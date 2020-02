Rostock

Langsam ist Sebastian Deil aus Rostock genervt: Bereits zum fünften Mal in diesem Jahr kann er nicht mit Bus und Straßenbahn der RSAG auf Arbeit fahren. Der Grund: Die Gewerkschaft Verdi hat am Dienstag erneut zum Streik im Nahverkehr in und um die Hansestadt aufgerufen.

„Ich bin auf die öffentlichen Verkehrsmittel angewiesen und bezahle haufenweise Geld für die Monatskarte, bekomme für die Tage aber keine Dienstleistung.“ Bisher hatte er Glück und Arbeitskollegen oder seine Freundin konnten ihn mitnehmen. Dennoch fragt er sich: „Gibt es eigentlich auch eine Entschädigung für die Streiks“? Eine Monatskarte kostet immerhin rund 60 Euro.

Erstattung nur aus Kulanz

Die Verbraucherzentrale Mecklenburg-Vorpommern macht da wenig Hoffnung. Grundsätzlich gilt: Es gibt kein Recht auf Beförderung beim Nahverkehr, teilt Sylke Sielaff, Beraterin in Schwerin, mit. Einige Verkehrsunternehmen würden als freiwillige Leistung eine Mobilitätsgarantie bieten, die allerdings bei Streik oft nicht gelte. Eine Erstattung – auch bei Wochen- oder Monatskarten – könne nur aus Kulanz erfolgen.

Auch auf die Erstattung von Taxi-Kosten oder Eintrittspreisen für Veranstaltungen, die aufgrund des Streiks nicht erreicht werden konnten, besteht kein Anspruch. Für die Pünktlichkeit am Arbeitsplatz, in der Schule oder den Anschluss für einen Flug oder die Bahn ist zudem jeder selbst verantwortlich, heißt es von den Verbraucherschützern.

Ärger über finanziellen Verlust

Darauf hat sich am Dienstag auch Marion Zich aus Rostock eingestellt. „Ich hatte heute Morgen einen Arzttermin am Doberaner Platz“, sagt sie. Die Rostockerin aus Gehlsdorf hatte Glück, dass zumindest die Fähre fährt. „So habe ich es doch noch pünktlich geschafft.“

Dass sie ihre Monatskarte nun wiederholt nicht nutzen konnte, stört sie nicht. „So oft wurde ja noch nicht gestreikt, da lohnt sich die Monatskarte trotzdem. Und für die wenigen Tage gebe ich dann auch mal gerne ,umsonst‘ das Geld aus.“

Malin Carstensen ärgert der finanzielle Verlust hingegen schon ein wenig. 63 Euro bezahlt sie jeden Monat für ihre Abo-Karte bei der RSAG, nun musste sie aber schon zum fünften Mal auf Arbeit laufen. „Drei Kilometer sind jetzt noch nicht so eine lange Strecke, aber ich muss schließlich trotzdem den vollen Preis bezahlen“, sagt die Rostockerin. Sie rechnet allerdings auch damit, keine Rückzahlung für die ausgefallenen Tage zu bekommen.

Streik von Servicegarantie ausgeschlossen

Wie die RSAG auf ihrer Facebook-Seite ihren verärgerten Kunden mitteilt, besteht im Falle eines Streiks kein Anspruch auf eine Fahrpreiserstattung. „Es wird keine Rückzahlungen an Inhaber von Zeitkarten geben, auch nicht aus Kulanz“, betont Pressesprecherin Beate Langner. Das gilt auch Regionalbus Rostock GmbH (Rebus), die für den Busverkehr im Landkreis Rostock zuständig ist, teilt der Controlling-Leiter, Marc Weinhauer, mit.

Zwar sagt die RSAG laut ihrer Servicegarantie zu, dass es bei Verspätungen von über 15 Minuten Geld zurück gibt. Bei Fahrtausfällen in der Woche nach 19 Uhr oder am Wochenende werden sogar ganztags Taxifahrten bis zu einem Wert von 20 Euro bezahlt, wenn nicht innerhalb von 25 Minuten eine Ersatzfahrt geboten werden kann. Ausgeschlossen davon sind aber unvorhergesehene Ereignisse wie Unfälle, Demonstrationen, höhere Gewalt oder Streik.

Die Gewerkschaft Verdi hatte am Dienstag in und um Rostock die Beschäftigten zu einem ganztägigen Warnstreik aufgerufen. Bei der RSAG würden sich rund 300 Mitarbeiter beteiligen, bei Rebus seien es etwa 150, sagte der Landesstreikleiter Karl-Heinz Pliete. Quelle: Bernd Wüstneck/dpa

Auch die anderen Verkehrsunternehmen in Mecklenburg-Vorpommern zeigen sich wenig kulant. „Es ist bisher nicht geplant, dass Inhaber von Zeitkarten Rückzahlungen bekommen oder wir die Zeiträume um die ausgefallenen Tage erweitern“, sagt Michael Lang, Pressesprecher der Verkehrsgesellschaft Vorpommern-Rügen (VVR). Bereits vier Mal warteten auch die Fahrgäste von Bergen auf Rügen über Stralsund, Grimmen und Ribnitz-Damgarten vergeblich auf den Bus.

Nächster Verhandlungstermin ist offen

Ihm pflichtet Silke Fischer, zuständig für das Marketing bei der Nahbus Nordwestmecklenburg GmbH, bei: „Grundsätzlich gibt es bei Nahbus keinen Anspruch auf Ersatzleistungen oder Rückerstattungen. Wir beziehen uns auf die allgemeinen Beförderungsbedingungen“. Das Unternehmen musste auch schon vier Mal in diesem Jahr den Betrieb rund um Grevesmühlen und Wismar aufgrund eines Warnstreiks einstellen.

Seit Mitte Januar laufen die Entgeltverhandlungen zwischen Verdi und dem Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV). Am Montag war die vierte Verhandlungsrunde ohne Ergebnis beendet worden.

Der KAV hatte nach eigenen Angaben ein Plus von 70 Euro monatlich oder eine Einmalzahlung von 500 Euro bis zum 30. Juni angeboten. Die Gewerkschaft Verdi fordert eine Gehaltssteigerung von bis zu 20 Prozent für das Jahr 2020. Ein weiterer Verhandlungstermin sei noch nicht in Sicht. Deshalb drohen in den nächsten Tagen weitere Streiks in MV.

