Detlef D! Soost kommt nach Hiddensee

Vitte

Highlight des Familientags ist ohne Zweifel der Auftritt von Startänzer und Choreograf Detlef D! Soost. Der bietet am kommenden Mittwoch kostenfreie Tanzworkshops für alle Altersstufen auf Hiddensee an. „Wir haben alle Schulen eingeladen, einmal innerhalb des Landkreises zu verreisen. Viele Eltern und Kinder waren ja schon lange nicht mehr auf Hiddensee“, bewirbt Thomas Gens den Tag im Rahmen der Festwoche im Anschluss an das Landeserntedankfest. „Gemeinsam mit dem Landkreis Vorpommern-Rügen möchte die Gemeinde Seebad Insel Hiddensee einen Tag für die komplette Familie, für alle Altersklassen und insbesondere unabhängig vom Einkommen der Eltern organisieren.“ Motto: „Vorpommern-Rügen tanzt“.

Mit dem Engagement von Soost gelang dabei ein besonderer Coup. Der Profi zeigt einfache Choreografien, die Spaß machen sollen. Getanzt werden soll in verschiedenen Kategorien und Altersstufen am Mittwoch jeweils eine Stunde. Ab 15 Uhr sind die Kids dran, ab 16.30 Uhr folgen Jugendliche ab 12 Jahre und ab 18 Uhr betreten junge Erwachsene von 16 bis 27 Jahren das Parkett. Bis zu 600 Besucher können pro Workshop im Festzelt teilnehmen.

Dass der Termin in den Ferien liegt, macht die Angelegenheit allerdings nicht leichter. „Wir haben den Termin über einen Aushang bekannt gemacht, aber es sind Ferien und wir wissen, dass viele Schülerinnen und Schüler verreist sind“, sagt eine Sprecherin der Schule in Hiddensee. Auch beim Jugendring Rügen ist eine Teilnahme an der Veranstaltung nicht angedacht. „Wir führen in der Woche ein Forschercamp durch und beteiligen uns an Naturerlebnistagen“, so Leiterin Corinna Gregull.

Heike Grawwert, Leiterin von De Jasmunder Plattdänzer, weiß erst gar nichts von dem Termin. „Wir sind wegen der Ferien bereits unterbesetzt, sonst hätten wir bestimmt Interesse gehabt“, sagt sie. „Jetzt aber sind gerade jene Jugendlichen, an die ich denke, mit ihren Eltern verreist“, bedauert sie. „Sonst hätte ich das meinen Jugendlichen gern gezeigt.“

Nach den Workshops wird Theo Tintenklecks gemeinsam mit Kindern und Jugendlichen die Welt „aufbuntern“ und Sarah Lombardi will ein Konzert geben. Der Eintritt ist frei und nach dem Hauptact am Abend besteht die Möglichkeit,bei ermäßigtem Familienticket mit einer Sonderfähre von Vitte wieder zurück nach Schaprode zu gelangen.

Von uwe driest