Das ist los auf Rügen am Wochenende

Insel Rügen

Die Insel hält zum Ende der Woche ein abwechslungsreiches Programm für jeden Geschmack bereit: Eine musikalische Reise durch die Filmmusik mehrere Jahrzehnte ist am Donnerstag in Binz zu erleben. Klassiker wie „Lily was here“ und „Evita“ gehören genauso zum Programm wie die Musik der „Olsenbande“. Der Eintritt ist frei. Um eine Spende für die Musiker wird gebeten. Beginn ist um 16 Uhr auf dem Kurpark Binz, um 20 Uhr in der evangelischen Kirche Binz. Bei Regen finden beide Konzerte in der Kirche statt.

Am Sonnabend startet die nächste Veranstaltung der Reihe „Erzählungen von den Inseln“ in Dahlmanns Bazar in Sassnitz. Zu Gast ist der Autor Anselm Oelze, der vor zwei Jahren mit seinem Buch „Wallace“ als Romanautor von sich reden gemacht. Der Titel gebende Held ist der britische Naturforscher Alfred Russell Wallace (1823–1913). Beginn ist um 19 Uhr in der Buchhandlung Dahlmanns Bazar am Alten Markt in Sassnitz. Anmeldung empfohlen! 038392/677476

Das Grundtvighaus präsentiert am Freitag in Sassnitz: „Die Känguru-Chroniken“ von Marc-Uwe Kling. Eintritt: 5 Euro, Beginn: 20 Uhr. Das Team des Grundtvighauses bittet um Anmeldung unter: lichtspiele-sassnitz@gmx.de. Am Sonntag um 20 Uhr läuft der Film im Kino des Cliff-Hotels in Sellin.

Gartenflohmarkt in Bergen

Zu einem Gartenflohmarkt in der Kleingartenanlage „Sonnenschein“ in Bergen-Süd sind Interessierte am Sonnabend herzlich eingeladen. Für musikalische Umrahmung sorgt die „Dex-Band“, die gastronomische Betreuung übernimmt die Vereinsgaststätte. Alle Bergener, Insulaner und Gäste sind aufgerufen, sich von 10 Uhr bis 16 Uhr mit allem, was gebraucht und alt ist, am Flohmarkt zu beteiligen. Nicht zugelassen sind Neuwaren, Luxusgüter und Kriegsspielzeug, Edelmetalle, Medikamente, Wochenmarktartikel oder gar lebende Tiere. Ein Standgeld wird nicht erhoben. Die Verteilung der Standplätze und der Aufbau der Stände beginnen ab 8 Uhr. Bei Regen oder Sturm fällt der Markt aus.

Die „OtterTour“ der Band Aberlours macht am Freitag Station in Sellin. Die Celtic Folk’n’Beat Combo spielt um 20 Uhr in der Kirche Sellin und will das Publikum mit wildromantisch-skurrilen Geschichten aus Old Ireland, Schottland, England und auch deutschen Versen begeistern.

Lothar Bölk ist zu Gast in der Lachmöwe in Baabe. Quelle: Veranstalter

Wer mal wieder herzhaft lachen möchte, ist beim Kabarett Lachmöwe in der Baaber Strandstraße 24-28 genau richtig. Dort ist ein Star der Kabarettszene zu Gast: Lothar Bölck präsentiert am Freitag und Sonnabend sein Programm „(Der)SCHLEIM(der)SPUREN“. Karten können telefonisch unter 038303/99075 reserviert werden, sind jederzeit online unter kabarett-lachmoewe.de buchbar sowie bei (fast) allen Tourist-Informationen auf Rügen erhältlich. Die Theaterkasse hat täglich ab 17 Uhr geöffnet.

Sportlich geht es am Selliner Südstrand zu, wo die Outrigger in ihren Auslegerkanus beim 5. Rugia Hoe Festival paddeln. Die erste Etappe startet am Freitag um 10.30 Uhr, die zweite und dritte am Sonnabend um 10 und um 13.30 Uhr jeweils am Abgang hinter dem Klangpavillon. Zuschauer können das Spektakel am Strand verfolgen. Abends gibt es gemütliche Beachpartys. Eintritt frei.

Gospelchor gastiert in Bergen

Einmal richtig eintauchen in Lebensfreude pur, den Alltag vergessen, spritzige Gospelmusik erleben – das können Besucher am Donnerstag um 19 Uhr in Bergen auf Rügen auf der Wiese neben der Kirche St. Bonifatius in der Clementstraße 1. Das Musik-Projekt GoSpiRo, bestehend aus Band und Chor, besteht seit über zwei Jahrzehnten und erfindet sich jedes Jahr neu. Etwa 30 junge Leute kommen zusammen, um gemeinsam Musik zu machen.

Auf Fledermaussuche können Interessierte am Samstag mit Landschaftsplaner Dr. Ralf Grunewald in Putbus gehen. Treffpunkt ist um 20.30 Uhr vor dem Putbuser Theater. Nach einer kleinen Einführung geht es mit dem Detektor in den Schlosspark. Zuerst wird dem Großen Abendsegler nachgespürt. Am Schlossteich warten dann andere Arten auf ihre Entdeckung durch die Exkursionsteilnehmer. Die Teilnahme ist frei, Spenden sind willkommen.

In Göhren werden von Freitag bis Sonntag jeweils von 15 bis 22 Uhr die Buskamtage zelebriert. Dazu gibt es ein musikalisches Rahmenprogramm, Kinderanimation und einen bunten Promenadenmarkt am Kurpavillon.

Am Sonnabend läuft an der Selliner Seebrücke die Komödie „25 km/h“ gezeigt. Quelle: Veranstalter

Sommerkino in Sellin mit Roadmovie

Sonnabend 20 Uhr Selliner Sommerkino an der Seebrücke: 20 Uhr läuft der Film „25km/h“ mit Bjarne Mädel und Lars Eidinger. Um 20 Uhr treten Klinge & Co auf der Kurbühne Baabe auf.

Noch drei besondere Konzerttipps: Am Freitag bestreitet „Karussell“ ab 18 Uhr im Hafen Thiessow einen Ostrockabend, am Sonnabend um 20 Uhr treten Klinge & Co auf der Kurbühne Baabe auf (beide Konzerte mit freiem Eintritt) und am Sonntag singt Michael Schulte (You Let Me Walk Alone) ab 19 Uhr an der Selliner Seebrücke.

Von OZ