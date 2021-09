Debatte um 15 neue Caravan-Stellplätze in Gustow: Anwohner wehren sich

Gustow

Die Bürgerschaft von Gustow ist gespalten – und zwar ziemlich genau in zwei gleiche Teile. Stand jetzt sammelten Kritiker einer Erweiterung der Marina in Drigge 237 Unterschriften, was in etwa der Hälfte der Wahlberechtigten der insgesamt knapp 600 Einwohner entspräche, hat Anke Görlich überschlagen.

Die ehemalige Wehrführerin des Ortes war in den vergangenen Wochen von Tür zu Tür gelaufen, um für Unterschriften auf ihrer Liste zu werben, die von der Gemeindevertretung ein klares „Nein zu 15 Wohnmobilstellplätzen!“ fordert. „Schon wieder soll ein Stück Natur für den Tourismus weichen! An unserem Strand ‚An den Erlen‘ sollen weitere Stellplätze für Wohnmobile vom Betreiber des Jachthafens gebaut werden. Wer nicht möchte, dass die Wohnmobilstellplätze in dem Landschaftsschutzgebiet gebaut werden sollen, aber nicht zur Bürgerversammlung kommen kann, den bitten wir um Unterstützung durch eine Unterschrift“, heißt es weiter.

Die Listen übergab sie den Gemeindevertretern zur Sitzung am Dienstag, denen Aufstellungsbeschlüsse zur Änderung des Flächennutzungsplans der Gemeinde sowie des Bebauungsplans „Naturhafen Gustow“ vorlagen.

Badestrand schon jetzt bei gutem Wetter überlaufen

Dort begründete Gemeindevertreter Karl Petersen, warum er gegen die Beschlüsse stimmen werde. Der Badestrand von Gustow sei schon heute bei gutem Wetter überlaufen. Ein Ausbau von Stellplätzen über die bereits bestehenden 105 Liegeplätze und einem guten Dutzend Ferienhäuser hinaus würde diese Situation nur noch weiter verschärfen. Die Fläche im Landschaftsschutzgebiet soll geopfert werden für einen Stellplatz, der dann permanent belegt ist – im Sommer mit Wohnmobilen und im Winter mit Segeljachten“, so Petersen.

Mit einem solchen „Betriebsgelände“ würden das charakteristische Landschaftsbild und der Erholungswert an der Gustower Wiek „nachhaltig zerstört“. Die etwa 40 anwesenden Einwohner schalteten sich kurzerhand in die Diskussion ein und machten die Sitzung zur Einwohnerversammlung.

Gemeinde will mit dem Projekt Ordnung schaffen

„Dass das Gesetz einem Investor ermöglicht, sich von den Bestimmungen eines Landschaftsschutzgebietes freizukaufen, indem er in einen Fond einzahlt oder irgendwo anders Ausgleichsmaßnahmen vornimmt, finde ich nicht in Ordnung“, erklärte Anke Görlich im Nachgang zur Sitzung. „Ich bin hier geboren, meine Eltern waren schon hier und meine Enkel sind es auch. In den Ferien ist mir der Strand schon jetzt zu voll. Wenn mehr als ein Dutzend Stellplätze dazukommen, sind das Minimum 30 weitere Menschen. Es muss doch irgendwann einmal genug sein. Man muss doch nicht jedes Stückchen Land zu Geld machen.“

Die ehemalige Wehrführerin Anke Görlich sammelte Unterschriften gegen das Vorhaben. Quelle: privat

Till Jaich, der neben der Marina in Gustow auch jene in Lauterbach betreibt, fühlt sich zu Unrecht gescholten. Die Idee sei überhaupt erst entstanden, nachdem die Gemeinde sich vor Jahren hilfesuchend an ihn gewandt habe, weil sie die durch wildes Campen entstehenden Zustände in geregelte Bahnen habe lenken wolle. Wildcamper hatten keine Möglichkeit zur Entsorgung und Mülltonnen seien übervoll gewesen.

Die Darstellung bestätigt Bürgermeister Peter Geißler. „Wir wollen die Caravans lenken, damit sie nicht im Weg stehen.“ Verbotsschilder oder Sperren durch eine Höhenbegrenzung erteilt er eine Absage. „Das führt nur dazu, dass die Mobile irgendwo auf dem Weg nach Drigge oder Prosnitz stehen“, so Geißler. Zudem sei die Herausnahme von Gebieten aus einem Landschaftsschutzgebiet ein gängiges Verfahren.

Bootswaschplatz nicht vorgeschrieben

In dem Konflikt spiegelt sich womöglich eine Stimmung wider, wie sie auf der Insel angesichts von Diskussionen um Bug oder andere Großinvestitionen entstanden sei, glaubt Till Jaich. „Vielleicht sind wir jetzt der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt. Die vergleichsweise geringfügige Änderung auf einer Fläche, die mir bereits gehört, dürfte sich wohl kaum mit einem Projekt vergleichen lassen, wie es auf dem Bug diskutiert wird und das ich auch kritisch sehe. Wir brauchen Regulierung und Formen der Begrenzung von Kapazitäten. Die sollten dann aber nicht generalisieren, sondern sich auf konkrete Sachverhalte beziehen.“

Auch dem von Karl Petersen erhobenen Vorwurf, sich nicht um die vorschriftsmäßige Entsorgung von Schmutz- und Waschwasser gekümmert zu haben, widersprach der Marina-Betreiber. Tatsächlich habe er einen Bootswaschplatz erst in diesem Jahr zu gebaut, der aber sei weder zwingend vorgeschrieben, noch in Häfen der Insel üblich. So würden weder die Anlage in Seedorf, noch die in Sellin oder Thiessow über eine solche Vorrichtung verfügen.

Investor will sich Votum beugen

Der Frage, ob und in welcher Qualität das Wasser in die Kläranlage eingetragen werden kann, will der von der Gemeinde beauftragte und von Jaich bezahlte Planer Arno Mill nun nachgehen. „Ich habe zu dem Thema das Amt in Bergen informiert und einen Termin beim Zweckverband in Bergen vereinbart“, so Mill. Ohnehin aber würden für die von Petersen kritisch betrachteten Antifouling-Anstriche, mit denen der Bewuchs von Schiffsrümpfen vermieden werden soll, in naher Zukunft biozidfreie, also ungiftige Materialien verwendet.

„Nachhaltigkeit ist für uns nicht Green-Washing, sondern Herzensangelegenheit“, betont Till Jaich. Zu einem nachhaltigen Projekt gehöre aber auch die Akzeptanz der Bevölkerung. „Der Konflikt ist mir unangenehm und ich möchte die Gemeinde nicht entzweien. Ich würde mich freuen, wenn die Gustower vielleicht sogar ein wenig stolz auf ihre Marina wären. Wenn die Mehrheit der Gemeinde aber in einem demokratischen Verfahren entscheidet, dass sie das nicht möchte, lasse ich die Finger davon.“

So einfach möchte sich der Bürgermeister nicht geschlagen geben. „Wir fühlen uns an den Beschluss gebunden“, so Peter Geißler. Im Rahmen des laufenden Beteiligungsverfahrens ist nun eine weitere Einwohnerversammlung vorgesehen, auf der sich alle Bürgerinnen und Bürger einbringen können.

