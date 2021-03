Greifswald

Wolfgang Koeppen gilt als einer der großen Schriftsteller der Nachkriegsgeschichte. Das Geburtshaus des Ehrendoktors der Uni Greifswald in der Greifswalder Bahnhofstraße ist heute ein Literaturzentrum.

Der emeritierte Greifswalder Germanistikprofessor Gunnar Müller-Waldeck ist einer besten Kenner von Leben und Werk Koeppens. In dem bei Edition Pommern erschienenen Buch „Zwei ungleiche Vettern“ beleuchtet eine meist weniger im Blickpunkt stehende Seite des berühmten Autors. Koeppen war ein unehelich geborenes Kind, Vater war der Augenarzt Dr. Reinhold Halben. Wolfgang Koeppen und Johannes Halben, dessen Schützengrabenbriefe Müller-Waldeck dank des Entgegenkommens der Familie herausgeben kann, haben den gleichen Großvater, sind Cousins. Gekannt haben sie sich nicht, Reinhold Halben verschwieg der Familie seinen „Fehltritt“.

„Sei getreu bis in den Tod“

Johannes Halben war ein Akademiker, wie es viele gab. Der Spross einer Hamburger Bürgerfamilie war Mitglied einer Studentenverbindung und zog freiwillig 1914 für Kaiser und Reich in den Krieg, im Glauben einer guten Sache zu dienen. Am 8. August 1914 schreibt er Eltern und Bruder: „Ich weißgenau: Ein jeder steht seinen Mann. Es ist herrlich, dies eine volle Vertrauen auf alle deutschen Brüder. ,Lieb Vaterland, magst ruhig sein.’ Nun also auf Wiedersehen, geliebte Eltern und Bruder. Es grüßt Euch mit kräftigem Heil und Sieg. Ein an Euch denkender getreuer Vaterlandsverteidiger.“

Im Mai 1916 schreibt der inzwischen im Stellungskrieg angekommene Leutnant, dass die Gefallenen ihn eins gelehrt hätten. „Sei getreu bis in den Tod.“ Kurz darauf ist er gefallen. Aber die Briefe bieten mehr, und das macht sie lesenswert. Halben hat das Leben an der Front sehr genau beobachtet, beschreibt das elende Leben im Schützengraben.

„Als leuchte im Sieg die Oriflamme eines geheimen Vaterlandes“

Müller-Waldeck hat diesen erstmals herausgegeben Zeitzeugnissen den Koeppen-Experimentaltext – vier Seiten ohne Punkt ein einziger Satz – „Romanisches Café“ aus den 1960er Jahren gegenübergestellt. Der ungleiche Vetter war ein Feind alles Militärischen, der Gegensatz könnte nicht größer sein. Koeppens Schrift wirkt wie eine Antwort auf Halbens Briefe. Das Berliner Romanische Café, ein Künstlertreff im Romanischen Haus, wurde 1943 bei einem Luftangriff zerstört. Dieses Ende in einer Stadt, in der die Feuersbrunst rauscht, beschreibt Koeppen denn auch am Ende seines langen Satzes und am Ende schien es ihm so „als leuchte im Sieg die Oriflamme eines geheimen Vaterlandes.“

Info: Gunnar Müller-Waldeck: Zwei ungleiche Vettern. Johannes Halben und Wolfgang Koeppen, ISBN 978-3-939680-53-6, 14,80 Euro

Von Eckhard Oberdörfer