Das sind Vorpommerns Corona-Investoren

Vorpommern

Was tun, wenn das Geschäft unvermittelt von der Krise getroffen wird? Da haben selbst etablierte Firmen ihre Probleme. Und Neueinsteiger erst, die gerade so richtig mit ihrem Unternehmen durchstarten wollten... OZ-Reporter waren in der Region unterwegs und haben sich mit Unternehmern getroffen, sie gefragt, wie sie mit der Situation Umgehen.

Rügen: Das „Himmelreich“ ist in Zirkow

Vor einem Jahr wagten Michael Brewer und Remo Doehr einen tiefen beruflichen und räumlichen Schnitt, zogen nach Rügen und übernahmen den ehemaligen Landgasthof an der B196 in Zirkow. Zunächst änderte der gebürtige New Yorker Brewer den Namen des Gastronomie-Betriebs. „Kommen Sie ins „Himmelreich““, heißt es nun auf dem Werbeflyer.

Vorausgegangen waren der Ankunft des Duos turbulente Monate. Der Amerikaner und sein in Leipzig geborener Partner hatten in der Schweiz ein Café mit Shop betrieben. Als die Immobilie verkauft wurde und Brewers Tochter mit ihrem Ehemann in dessen Heimat Schweden zog, wollte Brewer der Familie nah bleiben. „Also suchten wir auf der Landkarte nach einem möglichst weit nördlich gelegenen Ort, an dem wir keine neue Sprache erlernen müssten“, so Brewer.

Das heutige Hotel in Zirkow war früher Konsum und Landgasthof. Quelle: Privat

Da es auf Rügen zudem in jener Zeit noch eine direkte Fährverbindung nach Schweden gab, sahen sie sich auf der Insel um. „Dann haben wir alle Makler der Insel angeschrieben und genau erklärt, was wir suchen. Hier, im denkmalgeschützten ehemaligen Konsum von Zirkow passte alles zusammen“, erzählt Brewer. Mit drei Lastwagen rückte das Duo vor einem Jahr auf der Insel an. „Wir haben seither viel gearbeitet und investiert. Gerade als das Geschäft vielversprechend anlief, trat der Lockdown mit den Reisebeschränkungen in Kraft.“ Für ihre acht Mitarbeiter mussten Brewer und Doehr zwar Kurzarbeit anmelden, aber dank der Soforthilfe des Bundes mussten sie nicht auf Rücklagen zurückgreifen.

Jetzt sind bis auf den Wellness-Betrieb alle Bereiche wieder geöffnet. Neben dem Hotel mit Zimmern, Suites und Ferienwohnung und dem Restaurant mit „ökologisch ausgewogener Küche“ betreibt das Duo auch Imbiss, Café, Biergarten, Fahrradverleih sowie einen Shop mit außergewöhnlichen Vintage-Artikeln. Sogar einen Mini-Markt soll der Ort wieder erhalten. „Dafür bauen wir noch einen Glas-Pavillon an der Straße.“

Greifswald : Die Drei von der Boulderhalle

Das Gründerteam von „Grips - Bouldern in Greifswald": Werner Bernstädt (links), Martin Merbeth und Bettina Rehmann. Quelle: privat

Die Krise rund um das Coronavirus hindert Bettina Rehmann und ihre Mitstreiter nicht, weiter an ihrem Großprojekt zu arbeiten. Rehmann (39), ihr Lebensgefährte (47) und ein gemeinsamer 41-jähriger Freund wollen in Greifswald eine kommerzielle Boulderhalle etablieren. Für den Trendsport, bei dem an einer Wand mit Griffen ohne Seil geklettert wird, hätten sie eine Immobilie in Greifswald gefunden. „In diesen Wochen werden wir den Bauantrag einreichen und den Mietvertrag unterschreiben", sagt Rehmann. Sie hoffe auf die Eröffnung der Halle zum Ende des Jahres.

Noch wohnt das Gründerteam von „Grips – Bouldern in Greifswald“ in Berlin, doch bereits seit Jahren denken Rehmann und ihre Familie über einen Umzug an die Küste nach – ihr Segelboot liegt bereits am Ryck. „Wir wollen mit Menschen aus Greifswald – Vereinsangehörigen, Schulen und weiteren Partnern – etwas aufbauen. Zur Boulderhalle werden auch ein Kinderbereich, ein Café sowie ein Yogaraum gehören", blickt sie voraus. Die Kletterleidenschaft hätte sie vor vielen Jahren gepackt und da das Interesse am Bouldern auch in Greifswald groß ist, verspreche sich das Gründerteam Erfolg von seinem Projekt.

Ribnitz : Schuhcafé zum Zweiten

Gründerin Nicole Klinkmann bietet in ihrem Schuhcafé genau das: Kaffee und Schuhe Quelle: Juliane Schultz

Eine Gründung ist mit Unsicherheit verbunden – etwa ob sich von der Idee leben lässt. Nicole Klinkmann hat dieses Gefühl in den vergangenen Monaten gleich zweimal erlebt. Im Oktober hatte sie ihr Schuhcafé im Ärztehaus Ribnitz-Damgarten eröffnet. Neben Kaffee und frischen Waffeln bot sie dort Schuhe an.

Die 36-Jährige wollte die Lücke zwischen einem Sanitätshaus und einem klassischen Schuhladen schließen. Ihre Modelle sind bequemer als gewöhnlich, bieten Platz für Einlagen und sind dennoch modisch. Doch die Lage des Ladens war nicht ideal. Sie suchte einen zentraleren Standort.

Aber damit nicht genug: Erst blieb der Winter und die Nachfrage nach warmen Schuhen aus, dann folgte die Schließung wegen der Corona-Pandemie. „Das war ein Schlag, denn die Rechnungen kommen ja trotzdem.“ Die Wahl aufzugeben, gab es nicht: „Man muss ja auch Kredite bedienen“, sagt die Mutter eines Achtjährigen.

Vergangene Woche der Neustart am Markt. Nun ohne Tische, mit Coffee to go und neuen Sommermodellen. Sie ist guter Dinge: Schon jetzt sind die Bestellbücher voll, und auch Touristen finden nun den Weg zu ihr.

Grimmen: Drei Millionen für die Wäscherei

Betriebsleiter David Ruszkiewicz (32) im neuen Trakt der Wäscherein Fliegel in Grimmen. Quelle: E-Mail-OZ-Lokalredaktion-GMN

Die Erweiterung der Wäscherei in Grimmen war bereits geplant. Doch trotz Corona-Krise ruderte das Textil-Reinigungsunternehmen Fliegel nicht zurück. Etwa drei Millionen Euro fließen aktuell in die Modernisierung und Erweiterung der großen Wäscherei.

„Derzeit vergrößern wir die Produktionsfläche um 1300 Quadratmeter. Zudem wurde eine neue Hängebahn installiert und eine völlig neue und automatisierte Mangelstraße ermöglicht, dass wir täglich bis zu 35 Tonnen Hotelwäsche reinigen können“, berichtet der Betriebsleiter David Ruszkiewicz (33). In den vergangenen zwei Jahren konnte das Unternehmen am Standort Grimmen ständig steigende Produktionszahlen vermelden. Mittlerweile arbeiten hier etwa 120 Mitarbeiter.

Doch die Corona-Krise setzte der Wäscherei stark zu. Die Mitarbeiter werden vermutlich bis zum Jahresende in Kurzarbeit bleiben. Weniger Touristen bedeuten weniger Wäsche, denn Fliegel reinigt in Grimmen die Wäsche von fast 100 Hotels entlang der Ostseeküste. Trotzdem investierte das große Unternehmen in die Zukunft – nach Corona.

Wolgast : Große Wäsche für Schallplatten

Der Inhaber des Wolgaster Plattenladens, André Tettenborn, hat trotz Corona in neue Technik investiert und eine Waschmaschine für Schallplatten gekauft. Quelle: Cornelia Meerkatz

Sie hat zwar keinen Schleudergang, aber eine Waschmaschine ist es trotzdem. Der kleine silberfarbene Kasten auf dem Tresen des Wolgaster Plattenladens von René Tettenborn ist die neueste – und nicht ganz billige Investition – des Geschäftsinhabers. Es ist eine Waschmaschine für Schallplatten. Sie werden mittels Reinigungsflüssigkeit und Bürste gesäubert, ein Sauger trocknet sie dann. Und schon sehen die schwarzen Vinylscheiben wieder wie neu aus. „Nur Kratzer lassen sich damit immer noch nicht beheben“, weiß André Tettenborn.

Für Tettenborns Geschäft ist die Anschaffung in Corona-Zeiten wichtig. „Wenn man Kunden halten will, muss man auch viel Service anbieten“, sagt der 37-Jährige, der den Plattenladen seit 2006 besitzt. Plattenkäufe würden wieder mehr werden, gerade die neusten Sondereditionen im Bereich Schlager seien sehr begehrt. „Aber Plattensammler gibt es in allen Altersklassen und da es auf Usedom keinen Plattenladen gibt, habe ich guten Zulauf. Da lohnt sich meine Investition auf alle Fälle“, ist der Wolgaster überzeugt.

Barhöft: Zwangspause in der Küche

Die Jungunternehmer Peter Bahrdt (l.) und Josef Bast lassen sich von Corona nicht entmutigen. Quelle: Ines Sommer

Gerade mal anderthalb Wochen konnten sich die beiden Unternehmer Peter Bahrdt und Josef Bast über den guten Zulauf freuen. Hatten der Klausdorfer und der Stralsunder doch am 7. März ihr neues Restaurant „Waterkant“ in Barhöft und lockten mit einem ganzjährigen Angebot. Doch dann kam Corona.

„Wir haben unsere Mitarbeiter im März noch bezahlt, dann mussten wir sie aber schweren Herzens in die Kurzarbeit schicken. Jetzt läuft langsam alles wieder an. Dabei profitieren wir natürlich von unserer schönen neuen Terrasse“, sagt Josef Bast im OZ-Gespräch. Viele Besucher würden gern draußen sitzen – mit Blick auf den Barhöfter Hafen. „Zu Pfingsten waren schon ein paar Gäste da, hatte sich wohl rumgesprochen, dass wir wieder auf haben.“

Die Zwangspause bis zum 13. Mai haben die beiden Firmenchefs gemeinsam mit ihrem Chefkoch Marco Jäger dazu genutzt, in der Küche zu tüfteln – dazu gehörte auch das Probekochen. Entstanden ist die neue Sommerkarte, mit der die Gäste jetzt empfangen werden. „Was die Zukunft bringt, wissen wir nicht, aber wir haben richtig Bock, wieder loszulegen“, so das Credo der beiden Vorpommern, die sich auf Ihre Reservierungen freuen. Man kann aber auch spontan vorbeischauen.

Von Uwe Driest, Christopher Gottschalk, Cornelia Meerkatz, Caroline Riemer, Juliane Schultz und Ines Sommer.