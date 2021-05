Zu einer Demonstration der AfD am Rügenplatz in Sassnitz kamen rund 30 Teilnehmer.Sie wurden von etwa 70 Gegendemonstranten des Bündnisses „Rügen für alle“ mit Protestgesang und Musik begrüßt. Die wirtschaftliche Not des Tourismus für Stimmung gegen Flüchtlinge zu nutzen, sei inakzeptabel, hieß es vom Bündnis.