Das müssen Sie zum Rügenbrückenlauf in Stralsund wissen

Es ist das größte Lauf- und Walk-Event Mecklenburg-Vorpommerns: Der Rügenbrückenlauf in Stralsund geht am Sonnabend, dem 19. Oktober, in seine zwölfte Runde. Auch im Jahr 2019 werden wieder tausende Sportler aus ganz Deutschland und dem Ausland erwartet.

Eine Woche vor dem offiziellen Anmeldeschluss haben sich bereits 4597 Läufer und Walker in das Starterfeld eingetragen. Ein Rekord, wie der Leiter des Organisationsteams, Andreas Boehk, verrät.

Für die Königsdisziplin, den Marathon, haben sich bislang 166 Sportler angemeldet. 660 Läufer begnügen sich mit dem Halbmarathon. Die beliebtesten Lauf-Distanzen scheinen sechs und zwölf Kilometer zu sein. Für die 12 Kilometer gibt es bereits 998 Anmeldungen, dicht gefolgt von der 6-Kilometer-Strecke mit 925 Interessenten. Dazu kommen 1009 6-Kilometer- und 448 12-Kilometer-Walker. 392 Jungen und Mädchen wollen die anderthalb oder drei Kilometer langen Kinderläufe in Angriff nehmen.

„Es ist ein tolles Ereignis und zeigt wieder, dass der Sport verbindet. Stralsund ist eine absolute Sportstadt, das darf gerne so bleiben“, freut sich Maik Hofmann, Sportbund-Präsident der Hansestadt Stralsund, über die steigenden Zahlen. Im Jahr zuvor gingen insgesamt 4199 Sportler an den Start. Der bisherige Rekord liegt bei 4590 Teilnehmern im Jahr 2017.

Alle acht Starts im Überblick

Der Rügenbrückenlauf startet mit dem Marathon. Um 9.30 Uhr fällt für die Läufer der Startschuss auf der Hafeninsel in Stralsund. Der Kinderlauf über 1,5 Kilometer beginnt um 9.40 Uhr, der Lauf über drei Kilometer um 10.05 Uhr. Weiter geht es mit dem Start des Halbmarathons um 10.45 Uhr. Es folgen der 12-Kilometer-Lauf um 11.30 Uhr und das 12-Kilometer-Walken um 11.40 Uhr.

Für die 6-Kilometer-Läufer (13.30 Uhr) und Walker (13.45 Uhr) geht es wie auch im vergangenen Jahr in der Nähe des Bahnhofs Altefähr auf Rügen los. Abfahrt der Transfer-Busse zu beiden Läufen ist um 13 Uhr in der Straße Am Fischmarkt.

Sperrungen und Umleitungen für Autofahrer

Die Rügenbrücke ist während der Wettkämpfe von 8.45 bis voraussichtlich 14.45 Uhr in beide Richtungen für Autofahrer voll gesperrt. Die Umleitung erfolgt über die Rügendammbrücke in Stralsund über die Anschlussstelle Altstadt und von Rügen über die Anschlussstelle Altefähr. Die Öffnung der Ziegelgrabenbrücke um 12.20 Uhr entfällt an diesem Tag. Die Brückenöffnungen an der Querkanalbrücke und der Langenbrücke um 12 Uhr sind gestrichen. Die Öffnungen um 9 Uhr werden auf 8.30 Uhr vorverlegt.

Auch der Bereich rund um das Veranstaltungsgelände auf der Hafeninsel wird von 8 bis 15 Uhr für den Verkehr voll gesperrt. Bereits ab Donnerstag, den 17. Oktober, muss mit Einschränkungen gerechnet werden.

Anmeldefrist endet am Dienstag

Die dritte und letzte Anmeldephase zum 12. Rügenbrückenlauf endet am kommenden Dienstag, dem 8. Oktober. Anmeldungen sind bis dahin online oder per E-Mail an info@ruegenmarathon.de möglich. Wer sich kurzfristig für eine Teilnahme entscheidet, kann sich am 18. und 19. Oktober beim Organisationsteam im Ozeaneum in Stralsund anmelden.

