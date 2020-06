Der Guttemplerorden und seine Historie auf Rügen

Bergen

Am Raddas, in der Nähe des Arndt-Gymnasiums in Bergen auf Rügen, steht heute das Hotel „Gesellschaftshaus“ mit einer bewegten Geschichte. Es wurde 1912 als Ordenshaus der Guttempler erbaut. Der französische Dichter Victor Hugo sagte: Nichts auf dieser Welt ist so mächtig, wie eine Idee deren Zeit gekommen ist. Das kann auch unumwunden für den Guttempler-Orden gesagt werden, als sich am 11. Juli 1851 in Utica im Staate New York der Orden gründete.

Für die Guttempler waren Alkoholiker und Drogenabhängige keine minderwertigen, willensschwachen, asozialen und sündigen Menschen, die dem Laster verfallen waren, sondern Menschen, denen geholfen werden musste ihre Krankheit zu überwinden. Erst 1968 erkannte ein Bundessozialgerichtsurteil in der damaligen BRD Alkoholismus als Krankheit an, die entsprechend zu behandeln sei – also 117 Jahre nach Gründung des Guttempler – Ordens.

Die Gründer um den 20-jährigen Versicherungsagenten Leverett Coon und den 40-jährigen Maurer und trockenen Alkoholiker Nathaniel Curtis fassten einen weitreichenden und weltumspannenden Plan für ihre Ideen.„Jeder Mensch ist einzigartig und hat einen unendlichen Wert.“ Sie, als Christen sahen in jedem Menschen ein Kind Gottes und darin ihren Bruder oder ihre Schwester – unabhängig von ihrer Abstammung, ihrem Glauben und ihrem Geschlecht. Glaube – Liebe – Hoffnung – Enthaltsamkeit – Brüderlichkeit - Frieden.

Enthaltsamkeit von Alkohol

Der historische Weg zeigte sich auch hier sehr steinig und es gab so manche Brüche. Heute trägt diese Gemeinschaft in ihrem Weltkugelsymbol die Buchstaben IOGT (International Organization of Good Templars). Der amerikanische Präsident Abraham Lincoln, der Bezwinger der Sklaverei und des blutigen Bürgerkrieges zwischen Nord- und Südstaaten, sah neben der Sklaverei im Alkoholismus das größte Problem in der Innenpolitik der USA.

Markt mit Denkmal und 2. Rathaus vor 1945 Quelle: Uwe Hinz

So setzten 1851 in Utica im Staate New York die Gründer auf völlige Enthaltsamkeit von Alkohol und sahen die Gründe der Krankheit in den sozialen und gesellschaftlichen Verhältnissen. Sie wählten für ihre Arbeit eine vereinsmäßige Grundlage, aber die Zusammenkünfte fanden auf der Basis Besinnung und Ermutigung für ein kreatives Wirken statt.

1868 kommt Idee nach Europa

Es sollen aber auch Brüche nicht verschleiert werden. So weigerten sich 1876 Guttempler der Südstaaten in den USA, Schwarze als Gleichberechtigte in ihren Orden aufzunehmen.1887 führte John B. Finch die Nord- und Südstaatentempler wieder zusammen, nachdem die Südtempler sich zu den Ur- Idealen wieder bekannten. Der damalige Präsident Samuel Hasting formulierte 1876: „Warum sollen wir der Farbe der Haut größere Bedeutung beimessen als der Farbe der Augen oder der Haare? Sie sind lediglich persönliche Kennzeichen und sagen nichts über den Wert eines Menschen aus.“ Große Gedanken, die noch heute wirkungsvoll sind.

1868 brachte der 24-jährige Joseph Malins die Idee der Guttempler aus den USA in sein Heimatland nach England und damit nach Europa. 1877 gründete sich die erste Guttempler-Vereinigung in Norwegen, 1879 in Schweden und 1880 in Dänemark. Von dort ging der Weg nach Deutschland, wo zuerst die dänisch sprechende Bevölkerung in Nordschleswig sich der guttemplerischen Ideale annahm.

Erste deutsche Guttempler in Flensburg

1887 gründete sich in Flensburg die erste deutsche Guttempler-Gemeinschaft. Schnell verbreitete sich die Lehre im deutschen Reich und 1889 schlossen sich die deutschen Guttempler-Gemeinschaften zum Reichsverband zusammen, Es wurde das Gründungsjahr des Guttempler-Ordens in Deutschland.

Das Gesellschaftshaus heute Quelle: Uwe Hinz

Nicht nur Süchtige traten der Gemeinschaft bei. Im Volksmund hieß es: Ist die Nase rot musst du in den Guttempler-Orden und das Kürzel des Ordens IOGT wurde interpretiert als In Ordnung gebrachte Trinker. 1900 gab es in Deutschland 259 Logen mit 923 Guttemplern. 1914 gab es im deutschen Reich 80 000 Mitglieder – Erwachsene, Jugendliche und Kinder.

Verbote unter Nationalsozialisten

1933 gab es circa 40 000 Erwachsene Guttempler im Deutschen Reich. Die Nationalsozialisten interpretierten die Grundansichten der Guttempler für ihre Ideologie und vereinnahmten sie. 1934 musste der Guttempler-Orden seine internationalen Kontakte aufgeben und 1939 eine Umbenennung in den „Deutschen Bund zur Bekämpfung der Alkoholgefahren“ vornehmen. 1935 verboten die Nationalsozialisten die aus 5000 jungen Menschen bestehende Guttempler-Jugendorganisation.

1935 wurden die Nürnberger Rassengesetze verabschiedet und daraufhin schloss der deutsche Guttempler- Orden seine jüdischen Mitglieder aus. Es war der zweite große Bruch, der gegen die Grundsätze des Ordens verstieß. Erst nach dem Niedergang des III. Reiches konnten die Wunden geheilt werden. 1945 verboten die vier Großmächte jede Vereinstätigkeit. 1946 kehrte der deutsche Guttemplerorden zu den Ur-Idealen zurück. Soweit sie noch am Leben waren oder in Deutschland lebten wurden die jüdischen Mitglieder wieder integriert.

Heute 800 000 Guttempler weltweit

In der sowjetischen Besatzungszone sollten die Guttempler ihre Arbeit unter dem Schirm der „Deutsch- sowjetischen Freundschaft“ wieder aufnehmen. Das lehnte die Ordensleitung ab, da sie ihre unabhängige Tätigkeit in Frage gestellt sah. 1946 durfte in der späteren Bundesrepublik der Guttempler-Orden wieder arbeiten und wurde als eine der ersten deutschen Organisationen in den Weltverband aufgenommen.

1992 gab es wieder fast 10 000 Guttempler im vereinten Deutschland, Männer, Frauen und Jugendliche. In den letzten Jahren die Mitgliederzahl auf ca 6000 zurückgegangen. Weltweit sind heute 800 000 Guttempler in 45 Ländern der Erde aktiv für ihre Ideale „Enthaltsamkeit – Brüderlichkeit – Frieden“. Sie nennen sich Brüder.

Guttempler in Bergen etwa seit 1900

Bergen war kurzzeitig eine Hochburg der Guttempler in Westpommern. Wo einst die Guttempler residierten, führt heute der rührige Hotelier Peter Lüdkte das „Hotel Gesellschaftshaus“. Die damaligen Bauherren hatten sich Großes vorgenommen,denn die Guttempler verschrieben sich der Abstinenz des Alkohols, der Brüderlichkeit und des Friedensgedankens. Bergen auf Rügen gehörte 1912 dem Distrikt Westpommern an.

Wahrscheinlich gab es bereits um 1900 eine erste Guttemplerloge in Bergen namens „EDDA“. Die Brüder griffen auf zwei Handschriften der altisländischer Kultur aus dem 13. Jahrhundert zurück, dem Codex Uppsaliensis in der Universitätsbibliothek zu Uppsala. Lange währte diese Loge wohl nicht, wohl nicht einmal ein Jahr. Pfingsten 1908 gründeten engagierte Rüganer erneut eine Guttemplerloge in Bergen auf Rügen. Sie wurde vom Distriktsmeister Westpommern dem Br. Bürckbüchler gestiftet und erhielt den Namen „Rügen“.

Bau eines eigenen Logenhauses

Im Jahre 1912 gab es bereits circa 90 Guttempler in der Loge Rügen und sie rangierte damit an vorderer Stellen im Distrikt. Manifestiert wurde das Erstarken der Loge durch den Bau eines eigenen Logenhauses mit der Weihe am Sonntag, dem 13. Oktober 1912. Zuvor hatte die Logenhaus-Baugenossenschaft zu Bergen auf Rügen im Februar 1912 die Bauunterlagen eingereicht. Der Vorstand setzte sich aus den Guttemplern Barske und Schmidt zusammen. Für die Bauausführung zeichnete Maurermeister W. Wallmann.

Entwurf zum Neubau des Guttempler-Logenhauses von 1912 Quelle: Uwe Hinz

Im Erläuterungsbericht vom 29. März 1913 steht eingangs: „Erläuterungsbericht zum Neubau eines „Guttempler „ Logenhauses nebst Zwischenbau und Saal, für die Logen „ Baugenossenschaft e.GmbH in Bergen a/ Rügen“. Weiter geht daraus hervor, dass die Baugenossenschaft Eigentümer des Grundstückes ist.

„Kein schöneres Logenhaus als dieses“

Ein Beobachter Blume, der sich zu der Zeit auf der Insel erholte, vermerkt: „Ich habe schon größere Logenhäuser gesehen, aber noch kein schöneres als dieses. Selbst weithin glänzend mit seinen lichten Farben, gewährt es einen prächtigen Fernblick über die freundliche Umgebung der Stadt.“ Über die Weihe gibt es Aussagen. Hunderte von Guttemplern trafen mit dem Mittagszug aus Stralsund kommend in Bergen ein. Im langen Zug, Fahnen und Banner mit sich tragend, zogen sie vom Bahnhof zur St.-Marien-Kirche.

Bergens Bürgermeister Reinhold Kersten und Ehefrau Adelheid Quelle: Uwe Hinz

Hier hielt der Bruder Pastor Prollius aus Niepars seine anrührende Predigt. Er las aus der Bibel 1. Korinther Kap.13, Vers 13 „Nun aber bleibet Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei, aber die Liebe ist die größte unter ihnen.“ Darauf baut die Grundlage der Guttempler auf. Anschließend führte der Zug am Rathaus vorbei und vom Balkon aus wünschte der Bürgermeister Reinhold Kersten der Loge „Rügen“ gutes Wirken und zollte ihrer Arbeit Respekt.

Zug zum Guttemplerhaus

Mit einer Kapelle und klingendem Spiel voran, zog der Zug zum Guttemplerhaus. Die Räume waren festlich geschmückt und fassten kaum die vielen Gäste. Auf dieser Weihefeier fand der kirchliche Vertreter und Br. Pastor Pieper gute Worte. Der Landrat Freiherr von Maltzahn bekundete sein Wohlwollen durch ein Telegramm.

An den Weiheakt schlossen sich musikalische und schauspielerische Darbietungen von Logenmitgliedern der „Rügen“ an, sowie Auftritte der Jungtempler „ Ernst-Moritz-Arndt“. Geführt wurde die Loge durch die Brüder Riechert und Barske, die als Kommunal- und Staatsbeamte ihren Einfluss auf Stadt- und Kreisverwaltung geltend machten.

Von Uwe Hinz