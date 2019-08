Binz/Zella-Mehlis

Der Binzer Bürgermeister hat es auf das Treppchen geschafft. Die Silbermedaille bei den Deutschen Senioren-Meisterschaften im Wurf-Mehrkampf sicherte sich Karsten Schneider am Wochenende in Zella-Mehlis ( Thüringen). Die Athleten hatten am Sonnabend fünf Disziplinen zu absolvieren: Hammer- und Speerwurf, Kugelstoßen, Diskus- und Gewichtwurf. Schneider trat in der Altersklasse M 55 an.

Sechs Stunden Wettkampf

„Nach über sechs Stunden Wettkampf war ich völlig erschöpft, aber überglücklich“, zog der für den SSV 91 Binz Startende Bilanz nach dem Wettbewerb. In der Endabrechnung standen für Schneider 3709 Punkte zu Buche. Seine Weiten: Gewichtwurf 13,69 Meter, Kugelstoß 14,29 Meter, Hammerwurf 35,85 Meter, Speerwurf 35,23 Meter, Diskuswurf 41,71 Meter.

Von Chris Herold