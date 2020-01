Bergen

Die beiden Supermärkte Aldi und Nahkauf am Standort Rotensee werden abgerissen, Aldi baut danach wieder auf. Was die Anwohner dabei besonders belastet: Sie müssen für fast ein Jahr längere Wege zum Supermarkt in Kauf nehmen. Auch wenn bei vielen die Vorfreude auf neue Einkaufsmöglichkeiten vorhanden ist: Die Stimmung bleibt im Stadtteil angespannt.

„Für alte Leute in der Nachbarschaft wird es schwierig werden. Viele haben nicht das Glück und besitzen ein Auto. Für sie blieb bisher nur der Aldi- und Nahkaufmarkt in direkter Nähe. Nun müssen sie auf Supermärkte ausweichen, die weit entfernt sind“, sagt Gisela Masurek (77). „Hier ist es übersichtlich. Was wir nicht bekommen, holen wir nebenan bei Nahkauf“, ergänzt ihr Mann Lutz (77). Auf zusätzliche Fachmärkte, die hier geplant sind, kann er verzichten. „ Supermarkt, Fleischerei, Bäckerei: Das ist hier wichtig für die Leute“, sagt er. Das Paar wird während der Bauphase mit dem Auto andere Supermärkte ansteuern.

Großes Problem für Ältere

Anders sieht es bei der Bergenerin Dagmar Piehl (60) aus: „Ich habe kein Auto und muss demnächst auf den Norma-Markt ausweichen.“ Auf den Bus will die Frau vorerst verzichten und auch während der Bauarbeiten zu Fuß zum Einkaufen gehen.

Dass hier ein neuer Markt mit größerer Ladenfläche entsteht, beeindruckt Günter Brandt aus Bergen nicht. „Ich bin zufrieden mit dem Markt, wie er jetzt ist“, sagt er. Der 79-Jährige freut sich, dass er ein Auto besitzt und auf andere Märkte ausweichen kann. „Ich finde es nur bedauerlich – besonders für die älteren Menschen. Sie stehen vor einem großen Problem.“

Anwohner Klaus-Dieter Mostek (60) aus Bergen berichtet über ein weiteres Problem, das auf die Menschen in Rotensee zukommt. „Dadurch, dass sie auf andere Märkte ausweichen müssen, geht viel Zeit verloren“, sagt er.

„Plötzlich kommt die Baustelle nicht. Es ist lange bekannt, dass hier gebaut wird und man sich Alternativen suchen muss“, sagt Bodo Maaß (78) aus Bergen. „Schön ist es trotzdem nicht für die ältere Bevölkerung.“

Wenn Roswitha (67) und Peter Ehlert (64) aus Samtens nach Bergen fahren, machen sie gerne einen Halt beim Aldimarkt. „Für uns ist es kein Problem. Wir sind mobil und können auf andere Märkte ausweichen. Ich kann verstehen, dass sich Aldi vergrößern möchte“, sagt sie.

