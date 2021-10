Sassnitz

Seit Mitte des Monats und noch bis Sonntag läuft der Festspielherbst Rügen und bescherte der Insel schon zahlreiche schöne Konzertmomente. Nicht nur pandemiebedingt musste es zu zahlreichen Änderungen des Programms kommen. Teilweise waren Termine gedoppelt worden, um weiteren Musikliebhabern den Besuch zu ermöglichen. Auch die üblicherweise geplanten Zugaben mit Musik müssen entfallen.

Schließlich musste wegen der Sturmwarnung auch die für Donnerstag geplante Inseltour nach Hiddensee abgesagt werden. Als Ersatz gab es ein Kurzkonzert mit dem Cellisten Eckart Runge und ein Mittagessen in der Kutterschnute Ummanz.

Hannelore Hoger rezitiert im Marstall zu Putbus. Quelle: Agentur

Auch für Sonnabend (23. 10. um 19.30 Uhr, im Marstall Putbus) gibt es noch eine kurzfristige Programmänderung, da Martina Gedeck krankheitsbedingt das Konzert absagen musste. Mit Hannelore Hoger konnte ein hochkarätiger Ersatz gefunden werden. Zu Klaviermusik von Sebastian Knauer rezitiert die Schauspielerin Texte zum Thema „Harlekin sucht Columbine: Mozart und die Frauen“.

Ein besonderes Konzert an einem ganz besonderen Ort gab es am Mittwoch in den „Stubnitz-Lichtspielen“. Für das Format „Unerhörte Orte“ hatte sich Festspiel-Intendantin Ursula Haselböck auch beim Sassnitzer Bürgermeister Frank Kracht nach Ideen erkundigt, und der bot das ehemalige Kulturhaus aus DDR-Zeiten an. Auf Klappstühlen im unbeheizten Saal fand sich erstmals seit vielen Jahren wieder ein Publikum ein, das neugierig auf das kaum weniger ungewöhnliche Konzert war. Zum Auftakt boten die mit der Sanierung der Immobilie befassten Restauratoren eine Einführung zu Geschichte und Zukunft der Stubnitz-Lichtspiele an. Unter den Teilnehmern waren dann gleich mehrere, die vor der Wende das Tanzbein in dem illustren Kulturhaus geschwenkt hatten.

Der wohl spannendste Spielort des Festspielherbstes

„Perkussive Klangfarben“ bot im Anschluss der „Klangzauberer unter den Schlagzeugern“, Johannes Fischer. Schon als kleiner Junge habe er auf Pfannen, Töpfen und Backblechen seine ersten Gehversuche aufs Musikparkett gesetzt; als einer der profiliertesten Schlagwerker seiner Generation hat er sich bis heute die Liebe zum extravaganten Instrumentarium bewahrt. „Mit Eigenkompositionen und Minimal Music zeichnet Fischer ein Porträt der Musik für Schlagwerk und verwandelt zugleich die leerstehenden Stubnitz-Lichtspiele in den wohl spannendsten Spielort des Festspielherbstes“, lobten die Veranstalter. Ob mit dem Rasierer seines Vaters oder einer Bürste seiner Nichte - der musikalische Tausendsassa stellte unter Beweis, dass kaum ein Gegenstand vor seiner unbändigen Spielfreude sicher ist.

Nur noch wenige Karten an der Abendkasse

Den Sonnabend eröffnet um 11 Uhr ein Matineekonzert im Jagdschloss Granitz mit „Musik unter Freunden“. Von der größten europäischen Insel auf das größte Eiland Deutschlands geht die Reise um 15 Uhr mit dem britischen Heath Quartet sowie der Wahl-Londonerin und Mezzosopranistin Lotte Betts-Dean im Haus des Gastes von Baabe.

Der traditionelle Festspielkehraus findet dann wieder im Marstall zu Putbus mit einem Matineekonzert am Sonntag um 11 Uhr statt. Für Felix Mendelssohn Bartholdys Streichoktett, ein Jugendwerk des als Wunderkind gefeierten Künstlers, und Dvořáks schwungvolles Streichquintett in Es-Dur schart das Armida Quartett neben dem Bratscher Brett Dean auch das britische Heath Quartet um sich und verabschiedet sich so mit großer Kammermusik vom Publikum und von der Insel Rügen.

Von Uwe Driest