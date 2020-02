Bergen

Die Laien-Defibrillatoren, die aus dem Erlös der OZ-Weihnachtsaktion „Helfen bringt Freude“ angeschafft wurden, hat das Deutsche Rote Kreuz inzwischen ihren Bestimmungsorten übergeben. „Auch das Theater Putbus bekommt sein Gerät nach der Spielpause überreicht“, sagt Burhard Päschke vom DRK. 17 249,28 Euro zeigte das Spendenkonto nach dem Abschluss der Aktion an. Mehr als 350 Einzelspenden von Unternehmen und Privatpersonen haben dazu beigetragen, dass an Orten mit viel Publikumsverkehr Hilfe in Notfällen schnell gewährleistet werden kann.

Nach dem Grundtvighaus in Sassnitz, dem Dörphus in Poseritz und der CJD-Klinik in Garz, bekam nun die Bergener Begegnungsstätte Besuch vom DRK-Vorstandsvorsitzenden André Waßnick, der hier den vierten Laiendefibrillator übergeben konnte. Viele Gruppen und Vereine sind in dem Haus in der Hermann-Matern-Straße ansässig. „Wir haben ihn bereits so aufgehängt, dass er für alle zu erreichen ist“, sagt Maria Kirchner, Projektkoordinatorin in der Begegnungsstätte.

Sicherheit für ein breites Publikum

Das Publikum ist hier durchaus gemischt. Die wöchentliche Sportgruppe vereint die Senioren am Mittwoch und auch das Donnerstagsfrühstück für Jedermann wird zum größten Teil von der älteren Generation wahrgenommen. Außerdem sind die DLRG, der Jugendring, die Kleiderkammer, der Verein Frauen für Frauen und JURIs Werkstatt hier beheimatet. „Aber auch die Kita ist in direkter Nachbarschaft“, sagt Maria Kirchner. Sie alle können sich nun für den Notfall, den niemand erhofft, sicher gewappnet fühlen. „Alle Kollegen hier sind froh darüber, solch ein Gerät jetzt im Haus zu haben. Berührungsängste gibt es da nicht. Es wäre schlimm, nicht zu handeln“, so die Projektkoordinatorin.

Auch wenn die Laien-Defibrillatoren selbsterklärend sind, freuen sich die Mitarbeiter der bedachten Einrichtungen nun auf die bevorstehende Einweisung. Statt eine gemeinsame Schulung für die Verantwortlichen durchzuführen, hat sich das Deutsche Rote Kreuz aufgrund der Nachfrage entschieden, in den Einrichtungen vor Ort zu schulen. „Es haben einfach viele Mitarbeiter ihr Interesse bekundet, im Notfall helfen können zu wollen. Der Bedarf ist so groß, dass wir vor Ort die Wiederbelebung mit dem Laien-Defibrillator in einem dreistündigen Kurs demonstrieren werden. Gleichzeitig besteht auch generell der Wunsch nach einem Erste-Hilfe-Kurs“, freut sich der Ausbilder des DRK, Felix Bäsell, über soviel Motivation, in einem Ernstfall als Retter tätig zu werden. „Gerade diesen Einrichtungen, die oft ein älteres Publikum haben, gibt das auch ein Stück mehr Sicherheit.“

Versorgungslücken auf der Insel gefüllt

Mit dem Endergebnis der OZ-Weihnachtsaktion ist der DRK-Vorstandsvorsitzende zufrieden. „Wir haben das Ziel, fünf Defibrillatoren auf der Insel zu verteilen, erreicht. Auch zwei Testgeräte und eine Trainingspuppe sollen noch angeschafft werden, um diese Geräte in der Ausbildung der Bevölkerung zugängig zu machen und Hemmungen zu nehmen“, sagt André Waßnick.

Mit den fünf neuen Standorten der Laiendefibrillatoren in Poseritz, Sassnitz, Putbus, Garz und Bergen sieht er einige Lücken in der Versorgung geschlossen, sodass sich Einwohner und Urlauber sicherer und besser versorgt fühlen können. Verzeichnet werden diese Geräte auch in der App „MV schockt“. Hier kann sich jeder im Notfall schnell einen Überblick verschaffen, wo in der Umgebung ein Defibrillator erreichbar ist. „Gerade wenn man vielleicht eine Vorerkrankung hat, sind das auch für Touristen wichtige Informationen“, so der DRK-Vorstandsvorsitzende.

Von Wenke Büssow-Krämer