Bergen

Nach 43 Jahren als Anwalt ist Schluss. Bernd Freitag, Rechtsanwalt aus Bergen, setzt sich im Alter von 70 Jahren zur Ruhe. Er arbeitete in zwei politischen Systemen, schaffte es dabei gleichermaßen von Klienten geschätzt und von Kollegen geachtet zu bleiben. Wir haben ihn in seiner Kanzlei getroffen und mit ihm über seine Erlebnisse und Erfahrungen gesprochen.

Seit 1.1. 1978 sind Sie als Anwalt über das damalige Kollegium Rostock zugelassen. War der Beruf Anwalt ein Kindheitswunsch?

Ganz und gar nicht. Mein Großvater mütterlicherseits hatte einen Gasthof in Marlow, da sah ich mich viel eher. Oder Kriminalist, das erschien mir auch attraktiv als Beruf. Eine Direktbewerbung für diesen Studiengang war nicht möglich, sondern erforderte eine Delegierung durch das Ministerium des Innern (Mdl). Ich hätte also zunächst als Polizist arbeiten müssen. Ich wollte jedoch keine Uniform tragen. Kurzum, ich wusste als junger Mensch eigentlich nur, was ich nicht werden wollte, kein Offizier und kein Lehrer.

Wurde „überzeugt“ vom Jurastudium

Aber Jurist?

Aufgrund meiner vorliegenden Bewerbung wurde mir das Jurastudium angeboten, mit der Maßgabe, nach dem Studium als Richter oder Staatsanwalt zu arbeiten. Trotz meiner schriftlichen Ablehnung wurde ich zu einem Prüfungsgespräch, das im Hauptgebäude der Humboldt-Universität zu Berlin stattfand, eingeladen. In diesem wurde ich „überzeugt“, dass ein Jurastudium für mich angezeigt sei. Ich habe mich also offiziell dann beworben. In den während des Studiums stattgefundenen Praktika, und zwar beim damaligen Kreisgericht Rostock-Stadt und der Staatsanwaltschaft Rostock erwies sich meine Studienwahl für mich als richtig.

Was genau meinen Sie? Ein Schlüsselerlebnis?

Mir ist in der Ausbildung sehr deutlich geworden, dass man es als Anwalt ja nicht nur mit Fällen und Paragraphen, sondern Menschen in ganz individuellen und teils für sie dramatischen Situationen zu tun hat. In einem Fall ging es um einen ehemaligen Olympioniken, der nach seiner sportlichen Karriere den „Absprung in das normale Leben“ nicht meisterte und sich wegen eines „asozialen Verhaltens“ strafrechtlich verantworten musste. Dieses Schicksal hat mich damals sehr betroffen gemacht. Prägend war für mich auch meine Mitarbeit in einem Ehescheidungsverfahren im Jahre 1976. Ein ranghoher NVA-Offizier wollte sich von seiner Frau, einer Lehrerin, scheiden lassen. Nicht im Guten. In einer etwa zweistündigen Rücksprache präsentierte die Mandantin mir das gesamte Spektrum menschlicher Gefühle: Schreien, Lachen, Weinen. Distanz ist wichtig, aber natürlich nimmt man aus jedem Fall auch Emotionen mit.

Wie standen Sie zum Staat DDR?

Ich war kein politischer Gegner der DDR, jedoch politisch interessiert und verfolgte „mit offenen Augen“ das Weltgeschehen. Misstrauen zur praktizierten Politik der DDR-Staatsführung kam erstmalig 1968 (Anm: Niederschlagung des Prager Frühlings) auf. Als Internatsschüler der Erweiterten Oberschule (EOS) in Ribnitz-Damgarten, heute würde man Gymnasium sagen, sahen wir mit Unbehagen, dass Streifenpolizisten mit Schlagstöcken ausgerüstet waren. Die Fragen, die mich bewegten, waren: Warum und gegen wen? Man wollte zu Beginn des Studiums wissen, wie ich politisch eingestellt bin. Ich sagte, dass ich die Politik „Weg vom kalten Krieg“ schätze. Deshalb begrüßte ich die vom damaligen Bundeskanzler, Willy Brandt, initiierte „neue Ostpolitik“. Diese Auffassung stand der Immatrikulation nicht entgegen.

Bernd Freitag Quelle: Anne Ziebarth

Hat die Stasi versucht, Sie anzuwerben?

Im Rahmen der Absolventenlenkung fanden Kadergespräche, zu denen das Ministerium für Justiz eingeladen hatte, statt. Der Gesprächsleiter stellte sich aber als Mitarbeiter des Ministeriums für Hoch- und Fachschulwesen vor und bedankte sich beim Ministerium für Justiz für die „Bereitstellung von Räumen zur Führung von Kadergesprächen“. Schon durch diese Gesprächseinführung wurde mir klar, welches Ministerium auf Kadersuche war. In dem Gespräch wurde ich detailliert zu meiner Verwandtschaft und deren politischen Haltung befragt. Der Gesprächsleiter ließ erkennen, dass davon ausgegangen wird, dass ich keine „Westverwandtschaft“ habe. Als ich dann meinen in Böblingen wohnenden Onkel benannte, wurde das Gespräch mit dem Bemerken: „Bitte gehen Sie davon aus, dass dieses Gespräch nicht stattgefunden hat“, beendet.

Freitags Weg auf die Insel Rügen

Wie kamen Sie dann auf die Insel Rügen?

Ich sollte eine Kanzlei in Wismar übernehmen. Da aber Herr Rechtsanwalt Wolfgang Schnur zum 31.12.1977 aus dem Kollegium der Rechtsanwälte ausschied und aufgrund der Bitte des damaligen Bischofs von Greifswald mit Wirkung vom 1.1.1978 eine Einzelanwaltszulassung erhielt, wurden mir die Büroräume in Bergen zugewiesen. Zum Vergleich: Damals hatte das Kollegium der Rechtsanwälte des Bezirkes Rostock rund 30 Mitglieder. Die Zulassung als Einzelanwalt war eine absolute Ausnahme. Man ging in einem Staat wie der DDR davon aus, das man Anwälte nicht mehr brauche. In den 1970er Jahren galt die Rechtsanwaltschaft als eine „aussterbende Zunft“. Wolfgang Schnur (1944 - 2016) war nicht nur Rechtsvertreter der Evangelischen Kirche Greifswald, Verteidiger von Oppositionellen, sondern auch der Vorsitzender der Partei „Demokratischer Aufbruch“ (DA).

War es für Sie ein Schock von seiner langen Stasivergangenheit bis 1989 zu erfahren?

Man kannte sich und ich wusste auch, dass er Informeller Mitarbeiter (IM) bei der Stasi war. Man hatte mich mehrfach „gewarnt“, und zwar bereits während meiner Praktikantenzeit. Bei den Friedensgebeten, die auch in der Marienkirche in Bergen stattfanden, trat auch Herr Schnur als Vorsitzender des DA auf und wurde von den Anwesenden für seine Rede bejubelt. Seine Enttarnung war nach meiner Ansicht von der Stasi selbst geplant. Während fast alle Akten, die sich in der Bezirksbehörde der Staatssicherheit in Rostock befanden, vernichtet wurden, wurde die von Herrn Schnur dem Bürgerkomitee faktisch „auf dem silbernen Tablett serviert“. Diese Enttarnung hat ihn schließlich menschlich auch zerbrochen.

„Ich hatte mir freie Wahlen gewünscht“

Wie haben Sie die Wiedervereinigung erlebt?

Ganz ehrlich; Ich hatte meine Bedenken, Mir ging dieser Prozess zu schnell. Ich hatte mir freie Wahlen gewünscht, eine Demokratisierung der DDR und eine Beschneidung der Befugnisse des MfS. Ein Land muss in der heutigen Zeit sicherlich einen Geheimdienst haben, aber der darf sich nicht nach innen gegen seine friedliebenden Bürger richten. Mir war aber auch klar, dass in der BRD nicht alles perfekt ist. Noch in den 1980ern galt zum Beispiel der Radikalenerlass. So konnte einem Postboten in der Deutschen Kommunistischen Partei (DKP) wegen der Parteizugehörigkeit das Arbeitsverhältnis gekündigt werden. Und mir hat nicht gefallen, dass die DDR wirtschaftlich immer nur als Absatzmarkt gesehen wurde, aber nicht als Industriestandort.

Was haben Sie denn als juristisch positiv empfunden mit der Wende?

Die Stärkung der Rechte des Einzelnen gegen staatliche Entscheidungen, mithin die rechtliche Möglichkeit, gegen diese Klage führen zu können. Die Entscheidung ergeht dann von einem unabhängigen Gericht bzw. von Richtern. Legte in der DDR z. B. ein Bürger gegen einen zu seinem Nachteil vom Volkspolizeikreisamt (VPKA) erlassenen Bußgeldbescheid Widerspruch ein, dann entschied, und zwar abschließend , die Bezirksbehörde darüber. Die Möglichkeit einer gerichtlichen Überprüfung gab es nicht. Ich habe auch die Einführung der Gerichtsbarkeit im Sozial-, Verwaltungs- und Verfassungsrecht begrüßt. Die gab es in der DDR nicht.

Wie kann man den Sprung zwischen zwei Rechtssystemen schaffen. Braucht es da nicht eigentlich ein weiteres Studium?

Nein. Viele rechtliche Grundlagen waren identisch. So galt das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB), wenn auch in einer „abgespeckten Form“ bis zum 31.12.1975 auch in der DDR. Trotzdem war es eine Phase der Neuorientierung. Das Kollegium wurde aufgelöst, man musste Seminare besuchen, um sich die neuen Rechtsgebiete anzueignen. Dann hat man seine Aufnahme in die jeweilige Kammer beantragt. Die Zusammenarbeit mit den „neuen“ Kollegen im Westen war sehr unterschiedlich, es gab wie überall „sone und solche“. Positiv ist aber sicherlich die Zusammenarbeit mit den Kollegen der Rechtsanwaltskammer in Schleswig-Holstein zu nennen, dort insbesondere mit den Vorstandsmitgliedern. Es war eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe.

Nun ist aber trotzdem Schluss. Was machen Sie im Ruhestand?

Einige Akten habe ich noch zu Ende zu führen. Seit 1. Januar 2022 habe ich aber tatsächlich keine Anwaltszulassung mehr. Die meisten Mandate wurden von meiner langjährige Kollegin, Frau Beate Neuwirth, übernommen. Ich werde mich sicherlich weiterhin meiner Tätigkeit als Vorsitzender der „Rügener Verkehrswacht“ und meiner Vorstandsarbeit bei der Arbeiterwohlfahrt widmen. Meine Frau und ich verreisen gern, auch mit den drei Enkeltöchtern. Rückblickend kann ich resümieren, dass ich den Anwaltsberuf gern ausgeübt habe und Rügen meine Heimat wurde. Ich hoffe, dass auch künftig viele junge Absolventen den Weg in die Anwaltschaft finden werden.

Von Anne Ziebarth