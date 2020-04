Der Wertstoffhof in Samtens öffnet wieder

Samtens

Der Wertstoffhof in Samtens wird ab kommenden Montag, dem 27. April, wieder geöffnet. Darüber informiert Martin Knull von der Abfallberatung/Öffentlichkeitsarbeit des Eigenbetriebes Abfallwirtschaft Vorpommern-Rügen in einer entsprechenden Mitteilung.

Knull weiter: „Es gelten jedoch neue Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz vor der Ansteckung mit dem Corona-Virus sowie Zutrittsbeschränkungen.“ Nur einer begrenzten Anzahl von Anlieferern werde gleichzeitig der Zutritt zum Wertstoffhof gewährt. Somit müssten sich Anlieferer auf längere Wartezeiten einstellen und werden gebeten, die Sicherheitsmaßnahmen, die Zutrittsbeschränkungen, insbesondere die Ampelschaltung an der Einfahrt sowie die Anweisungen der Mitarbeiter unbedingt zu beachten.

Abfall-App informiert

Weiterhin wird darum gebeten, nur das Notwendigste anzuliefern, um die Verbreitung des Corona-Virus weiterhin einzudämmen. Sperrmüll könne beispielsweise problemlos schriftlich per Onlineformular, per E-Mail oder per Karte aus dem Abfallkalender angemeldet werden. Dieser werde dann regulär innerhalb von zwei bis drei Wochen nach Eingang der Anmeldung abgeholt. „Es gibt bei der Abholung von Sperrmüll keine verlängerten Wartezeiten“, macht Knull abschließend deutlich.

Der Wertstoffhof Samtens hat ab 27. April immer montags bis mittwochs und sowie freitags, jeweils in der Zeit von 9 bis 17 Uhr und donnerstags von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Eventuelle Änderungen der Öffnungszeiten werden über die Abfall-App des Landkreises Vorpommern-Rügen oder die Internetseite www.awi-vr.de veröffentlicht, heißt es abschließend.

Von OZ