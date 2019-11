Deich auf Rügen geöffnet: Grünland soll sich in artenreiche Salzwiese verwandeln

Rambin

Im Zuge der Renaturierung des Drammendorfer Polders ging es am Montag dem Deich an den Kragen: Den am Ufer des Kubitzer Boddens 1962 mit Steinen und Bodenmaterial geschlossenen Priel öffneten Bagger und schwere Baumaschinen in wenigen Stunden. Schon Tage zuvor war der einst in viel Handarbeit aufgeschüttete Deich auf einer Länge von rund 300 Metern abgeflacht worden.

Am Dienstag im letzten Arbeitsschritt wird der direkte Zufluss vom Boddengewässer hergestellt. „Bei Hochwasser sorgt der wieder geöffnete Priel dafür, dass Wasser in die Renaturierungsfläche fließt und bei Niedrigwasser wieder herausströmt“, erläutert Rasmus Klöpper von der Ostsee-Stiftung. „Wir werden dann eine Mischung aus Flachwasserzonen und etwas höheren Bereichen haben, wo Salzwiesen wachsen werden.“

Rund einen Kilometer südlich ist bereits ein neuer Deich für den Hochwasserschutz gebaut worden. Mit der Renaturierung werden für Wasservögel in den Flachwasserzonen ein neues Refugium und auf den Salzwiesen eine artenreiche Flora und Fauna entstehen.

Lesen Sie auch:

Friedhof in Klütz: Pastorin erklärt die Umgestaltung

300 000 Euro für neues Dorfgemeinschaftshaus in Flemendorf

Thälmann-Straße in Sagard auf Rügen: Kopfsteinpflaster weicht Asphalt

Von Frank Levermann