Gibt es auf Rügen bald eine zweite Unesco-Welterbestätte? Eine deutsch-dänische Initiative macht sich dafür stark, die Kreidefelsen im kleinsten deutschen Nationalpark auf der Halbinsel Jasmund sowie die auf der dänischen Ostsee-Insel Møn gemeinsam als Weltnaturerbe anzuerkennen. Eine Anerkennung wäre nicht nur für die größte deutsche Insel eine Sensation, sondern offenbar auch bei der Organisation der Vereinten Nationen für Bildung, Wissenschaft und Kultur einmalig. Denn die knapp 500 Hektar große Kernzone des Nationalparks Jasmund ist seit 2011 Teil des Welterbes „Alte Buchenwälder“. Zwei Welterbestätten, die direkt aneinander grenzen und sich teilweise überlagern, gibt es bislang noch nicht, sagt Professor Dr. Hans Dieter Knapp.

Der Geobotaniker gehört zu den „Vätern“ des Nationalparks im Nordosten Rügens. Er hatte seinerzeit das Bewerbungsverfahren für den Welterbetitel der „Alten Buchenwälder“ maßgeblich begleitet. Allerdings ging es dabei um die Bedeutung des einmaligen Wald-Ökosystems. Die imposante Kreideküste, die der eigentliche Besuchermagnet ist, spielte bei der damaligen deutschen Bewerbung keine Rolle. Sie soll nach dem Willen der Initiatoren ihren eigenen Welterbetitel bekommen – zusammen mit der Kreideküste von Møn.

„So schön, dass man anfängt zu weinen“

Beide Hochufer sind für den Laien kaum zu unterscheiden. „Sie ähneln sich sogar auf Satellitenbildern“, sagt Professor Knapp. Møns Klint und die Jasmunder Kreideküste schieben sich bogenförmig in die Ostsee, beide in östliche Richtung. Sie haben dieselbe Entstehungsgeschichte und auch geologisch sind so gut wie keine Unterschiede zwischen der Kreide von Møn und der von Rügen zu erkennen. An beiden Ufern kommt es immer wieder zu Abbrüchen. Auf Møn erlebe man die Geburt Dänemarks, werben die Skandinavier mit etwas nationalem Pathos in Møns Geocenter, das von der Zielstellung her mit dem Nationalparkzentrum am Königsstuhl vergleichbar ist. Doch nicht die „dänische Wiege“ ist es, die aus Sicht der Initiatoren des Welterbe-Antrags die Einmaligkeit dieser Küste ausmacht. „Die Kreidefelsen auf Rügen und Møn sind die besten Plätze der Welt, um solche eiszeitlich entstandenen Landschaften zu beobachten“, argumentierte Nils Natorp bei einem Vortrag am Mittwoch in Sassnitz. Während es bei den Buchenwäldern um die ökologischen Aspekte ging, werden für die Kreideküste zwei andere Kriterien ins Feld geführt. „Es muss so schön sein, dass man anfängt zu weinen“, fasste es der Leiter des Geocenters mit seinen Worten zusammen.

Hans Dieter Knapp hat genau das erlebt: Dem Wissenschaftler standen Tränen in den Augen, als er 1989 zum ersten Mal mit der Fähre von Sassnitz nach Schweden fuhr und Jasmunds Küste in voller Pracht von der Seeseite aus sah. Die Küste Møns können die Rüganer und vor allem die Hiddenseer bei guter Sicht von Land aus bestaunen. Zwischen dem Rügener Königsstuhl (118 Meter hoch) und seinem dänischen Gegenstück, dem 128 Meter hohen Dronningestolen („Königinnenstuhl“) liegen lediglich 84 Kilometer Luftlinie. Vor Jahrzehnten sollen zwischen beiden Inseln kurzzeitig sogar Ausflugsschiffe gefahren sein. Dass dies wieder aufleben könnte, darauf hoffen selbst die Mitglieder der deutsch-dänischen Initiativgruppe trotz aller Euphorie vorerst nicht. Aber ein gemeinsames Welterbe könnte die Bewohner und Besucher neugierig auf die jeweils andere Insel machen, sagt der Sassnitzer Bürgermeister Frank Kracht. Auch sein Name steht unter einer Absichtserklärung, die unter anderen von seinem Amtskollegen Mikael Smed der Stadt Vordingborg, zu deren Gemeindegebiet Møn gehört, von Dr. Peter Dietrich, Geschäftsführer des Kreidemuseums in Gummanz auf Rügen, von Hans Dieter Knapp in seiner Eigenschaft als Vorsitzender des Vereins Insula Rugia und vom Geocenter-Leiter Nils Natorp im vergangenen Jahr unterzeichnet wurde. Darin erklären sie ihre Unterstützung für die Welterbe-Nominierung der beiden Inseln und legen fest, nach welchen Unesco-Kriterien diese erfolgen soll.

Dänemark hat Deutschland zur Bewerbung eingeladen

Unterstützung für die Initiative hat auch Mecklenburg-Vorpommerns Landwirtschaftsminister Dr. Till Backhaus zugesagt. Letztlich ist die Entscheidung für die Nominierung vor allem eine politische. „Wir sind dafür nicht zuständig“, sagt Professor Knapp. Die Wissenschaftler werden zwar um Zuarbeiten und Einschätzungen für den Antrag gebeten. Das Verfahren selbst liegt aber in den Händen der Bundesregierung. Die ist von der dänischen Seite offiziell zu der gemeinsamen Bewerbung eingeladen worden. Die nordeuropäischen Nachbarn haben das „Gespann“ Møn/Rügen seit 2018 auf ihrer Vorschlagsliste (Tentative-Liste). Ob die deutsche Seite dieser Einladung folgt und gleiches tut, darüber wird derzeit in Berlin gesprochen. Andere deutsche Welterbekandidaten (beispielsweise ist MV mit dem Vorschlag „Residenzensemble Schwerin – Kulturlandschaft des romantischen Historismus vertreten), würden durch die deutsch-dänische Kandidatur nicht benachteiligt, versichern Hans Dieter Knapp und Nils Natorp nachdrücklich. „ Dänemark hat die Deutschen eingeladen und ist damit für das Antragsverfahren zuständig. Weitere deutsche Nominierungen werden dadurch nicht blockiert.“

Titelverleihung wäre 2024 möglich

Auf Rügen und Møn hofft man, dass die deutsche Regierung im kommenden Monat den Vorschlag offiziell mit der Aufnahme ihre Tentative-Liste unterstützt. Folgt dann auch die Unesco der Argumentation, könnten die beiden Kreideküsten 2024 die Anerkennung als Welterbestätten feiern, zeigt sich Nils Natorp zuversichtlich.

Vorschläge erfüllen zwei Kriterien Die Kreideküsten von Møn und Rügen sind sechs beziehungsweise zwölf Kilometer lang. Sie erfüllen nach Ansicht der Initiatoren der Bewerbung um den Welterbe-Titel zwei offizielle Kriterien der Unesco. Zum einen seien es „überragende Naturerscheinungen oder Gebiete von außergewöhnlicher Naturschönheit und ästhetischer Bedeutung“ (Kriterium 7), gleichzeitig auch „außergewöhnliche Beispiele der Hauptstufen der Erdgeschichte, einschließlich der Entwicklung des Lebens, wesentlicher im Gang befindlicher geologischer Prozesse bei der Entwicklung von Landschaftsformen oder wesentlicher geomorphologischer oder physiographischer Merkmale“ (Kriterium 8)

