Märkte und Konzerte versetzen in Adventsstimmung

Rügen

Entspannte Stunden bei Kerzenschein, mit Weihnachtsmusik und mancher Köstlichkeit bereiten auf das Weihnachtsfest vor. Den Advent läuten am Freitagabend die Schüler der Musikschule Rügen um 18 Uhr im Arkona Strandhotel Binz mit ihrem Konzert samt Vier-Gänge-Menü ein. Karten für 55 Euro können unter 03 83 93 / 5 70 reserviert werden.

Weihnachtsmärkte geben Start in den Advent

Der DRK-Weihnachtsbasar in den Rügener Werkstätten in Tilzow öffnet am ersten Adventswochenende seine Pforten. Wie in den Jahren zuvor wird ein kostenloser Weihnachtsbusshuttle an beiden Tagen von 10 bis 17 Uhr durch die Bergener Stadtteile fahren. Fast 60 Aussteller werden Produkte anbieten. Das ehrenamtliche Organisationsteam verspricht einen stimmungsvollen Basar für die ganze Familie mit zahlreichen weihnachtlichen Überraschungen. Am Samstag um 14.30 Uhr und um 15.30 Uhr erzählen Handpuppen die Geschichte vom „Geschenkeräuber“. Weihnachtsgeschichten liest Annett am Sonntag um 14.30 Uhr und um 15.30 Uhr. Eine Bastelecke, Kinderschminken und Springburg sorgen für Abwechslung bei den Kleinen. Der Weihnachtsmann hat sich für beide Tage gegen 15 Uhr angekündigt.

Auch Göhren nutzt das erste Adventswochenende, um seine Einwohner und Gäste in Weihnachtsstimmung zu versetzen. Rund um Kurpavillon und Bernsteinpromenade ist der 15. Mönchguter Weihnachtsmarkt mit Köstlichkeiten und musikalischer Unterhaltung für seine Besucher da. Die Eröffnung übernehmen am Samstag ab 14 Uhr die Kinder der Kita Strandgut. Danach unterhalten Jörg Hinz und G. Red. Am Sonntag fährt der Weihnachtsmann mit seinen Engeln in der Kutsche vor. Kuchenbasar, Bastelstraße, Flohmarkt, viele weihnachtliche Leckereien und Kinderspaß auf dem Trampolin sorgen für besinnliche Stunden.

Winterliche und weihnachtliche Geschichten rund um das Jagdschloss und die Fürstenfamilie zu Putbus bekommen die Besucher am ersten Adventssonntag ab 11.15 Uhr in einer Sonderführung zu Gehör. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, wird um Anmeldung unter 03 83 93 / 6 67 18 76 44 gebeten.

Märchen als Musical auf Theaterbühne

Mit dem ersten Advent beginnt auch die Zeit der Märchen. Wer noch einen Anschub braucht, um in Weihnachtsstimmung zu kommen, kann die Märchenzeit am Sonntag auch im Theater Putbus wieder aufleben lassen, wenn um 16 Uhr „Pinocchio – Das Musical“ auf die Bühne kommt. Groß und Klein werden dann in Traumwelten versetzt, wenn Meister Geppetto einen sprechenden Holzscheit zum Leben erweckt. Spätestens als Pinocchio dann die Schule besuchten möchte, sorgt diese kleine, quirlige Puppe fortan für reichlich Trubel.

Von Wenke Büssow-Krämer