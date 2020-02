Sassnitz

Die Sassnitzer CDU auf Talfahrt? Jedenfalls läuft es in der Fraktion nicht rund, so hat es den Anschein. Nach der Kommunalwahl im Mai 2019 musste sie zwei Sitze in der Stadtvertretung abgeben und ist seitdem nur noch mit vier Mitgliedern vertreten.

Zu Reibereien innerhalb der Partei kam es zudem im Herbst bei der Wahl des Stadtvertreterpräsidiums, als AfD-Mitglied Dirk Thormann auch mit der Stimme von Christine Zillmer zum Vizepräsidenten gemacht wurde. Es folgten zwei Mandatsniederlegungen. Auch Nachrücker Sandro Witt kehrte jüngst seiner Fraktion den Rücken. Er trat aus und agiert nun als fraktionsloser Stadtvertreter.

Während der Sondersitzung im Sassnitzer Rathaus am 4. Februar war das Personalproblem der CDU für viele Gäste genauso interessant wie etwa die Widerspruchsflut des Bürgermeisters. Die CDU habe an Ansehen eingebüßt, war zu hören, oder sie zerbreche bei der Talfahrt in ihre Einzelteile.

„Ich akzeptiere diese Entscheidung“

Dem sei nicht so, sagt CDU-Fraktionsvorsitzender Norbert Thomas. Sandro Witt sei kürzlich an ihn herangetreten und habe ihn über seine Absichten in Kenntnis gesetzt. „Er hatte mit mir darüber gesprochen. Ich akzeptiere diese Entscheidung“, so Thomas. Anmerkungen hingegen, wie sie zuvor von Sassnitzer Bürgern zu hören waren, seien bisher nicht an ihn herangetragen worden. „Wir hatten diesbezüglich in der Fraktion gut zehn Jahre lang ein ruhiges Leben. Unruhe gab es bisher nicht“, sagt er.

Der Schritt, aus der Fraktion auszutreten, war für Sandro Witt kein leichter. Er rückte im Herbst für Matthias Müller nach, der sein Mandat niederlegte. Er spricht von Machtspielen in den Sitzungen und davon, dass sich politische Lager in Sassnitz gebildet hätten. Er möchte nicht das Zünglein an der Waage sein in einer Fraktion, wenn es um wichtige Entscheidungen für die Stadt und die Bürger geht.

Es gebe zwar in der CDU keinen Zwang, gemeinschaftlich für eine Sache abzustimmen. „Aber ich fühle mich besser, wenn ich alleine entscheide und so, wie ich es für richtig halte – unabhängig davon, wer den Antrag stellt“, sagt er. Er erwarte ein vernünftiges Arbeiten aller 21 gewählten Stadtvertreter.

Er wollte mit seiner Entscheidung niemanden ärgern und hat nach dem Gespräch mit Norbert Thomas angeboten, weiterhin in der Ortsgruppe tätig zu sein. „Ich stehe auch, wie gehabt, dazu, Mitglied in der CDU zu sein.“

Klärendes Gespräch mit Harry Glawe

Einen Schritt weiter ging neben Müller auch Christine Zillmer. Beide hatten ihr Mandat aus persönlichen Gründen niedergelegt, Müller gab sogar sein Parteibuch zurück. Zillmer bekleidete seit der Wahl im Mai die Funktion der stellvertretenden Präsidentin der Stadtvertretung und war Vorsitzende des Finanzausschusses.

Sie habe feststellen müssen, dass man als Person, die in der Öffentlichkeit steht und die sich durch ihre politischen Ansichten nicht immer nur Freunde macht, „in Zeiten des Internets schnell zu einem Angriffsobjekt werden kann.“ Auch sie überlegte, die Partei zu verlassen. Diese Entscheidung hat sie mittlerweile widerrufen, „ich bleibe CDU-Mitglied“, sagt sie.

Das Personalproblem der Sassnitzer CDU rief jetzt den Kreisvorsitzenden Harry Glawe auf den Plan, der ein klärendes Gespräch führte. Hierbei konnten die Probleme innerhalb des Stadtverbandes ausgeräumt werden. „Den Austritt von Sandro Witt bedauern wir natürlich sehr. Wir sind uns aber sicher, dass Herr Witt auch weiterhin die Interessen der Sassnitzer Bürgerinnen und Bürger in der Stadtvertretung Sassnitz vertreten wird“, so Glawe.

Konstruktives Arbeiten innerhalb der CDU

Weiterhin haben Norbert Thomas und die ehemalige Stadtvertreterin Christine Zillmer eine konstruktive Zusammenarbeit innerhalb der Sassnitzer CDU vereinbart. Glawe stellte auch klar, dass die CDU-Stadtfraktion weiterhin die Zusammenarbeit mit den anderen Fraktionen (außer der Fraktion der AfD) pflegen wird.

Als Nachfolger für Christine Zillmer ist Stefan Grunau nachgerückt. „Er ist ein sachorientierter Rhetoriker und ein Fachmann in Bauangelegenheiten. Wir sind froh, dass wir ihn in unseren Reihen haben“, sagt Norbert Thomas.

Von Mathias Otto