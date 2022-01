Der Geisterblock von Maltzien: Wie geht es weiter?

Garz

Die zwei Wohnblöcke im Ortsteil Maltzien auf der Halbinsel Zudar bieten ein trauriges Bild. Der Putz ist verschmutzt, leblos wirkt die Anlage. Vor allem Block I ist schwer sanierungsbedürftig. Deswegen zog ihn die von der Stadt Garz beauftragte Hausverwaltung bereits fast leer. Fast – Einen Mieter gibt es noch. Auch ihm sei eine Ersatzwohnung angeboten worden. Der aber würde darauf nicht reagieren, sagt Rolf Sundermann. „Das ist ein Geist, den ich kaum einmal zu Gesicht bekomme.“

Der Hausmeister von der Immobilienverwaltung Bläße kam Anfang der Woche vorbei, um eine Dachluke des „Geisterhauses“ zu reparieren, die der Sturm in der Nacht zuvor losgerissen hatte. Die vorletzte Mieterin war erst vor zwei Wochen in Block II umgezogen. Die habe jetzt einen Betreuer, weiß Lothar Guse, der selber schon seit 30 Jahren in dem Block wohnt. Wie es sich dort lebt? „Hier ist ja nichts mehr“, sagt er. Aber immerhin wäre die Busverbindung nach Garz und Bergen gut.

2-Raumwohnung: 300 Euro warm

Jeweils drei Aufgänge führen in den Blöcken zu den Wohnungen. An den äußeren Aufgängen liegen je sechs Zwei- und Zweieinhalbraum-Wohnungen, in den mittleren Aufgängen kommen noch je drei Einraumwohnungen hinzu. Macht 21 Wohnungen pro Block. Die meisten davon seien aber für einen Ein-Personen-Haushalt zu groß, meint Katharina Klemps. Die Mieten seien aber vergleichsweise günstig und eine Zwei-Raum-Wohnung koste so um 300 Euro warm, weiß die 84-Jährige, die lange im Amt der Stadt Garz gearbeitet hat. „Wir befassen uns mit dem Thema schon mindestens ein Jahr lang und haben auch schon über einen Abriss eines Blockes nachgedacht“, sagt Bürgermeister Sebastian Koesling (CDU). Aber nicht einmal dafür könne die Stadt die Mittel aufbringen.

„Wir betreiben keinen aktiven Leerzug, aber wir wollen keine neue Belegung, um die Betriebskosten möglichst in einem Block zu konzentrieren“, sagt seine Stellvertreterin Eike Lüth (CDU). „Als Gemeinde sind wir nicht in der Lage, die Blöcke zu sanieren. Es gibt Investitionsbedarf auch an anderer Stelle und die Stadt hat auch Kredite zu bedienen.“ Dabei gebe es durchaus Bedarf an Wohnbebauung, wie am neuen Wohngebiet an der Rugendahlstraße erkennbar sei. Die Blöcke von Maltzien seien aber einfach nicht mehr zeitgemäß und mehrere Mieter bereits in altersgerechtes Wohnen nach Stralsund oder Putbus gezogen.

„Wir haben über den Abriss eines Blockes nachgedacht, aber auch der kommt zu teuer.“ Bürgermeister Sebastian Koesling (CDU). Quelle: Archiv

Hinzu kommt ein anderes Problem: „So, wie sich die Dinge auf dem Immobilienmarkt derzeit entwickeln, könnte auch eine Lage wie die unserer Blöcke vielleicht wirtschaftlich interessant werden. Die Begehrlichkeiten sind mittlerweile auch bei uns angekommen. Wir wollen den Block aber nicht auf den Markt werfen und einem Immobilienhändler sagen ‚mach damit, was du willst‘. Was wird dann aus unseren Dörfern?“ Die Hälfte der Ortschaften auf der Insel bestünde schon heute nur noch aus Zweit- und Ferienwohnungen. „Wir wollen aber keinen weiteren Verlust an Substanz“, betont Eike Lüth, die im Hauptberuf Geschäftsführerin von Baltic Agrar ist, dem größten landwirtschaftlichen Betrieb der Insel.

Ein Interessent bot an, Wohnraum zu erhalten

Die unerwünschte Nutzung als Ferienobjekt könnte ein Bebauungsplan verhindern, aber auch den kann sich die Gemeinde nicht leisten. „Wir müssen eine preiswerte Variante finden, die einigermaßen sicher ist und nur schwer umgangen werden kann“, meint Lüth. Deswegen hätten sich einige Stadtvertreter auch schon bei anderen Kommunen nach praktischen Lösungen umgesehen. Vielleicht könne die Stadt eine Satzung erlassen oder zunächst eine Veränderungssperre verhängen.

Einen Interessenten für die Blöcke gibt es bereits. Der hat angeboten, die Blöcke zu jenem Wert zu kaufen, den ein Gutachten ermittelt. Auch sicherte das Unternehmen zu, die Blöcke ausschließlich für Mietwohnungen zu modernisieren. Zudem stellte es in Aussicht, in jedem Block zumindest einen Fahrstuhl einzubauen, damit das Wohnen altersgerecht wird.

„Wir müssen eine preiswerte Variante finden, die einigermaßen sicher ist.“ Eike Lüth, Stadtvertreterin Quelle: Uwe Driest

Das Gutachten hat der Sachverständige Christian Lohmann erstellt und dem Amt in Bergen übergeben. Probleme mit Blöcken hätten viele Gemeinden in der Region, weiß er. Auf Rügen dürften aber nahezu alle bereits verkauft sein. „Solche Immobilien sind durchaus werthaltig und für einen Appel und ein Ei heute nicht mehr zu haben.“ Mit dem Gutachten und der Zukunft der Blöcke möchte sich nun der Ausschuss für Stadtentwicklung auf seiner Sitzung Ende des Monats befassen (31. 1. um 18.15 Uhr im Freizeitzentrum Am Burgwall).

Von Uwe Driest