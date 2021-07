Insel Rügen

Die Zeit der Feste auf der Insel Rügen hat begonnen. Nach der langen Corona-bedingten Veranstaltungspause sammeln sich die Nachrichten über kleine und große Partys und Feste wieder. Wir geben einen kleinen Überblick, was man an diesem Wochenende unternehmen kann.

Hafenfest in Glowe

Am Freitag beginnen die Festivitäten am Glower Hafen um 18 Uhr mit Musik der Band „Partytune“ und Sets von DJ D.a.l.l.e.r. Am Sonnabend beginnt das Programm dann um 13 Uhr mit einem Kuchenbasar der Volkssolidarität und Marcus 2.0 live. Der Kulturkutter ist zu Gast in Glowe und präsentiert ab 14 Uhr seine komödiantische Revue „Aufgetischt:Liebe“ bevor ab 15.30 Gotte Gottschalk Musik macht. Ab 16.30 gibt es eine Seennotretter-Vorführung im Hafen, ab 19.30 Uhr steigt die große Hafenparty mit Feuerwerk um 23 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Führung: Kräuter am Meer

Die Stralsunder Akademie für Garten- und Landschaftskultur lädt am Sonntag herzlich zur Führung „Kräuter am Meer“ nach Dreschvitz ein. Anke Braumann ist Gärtnerin aus Leidenschaft und widmet sich der Kultur und Anzucht ursprünglich wild wachsender Kräuter, die immer mehr verschwinden. Treffpunkt: 10 Uhr, in Heide 3/ Dreschvitz. Teilnahmegebühr: 6 Euro

Konzert zum Heumond in Sassnitz

Am 24. Juli ist Heumond, der traditionelle Vollmond der Heuernte. An der Kurmuschel in Sassnitz wird es dazu passend musikalisch. Ab 20 Uhr bietet Arne Heesch Akustische Klangwelten für Götter und Dämonen. Um 21 Uhr übernimmt Koro mit experimenatalem Worldjazz. „Geister derb Neuen Musik“. Um 22.12 Uhr schließlich geht der Heumond auf, ab 22.20 bis 23.30 kann man Moonlights-Musik hören, eine elektronische Musikperformance mit Might, Conny Ochs und Johanna Maria Kohl. An der Kurmuschel werden am Samstag Sitzplätze angeboten und der Einlass erfolgt nach Vorlage des Negativ-Tests oder Impfung oder nachgewiesener Genesung nach Infektion. Der Eintritt ist frei.

Elektro-Party in der Waldbühne

Am Sonnabend legen viele DJs bei der Electronic Summer open air auf. Darunter Pretty Pink, Thomas Lizzara, Rich vom Dorf, Panik Pop und Thomas Beyer. Einlass ist ab 18.30 Uhr, los geht es ab 19 Uhr. Die Karten kosten 29 Euro im Vorverkauf (Internetseite Waldbühne) und 34 Euro an der Abendkasse.

Klezmer-Ensemble Vagabund

Am Donnerstag, dem 22.Juli, gastiert in der Evangelischen Kirche Binz/Rügen um 20.00 Uhr das Klezmer-Ensemble „Vagabund“ aus Lübeck. In diesem Jahr wird daran gedacht, dass das Judentum seit 1700 Jahren zu Deutschland gehört. Die acht jungen Musiker und Musikerinnen haben Standard-Stücke des Klezmer, der Musik des osteuropäischen Judentums zusammengetragen und selbst für Ensemble arrangiert. Da die Anzahl der Plätze begrenzt ist, findet das Konzert ebenfalls schon um 16 Uhr auf der Kulturkutterbühne im Kurpark statt. Bei Regen spielt das Ensemble sowohl um 16 Uhr als auch um 20 Uhr in der Evangelischen Kirche. Eintritt frei, Spende erbeten.

Klassik im Kurhaus und Kulturscheune

Der Verein Konzertleben e.V. veranstaltet zwei hochkarätige und kostenfreie Konzerte mit Andrei Ioniţă (Violoncello) und Cătălin Șerban (Klavier) auf Rügen. Am 24.Juli um 19 Uhr im Kurhaus Binz gibt es unter anderem Sonaten von Chopin und Beethoven, am 25. Juli sind um 11 Uhr Stücke von Mozart und Chopin zuhören. Eine Anmeldung ist unbedingt erforderlich unter info@konzertleben.de

Von oz