gebracht hat, muss man wohl sagen: Schwamm drüber.

Von Juliane Schultz