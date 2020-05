Das katholische Glaubenshaus St. Bonifatius und seine Geschichte

Bergen

Neben der altehrwürdigen St. Marienkirche liegt etwas abseits die kleinere Schwesterkirche der katholischen Gemeinde in Bergen auf Rügen. Im Südosten in der Clementstraße, einer Nebenstraße der Königsstraße, ragt über die dortigen Häuser eben diese Kirche heraus. Der Betrachter steht vor einer neogotischen Backsteinkirche, einbettet zwischen Häusern und Kleingärten. Sie ist dem heiligen Bonifatius geweiht und sein 1250. Geburtstag wurde im Jahre 2004 auch von der katholischen Gemeinde in Bergen begangen. Da drängt sich förmlich die Frage auf:„Warum gab sich die Bergener Pfarrgemeinde diesen verpflichtenden Namen?“

Bonifatius, mit bürgerlichem Namen Winfried, wurde circa 672 in Wessex in England geboren. Seine Eltern erkannten die Begabung des Sohnes und gaben ihn mit sieben Jahren zur Erziehung und Bildung in das Benediktinerloster Nursling, welches diesseits der Alpen (im heutigen bayrischen Land) lag. Neben dem geistlichen Studium und dem Verständnis für die Regeln des heiligen Benedikt, nahmen die weltlichen Wissenschaften einen breiten Raum ein. Er wurde ein begeisterter Pädagoge und erst mit 40 Jahren schloss er sich der Missionierung des angelsächsischen Benediktiners Willibrord nach Friesland an. Mit Güte und überzeugenden Worten leistete er Pionierarbeit bei der Christianisierung der Germanen.

Beschwerliche Reise mit 80 Jahren

719 verlieh ihm Papst Gregor II. den Namen Bonifatius. Er gründete die Klöster Fritzlar und Amöneburg und missionierte mit Erfolg in Hessen und Thüringen. Nachdem er 720 zum Bischof und 732 zum Erzbischof und pästlichen Vikar für das ostfränkische Reich ernannt wurde, gründete er Bistümer, unter anderem in Salzburg, Regensburg, Eichstätt und Erfurt.

Mit 80 Jahren machte sich Bonifatius noch auf die beschwerliche Missionierungsreise nach Friesland auf. Dort wo es begann, sollte das Werk vollendet werden. Heidnische Friesen drangen am 5. Juni 754 in das Lager ein und töteten Bonifatius und seine Helfer. Seine wohl letzten Worte vor dem Gemetzel waren: „Durch das Zeugnis der Heiligen Schrift werden wir unterwiesen, nicht Böses mit Bösem zu vergelten, sondern für das Böse Gutes zu tun.“ Sein Leichnam wurde über Mainz nach Fulda gebracht und dort feierlich beigesetzt. Für sein unermüdliches Wirken nannte man ihn schon im 16. Jahrhundert „Apostel der Deutschen“.

1534 wurde neue Kirchenordnung eingeführt

Ein Name ist wie eine Mission, und in diesem Sinne lebt wohl auch die heutige Bergener Pfarrgemeinde St. Bonifatius. Zur endgültigen Spaltung der Kirche in die römisch-katholische und die evangelisch-lutherische Kirche kam es, nachdem der Augustinermönch und Theologieprofessor Dr. Martin Luther (1483-1546) unter anderem den Ablasshandel des Dominikanermönches Johann Tetzel anprangerte und die Abwendung vom wahren Evangelium brandtmarkte. So schlug er, laut Melanchton am 31. Oktober 1517, seine 95 Thesen an das Hauptportal der Schlosskirche zu Wittenberg. Zuvor hatte er seine Thesen bereits intern verteilt. Luthers Standhaftigkeit und die Unterstützung mehrerer deutscher Fürsten führten letztlich zur Reformierung der Kirche.

Mit Einführung der Reformation und dem Beschluss des Landtages in Treptow wurde auch auf Rügen 1534 die Kirchenordnung des pommerschen Reformators Bugenhagen eingeführt. Da Dänemark selbst die Reformation in Europa mit vorantrieb, war es nur zu verständlich, dass das dänische Rügen den reformatorischen Glauben annahm. Auch im 19. Jahrhundert waren Bergen und die Insel Rügen primär protestantisch geprägt. Es existierte nur eine kleine katholische Gemeinde. Anfang des 19. Jahrhunderts berichtete Pfarrer Wendelin Zink (Stralsunder Muttergemeinde) über seine seelsorgerischen Fahrten und Gottesdienste in den Rügenschen Privathäusern. 1863 wurde der Bau eines Missionshauses in Bergen vollendet und am 8. September 1863 eine Kapelle geweiht.

Missionspfarrei ab 1864

Ein bestehendes Gartenhaus wurde umgebaut und mit einem weiteren Anbau versehen. Ab Oktober 1864 gab es in Bergen eine vom preußischem Staat genehmigte Missionspfarrei mit dem ersten Seelsorger Gustav Machai von 1864 bis 1868. Es wurde ein Pfarrhaus erbaut, und in der Zeit von 1867-78 unterrichtete man vor Ort in der angrenzenden katholischen Schule. So ergab eine Zählung 1871 nur 200 Katholiken auf der Insel. Ab Mitte des 19. Jahrhunderts kamen zur Erntezeit zahlreiche polnische Schnitter auf die Insel und so manche/er wurde vor Ort sesshaft. Das hob natürlich mit der Zeit die Zahl der Katholiken. Seit 1882 war die Missionspfarrei nicht besetzt. Diese Vakanz beruhte auf Priestermangel, hervorgerufen durch den „Kulturkampf“ in Deutschland. Dieser war Folge der Auseinandersetzungen zwischen dem preußischen Staat und der katholischen Kirche.

Einen Aufbau und ein Zusammenwachsen der Gläubigen auf der Insel bewirkte die Übernahme der Bergener Pfarrei durch Pfarrer Maximilian Kaller. Er wurde am 10. Oktober 1880 im oberschlesischen Beuten als zweites von acht Kindern eines Kolonialwarenhändlers, geboren. Seine Mutter war tief religiös und das prägte Sohn Maximilian. Sein Leben lang wirkte er als Theologe und Seelsorger. Seine Anstellung als Kaplan in Groß Strehlitz, nahe der Heimatstadt, endete durch ein schweres Rheumaleiden.

Chronik reicht bis 1866 zurück

Da die Heilungschanchen auf der Insel Rügen als besonders vorteilhaft angesehen wurden, übernahm er die Pfarrei in Bergen. Er prägte nach anfänglichen Schwierigkeiten die Gemeinde und deren Entwicklung besonders intensiv. Ihm war es zu verdanken, dass diese Pfarrei am l. Juli 1910 eine selbständige Pfarrei wurde, und so kam es zu Umbauten. Die Kapelle war zu klein geworden, und die für sechs Gläubige ausgerichteten Bänke mussten zeitweilig von zwölf Personen genutzt werden, die sich während der Liturgie abwechseln mussten. Bei dem Gottesdienst saß die eine Hälfte der Gläubigen während die anderen knieten und umgekehrt. So wurde ein größerer Kirchenbau ins Auge gefasst .

Pfarrer Kaller verdanken wir durch seine Aufzeichnungen ein realistisches Zeitbild. Er schrieb eine Chronik der Gemeinde, die bis 1866 zurückreicht. Über seine ersten Eindrücke in Bergen berichtete er: „Mein Einzug in Rügen resp. Bergen war durchaus nicht glanzvoll. Niemand war an der Bahn, doch hatte wenigstens Medizinalrat Dr. Settegast sein Fuhrwerk zur Abholung bereitgestellt. In der liebenswürdigen Begleitung des Pfarrers Wahl aus Stralsund fuhren wir, d.h. meine Schwester und ich, zu Dr. Settegast. Wir wurden freundlich mit Kaffee bewirtet. Dann ging's zu Verhein, wo mir in einer Zigarrenkiste die Kirchenkasse überreicht wurde, ohne Abschluss und ohne Belege. Selbstverständlich hatte ich zuerst meine Kapelle besichtigt und das Pfarrhaus betreten. Ich fühlte mich sofort heimisch und die trüben Gedanken wichen. Der erste Sonntag wird mir in bleibender Erinnerung bleiben. Um 10 Uhr sollte das Hochamt beginnen. Es waren aber nur 5 Personen zugegen. Ich wartete, allmählich stieg die Zahl auf 12, es kam niemand mehr. So be­gann ich dann mit schwerem Herzen....“

Pfarrer Kaller bewegte viel auf Rügen

Auch wenn die erste Zeit von Pfarrer Kaller in Bergen sehr steinig war, so war es ihm wichtig seine Mission zu erfüllen. Er berichtete weiter: „Aber ich verlor den Mut nicht, war ich doch freiwillig hergekommen und hatte mir keine großen Hoffnungen gemacht. Kirche und Pfarrhaus waren in einem ziemlich strangnierten Zustand...... Zum Frühjahr gingen die Reparaturen vor sich, bald sah alles viel freundlicher aus. Im Januar suchte ich auch mit den auswärtigen Pfarrkindern in Verbindung zu treten..... Erwähnen möchte ich noch, dass ich auch von den evangelischen Leuten überall recht freundlich aufgenommen wurde.“

Interessant ist ein Bericht über seine letzten Amtsjahre bis 1917 während des Ersten Weltkrieges (1914-1918) in Bergen. „Ich kann sagen, dass die Schnitter im allgemeinen sich tadellos benommen haben; das Verhältnis zu ihren Herrschaften ist meistens ein sehr gutes. Auch in religiöser Hinsicht kann ich nicht klagen. Die Schnitter besuchten fleißig den Gottesdienst..... Freilich wurden viel uneheliche Kinder geboren, gegen 30% aller Geburten. Gewiss ist das ein großer Übelstand. Wer aber die Wohnverhältnisse kennt, wer weiß, dass die Schnitter daran nichts ändern können, wer weiß, wie groß die Heiratsschwierigkeiten am Anfang des Krieges waren, der wird über diese Leute nicht den Stab brechen.“

Während seiner sehr engagierten Amtszeit auf Rügen entstanden neben den Veränderungen in Bergen und der Kirchenweihe am 9. Juni 1913 mit 840 Kommunikanten und 762 Firmlingen, der Neubau einer Kapelle in Garz (Weihe 1.Juli 1913) und der Neubau einer Kapelle in Sellin (Weihe 16. Juli 1912).

