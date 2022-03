Sassnitz

Was wird aus dem einst prächtigsten Stall auf dem Gebiet des heutigen Mecklenburg-Vorpommern? Die Zukunft der so genannten Kuh-Kapelle in Sassnitz-Lancken bewegt viele Menschen – spätestens seit die Stadtvertreter sich auf ihrer Sitzung im Februar mit dem Thema befassten und auf die Erhaltung des landesweit einmaligen architektonischen Schatzes drängten. Mit einer möglichen Nutzung des Baus haben sich die Kommunalpolitiker schon vor Jahren beschäftigt. Daran erinnert Jörg Piecha. Der Sassnitzer war seinerzeit Mitglied der Stadtvertretung, des Bauausschusses und des Kreistages. In der Kommune wurde damals heftig um die Ansiedlung des Lidl-Marktes unmittelbar gegenüber der Kuh-Kapelle gestritten. Eine Idee des SPD-Politikers wurde dabei nicht weiter verfolgt: den Einkaufsmarkt in dem prachtvollen Stall unterzubringen. „Wir hätten zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen“, bedauert er, dass aus dem Vorschlag nichts wurde. Vielleicht ist jetzt die Zeit reif dafür?

Ein Detail der Kuh-Kapelle in Sassnitz-Lancken Quelle: Dieter Lindemann

Denn der im Jahr 2009 eröffnete Einkaufsmarkt soll erweitert werden. Entsprechende Pläne bestätigt das Unternehmen auf OZ-Nachfrage. In dem Zuge müssen sich die Stadtväter erneut mit dem Standort beschäftigen. Der Konzern will die Verkaufsfläche in Lancken um gut 200 auf dann 1000 Quadratmeter erweitern. „Das geht nur mit einer Änderung des Bebauungsplans und einer gleichzeitigen Anpassung des Einzelhandelskonzepts“, sagt Bürgermeister Frank Kracht. Letzteres regelt unter anderem, an welchem Standort und auf wie viel Quadratmetern welches Sortiment angeboten werden darf.

Architektonische Sonderlösungen sind die Ausnahme

Das müsse aber nicht unbedingt in den normierten Zweckbauten geschehen, die die meisten Handelsunternehmen im Land errichten. „Es gibt mittlerweile einige Beispiele, dass solche Filialen auch in historischen Gebäuden funktionieren“, sagt Piecha. In Berlin-Lichtenberg sei ein Discounter in eine alte Fabrik gezogen, in Rostock ist ein Supermarkt in einer ehemaligen Werfthalle zu finden. „Es geht also, wenn man sich besonderen Objekten mit einer gewissen Kreativität nähert“, so Piecha.

Ihr Newsletter von Deutschlands größter Insel Alle News und Tipps der Woche von der Insel Rügen im Überblick. Jede Woche Freitag gegen 18 Uhr als E-Mail in Ihrem Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Das bestätigt sinngemäß auch Lidl: „Der Ausbau unseres Filialnetzes hat uns gezeigt, dass für besondere Standorte individuelle Lösungen gefragt sind“, heißt es aus dem Unternehmen. „In Ausnahmefällen realisieren wir deshalb individuelle Planungskonzepte und Architekturlösungen für bestehende Gebäudestrukturen.“ Eine solche Ausnahme wird es in Sassnitz aber nicht geben. „Auf dem Land, in kleineren Städten und weniger dicht bebauten Stadtteilen (. . .) setzen wir nach wie vor auf eingeschossige Filialen mit großzügigen und ebenen Parkflächen“, so André von Lühmann, Immobilienleiter der Lidl-Regionalgesellschaft Rostock.

Lidl löst Lager in Sassnitz auf

Für Sassnitz-Lancken heißt das konkret: Die 2016 modernisierte Filiale wird im Bestand erweitert. Die zusätzlichen 200 Quadratmeter Verkaufsfläche will man durch die Auflösung des Lagerbereichs im jetzigen Gebäude gewinnen. Die Warenpräsentation soll ansprechender, die Gänge zwischen den Regalen breiter werden. Die Zahl der Mitarbeiter bleibt konstant bei 16. Eine „Übernahme bestehender Gebäude“, wie beispielsweise der Kuh-Kapelle, sei nicht geplant.

Ein Blick in das Innere der so genannten Kuh-Kapelle in Sassnitz-Lancken. Drei der historisch wertvollen Kreuzgratgewölbe sollen wegen eindringender Feuchtigkeit schon eingestürzt sein. Quelle: Iwona Knorr

Dass der Innenraum mit den Gewölbedecken und Säulen für einen Discounter nicht optimal ist, kann Leon Kräusche nachvollziehen. Aber Marktstände, die die Nischen optimal ausnutzen können – das sei gestalterisch vermutlich realistischer. Stadtvertreter Nils Peters hatte vor Jahren die Debatte um eine solche Halle angestoßen. Dort sollten kleine, regionale Erzeuger ihre Produkte anbieten können – vom Fischer bis zum Kleingärtner. Eine denkmalgerecht restaurierte Kuh-Kapelle würde sicher eine passende Hülle für eine solche Einrichtung sein. „Und wenn es nur um den Handel geht, ist sicher auch der Standort nicht verkehrt.“ Die Idee sei aber, mit den überdachten Marktständen das Zentrum zu beleben, die Halle zu einem Treffpunkt für Einheimische und Gäste zu machen. Der Stadtrand eigne sich dafür weniger.

Dass Sassnitz eine Markthalle bekommt, ist derzeit ohnehin ungewiss. Das liegt nicht nur an der ungeklärten Standortfrage. Auch Betreibung und Finanzierung stehen völlig in den Sternen. Von der ursprünglichen Idee, beides in kommunale Hand zu geben, hat man sich offenbar innerlich verabschiedet. Das, so Kräusche, sei angesichts der vielen anderen anstehenden großen Investitionen auf absehbare Zeit finanziell nicht machbar. Und so bleibt auch die Zukunft der Kuh-Kapelle weiter ungewiss. Zumindest wird der Bau jetzt provisorisch gesichert: Die Löcher im Dach werden mit Trapezblechen abgedeckt, um weitere Feuchtigkeitsschäden an den Gewölbedecken zu vermeiden.

Von Maik Trettin