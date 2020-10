Grubnow

Susanne Burmester erblickte in Mittelengland das Licht der Welt und verbrachte die Kindheit in Worpswede. „Ich bin in einer Künstlervilla aufgewachsen.“ Sie studierte Kulturwissenschaft in Hamburg und Bremen und erinnert sich: „Ich habe mich schon damals mit bildender Kunst auseinandergesetzt.“ Als ihr Mann 1990 beruflich nach Rügen ging und die heute 59-Jährige ihn begleitete, war dem Paar schnell klar, dass es dauerhaft auf der Insel bleiben wollte.

Nach ehrenamtlichem Engagement im „Erster Rügenscher Kunstverein“ und dem Betreiben einer Galerie in Bergen wurde Susanne Burmester 2015 von der DKV-Stiftung in die Räume der Galerie „CircusEins“ berufen. Sie lebt mit ihrem Mann in Grubnow bei Neuenkirchen, pflegt in der Freizeit den großen Garten und kocht gern mit guten regionalen Produkten. „Abgesehen von der Schönheit der Natur ist es der große Gestaltungsfreiraum, der Rügen so besonders macht“, beschreibt sie die Vorzüge der Insel.

Von Christa Driest