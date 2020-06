Das sind die schönsten Outfits der Rügener Abiturienten

Bergen

Wegen der Pandemie verteilte sich die Zeugnisvergabe in diesem Jahr über eine Woche. Feiern fanden in reduzierter Form und bei begrenzter Personenzahl statt. Die Abiturienten des Bergener Gymnasiums erhielten ihre Urkunden am Freitag in einer ganztägigen Veranstaltung. Sieben Durchgänge wechselten sich in zwei Bereichen der Turnhalle ab, während der jeweils andere Teil gelüftet und die Stühle abgewischt wurden.

141 Schülerinnen und Schüler der sieben zwölften Klassen nahmen nun ihre Zeugnisse entgegen. Mit einer durchschnittlichen Note von 2,5 liegt das Gymnasium im landesweiten Mittelfeld.

Erinnerung an Corona-Jahrgang

Er haben keine Nachteile beim Leistungsstand erkennen können, sagt Schulleiter Christoph Racky. Als die Pandemie begann, seien die Lehrinhalte bereits vermittelt gewesen. Schließlich habe es auch im Homeschooling regen Kontakt mit den Lehrern gegeben.

„Wir gehen als der Corona-Jahrgang in die Geschichte ein“, glaubt eine Abiturientin. „Corona kam über uns und viele Träume zerplatzten, nicht zuletzt der von einer ausgelassene Abifeier.“

