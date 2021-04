Binz/Stuttgart

Tötet Corona die Lust auf die Liebe? Ganz so drastisch würde es Sven Tomschin denn doch nicht formulieren. Aber dass es das öffentliche Leben in weiten Teilen nicht mehr gibt, man die Liebste oder den Liebsten nicht ins Restaurant, Theater oder Kino ausführen kann, macht es Paaren aus seiner Erfahrung heraus nicht leichter, etwas gemeinsam zu erleben und neugierig auf den Partner zu sein.

Gemeinsam mit einer Freundin hat der gebürtige Rüganer, der jetzt in Stuttgart lebt, eine Idee entwickelt: eine spielerische Anregung für mehr Zeit zu zweit in den eigenen vier Wänden. „Date-Night-Boxen“ nennen Sven Tomschin und Irmela Preissner ihre Sammlung von Kästchen. Darin befinden sich Hinweise auf Zetteln, auf Audiodateien gesprochene Anregungen und kleine Überraschungen für einen Abend zu zweit.

Sex-Spielzeug sucht man vergebens

„Es ist ein Paarspiel, das beide Teilnehmer Schritt für Schritt durch einen solchen gemeinsamen Abend führt“, sagt Tomschin. Beide sollen sich dabei besser verstehen lernen und Neues am Partner entdecken, damit die Beziehung auch nach vielen Jahren spannend bleibt.

Und was ist nun in den geheimnisvollen Boxen? Sven Tomschin lacht. „Also um das gleich klarzustellen: keine Sex-Spielzeuge.“ Wer so etwas suche, finde genügend andere Angebote. „Voyabo“ haben Preissner und Tomschin ihr Unternehmen getauft. Der Name setzt sich aus dem französischen Wort „Voyage“ für „Reise“ und „Box“ zusammen. Denn die Paare sollen sich an den Abenden auf gemeinsame Reisen begeben.

Genauso lautet auch der Titel einer der drei bereits entwickelten Boxen. Darin sind unter anderem Zettel mit Fragen, die sich die Partner gegenseitig stellen. „Zum Beispiel, welche schönen gemeinsamen Erinnerungen sie haben, an Urlaube etwa oder andere schöne Momente in ihrer Beziehung.“ Bei Gesprächen und einem Frage-Antwort-Spiel bleibt es nicht. Auch eine Reise über den Körper des anderen kann man unter Zuhilfenahme des Spiels unternehmen und dabei Details entdecken, die einem so bislang vielleicht nie aufgefallen sind.

Zur Glücksformel gehört mehr als Sex

So sieht eine der Boxen aus, die die Jung-Unternehmer bereits entwickelt haben. Quelle: Voyabo

Ist hier die Rede von Sex? Sven Tomschin schüttelt den Kopf. „Ganz ehrlich, am Anfang dachten wir, das wäre den meisten Paaren am wichtigsten.“ Doch Befragungen und die Zusammenarbeit mit der Sex- und Paar-Psychologin Claudia Huber hätten gezeigt, dass ein schöner Abend für viele Menschen aus mehr besteht. „Es ist das Zusammenspiel von Aufmerksamkeit, Verständnis und körperlicher Nähe, also Streicheln oder einer Massage, das die meisten Paare glücklich macht.“

Nach genau dieser Formel will das Voyabo-Team die neun geplanten thematischen Boxen aufbauen. In jeder Box sind vier Schachteln mit verschiedenen Aufgaben beziehungsweise Anregungen. „Wer nicht alle ausprobieren will, kann auch welche überspringen und das nächste Schächtelchen öffnen“, so Tomschin. Darin verpackt sind zum Beispiel ein Massageöl oder auch Schokolade, um sein Gegenüber zu verwöhnen. Apropos Schokolade: In der Box mit den Namen „Choc your Body“ kommt viel von dieser Nascherei auf den Körper des anderen. Da stehe nun wirklich die Erotik deutlich im Vordergrund, sagt der junge Unternehmer.

Box kostet so viel wie ein Essen für zwei

Der ist in Binz aufgewachsen, in seinem Heimatort sowie in Bergen zur Schule gegangen und hat Betriebswirtschaft studiert. Wegen des Studiums und der Liebe zog er nach Stuttgart und arbeitet unter anderem als Social Media Manager. Der 35-jährige Rüganer berät unter anderem Unternehmen rund um ihren Auftritt auf Internetplattformen und ist außerdem Angestellter in einer Firma. Wegen der Corona-Krise ist auch er in Kurzarbeit und machte mit seiner Freundin Irmela Preissner aus der Not eine Tugend: Sie gründeten „Voyabo“.

Gegenwärtig werben sie noch Geld von Menschen ein, die von dem Projekt überzeugt sind. Wenn sie das Startkapital von 5000 Euro zusammenhaben, soll es mit dem Versand der Boxen losgehen. Etwa 500 Stück könnten ab Anfang Juni auf die Reise gehen. Der Preis wird zwischen 45 und 55 Euro liegen, „also in etwa so viel, wie man auch für ein Essen zu zweit im Restaurant zahlen würde“, vergleicht Sven Tomschin.

Er ist seit rund einem Jahr verheiratet. Das Spiel sei für alle Paare gedacht, unabhängig vom Alter, dem Beziehungsstatus oder der Dauer der Beziehung. Ein „Date“ könne auch nach vielen Jahren noch für den gewissen Funken sorgen. Sven Tomschin nennt zum Beispiel Paare, deren Kinder gerade aus dem Haus sind. Die Date-Night-Boxen könnten den Liebenden helfen, die Aufmerksamkeit, die bislang den Kindern galt, auf den Partner zu lenken und zu sehen, was ihn beziehungsweise sie heute am jeweils anderen fasziniert.

Scheußliche Schoko-Creme wieder aussortiert

Eine Box besteht aus mehreren Schachteln, deren Inhalt die Paare Schritt für Schritt durch einen besonderen gemeinsamen Abend führt. Quelle: Voyabo

Ob die Anleitungen für ein Rendezvous mit dem Partner funktionieren, haben die Erfinder und mehrere Testpersonen ausprobiert. „Wir hatten fast ausschließlich positive Rückmeldungen“, freut sich Tomschin. Tolle Gespräche und guter Sex seien in den meisten Fällen das Ergebnis der „Date Nights“ gewesen. Manches Detail mussten die jungen Geschäftsleute wieder verwerfen. „Da gab es zum Beispiel eine Schoko-Creme, die wir ursprünglich für eine der Schachteln vorgesehen hatten. Die hat so fürchterlich geschmeckt, dass wir sie durch eine andere ersetzt haben.“ Eine andere Idee für eine Box habe man ganz verworfen, weil das Thema in der Praxis nicht funktionierte: Viele Test-Paare hatten das Spiel vorher abgebrochen.

„Man muss Beziehungen aktiv stärken“, sagt Irmela Preissner. Oft fehle im Alltag aber der konkrete Anlass. Den wollen die Unternehmensgründer mit ihren Date-Night-Boxen liefern. „Das sollen besondere Abende werden“, sagt Sven Tomschin, „da macht man eben nicht wie sonst vielleicht einfach den Fernseher an, sondern sitzt zusammen und spricht.“

Von Maik Trettin