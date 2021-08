Deutschland-Tour ohne Rügen? Geht gar nicht!

Garz

Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus – Radsportfans können es kaum noch erwarten. „Am 25. August startet die diesjährige Deutschland-Tour in Stralsund. Das ist eine tolle Gelegenheit, den Radsport-Helden mal ganz nahe zu kommen“, erklärt Sven Kühbauch.

Er hat in jüngster Zeit seine Leidenschaft für den Radsport wiederentdeckt. „Wenn man wieder anfängt, selbst zu fahren, interessiert einen natürlich auch, was die anderen machen“, sagt der Radsport-Fan. Also hat er nicht nur die Tour de France im TV verfolgt, sondern auch Olympia. „Da waren tolle Leistungen und Überraschungen dabei – ich habe richtig mitgefiebert“, gesteht er.

Keine Jedermann-Tour für Rügen?

Nun will er wieder selbst fahren. „Als Mitglied des Radsportvereins ‚Tour d’Allee‘ ist natürlich klar, dass ich im September dessen Tour mitfahre. Bis dahin hatte ich eigentlich darauf gehofft, die Jedermann-Tour der Deutschland-Tour mitfahren zu können.“ Doch die ist leider in Nürnberg. „700 Kilometer Anreise, bevor es losgehen kann? Kommt gar nicht infrage“, sagt Kühbauch. Trotzdem lässt er sich seinen Spaß am Radfahren nicht nehmen – und hat kurzerhand seine eigene Jedermann-Tour ausgearbeitet. „Die Route führt natürlich über Stralsund und kann wegen des guten Belages in einem guten Schnitt durchfahren werden. Weil es aber nicht viel Steigung auf der Strecke gibt und einiges zu erleben, kann man sie auch mal mit der Familie fahren“, sagt Kühbauch.

Er startet seine Tour entweder in Altefähr oder Garz und fährt auf dem geteerten Radweg bis zur Glewitzer Fähre. „Die kleine Überfahrt macht Spaß. Wer jetzt schon Hunger hat, kann in der Fischräucherei in Stahlbrode einkehren. Klassische Fischbrötchen gibt es hier nicht, aber Fisch mit Brötchen“, lacht Kühbauch. Er lässt die Pause aber aus und folgt dem Radweg Richtung Stralsund. „Die gut zehn Kilometer Kopfsteinpflaster auf der Strecke muss man erst mal meistern, aber wer später auf der Champs-Élysées eine gute Figur machen möchte, kann hier schon mal üben.“ Kühbauch empfiehlt eine moderate Trittfrequenz und lockere Haltung.

Einen Blick auf das Fahrerlager auf Dänholm werfen

Gute Übung für die Champs-Élysées: Rund zehn Kilometer Kopfsteinpflaster müssen bewältigt werden. Quelle: Gaia Born

Wer das Gehoppel auf Pflaster hinter sich hat, kann sich auf einer schönen Fahrradstraße erholen, sie führt bis zum Deviner Park, von wo aus ein Radweg mit abwechslungsreichem Belag am Strelasund entlangführt. Tipp für Familien on Tour: Hier gibt es drei Spielplätze, einen Bücherschrank und jede Menge Bade- und Rastmöglichkeiten zu entdecken. Weiter bis zum Bahnhof Rügendamm, rechts geht es über den Rügendamm, der auch über Dänholm führt. „Hier ist dieses Jahr das Fahrerlager der Deutschland-Tour 2021. Vielleicht kann man ja etwas sehen“, hofft Kühbauch.

Wer nicht direkt zurück auf die Insel will, kann ab dem Bahnhof Rügendamm erst einmal geradeaus zum Hafen fahren. Hier gibt es viele Möglichkeiten, sich für die Rückfahrt bei Fischbrötchen, Kaffee oder Kuchen zu stärken. „Mein Tipp: Das Rad beim Fischkutter abschließen und mit dem Fahrstuhl im gegenüberliegenden Ozeaneum-Parkhaus ganz nach oben fahren. Von hier hat man einen schönen Blick über Stralsund und den Strelasund. Bei guter Sicht kann man sogar den Leuchtturm von Hiddensee sehen“, verrät Kühbauch.

Am Hafen in Stralsund gibt es an den Fischkuttern leckeren Kibbeling mit Pommes – danach kann die Jedermann-Tour weitergehen. Quelle: Gaia Born

Auch als Familientour geeignet

Zurück auf dem Rügendamm: Dahinter geht es rechts an der Ampel auf der Landstraße bis zur Abzweigung Nesebanz. „Von hier führt ein geteerter Radweg nach Gustow. Den Radweg vom Bahnhof Altefähr bis Nesebanz kann ich nicht empfehlen, er hat teils spitze Steine und tiefe Spurrillen, das ist für Mensch und Maschine nicht ungefährlich.“ Aber ab Nesebanz führt ein sehr schöner geteerter Radweg über Sissow (hier wechselt der Belag in einen gut zu befahrenden Plattenweg mit schöner Aussicht auf die Felder) nach Poseritz. „Auch hier kann man schön einen Familienstopp einplanen, die Molkerei samt Hofladen ist einen Besuch wert. Auch Profi-Radfahrer trinken gern mal ein Glas Milch oder einen Kakao, um sich ausgeschwitzte Mineralien wieder zuzuführen. Und wenn man Glück hat, grasen gegenüber einige niedliche Alpakas. Für Kinder ein Highlight!“

Der Radweg von Sissow nach Poseritz: Der Belag ist ein gut zu befahrender Plattenweg mit schöner Aussicht auf die Felder. Quelle: Gaia Born

Ab Poseritz geht der Radweg nun gut geteert auf der alten Bahnlinie weiter, wir fahren durch den Hafen Puddemin und kreuzen nach zwei Kilometern Landstraße schließlich wieder den Radweg zur Glewitzer Fähre, den wir nun zurück nach Garz radeln. „Die Strecke hat rund 60 Kilometer und eigentlich keine Berge, die es zu bezwingen gilt. Auf dem Rennrad brauche ich drei Stunden - mit der Familie lässt sich die Strecke aber wunderbar zu einer gelungenen Tagestour ausbauen.“

Mit seiner eigenen Jedermann-Tour ist Kühbauch auch mit der Deutschland-Tour versöhnt. „Ich werde auf jeden Fall bei der Veranstaltung dabei sein und mir die Teams anschauen“, sagt er. Sein Engagement geht sogar noch weiter: Als Helfer betreut er zwei Tage lang einen Posten. „Das ist selbstverständlich, schließlich wünsche ich mir einen gelungenen Auftakt der Tour. Dafür stehe ich sogar früh auf,“ lacht der Profi-Musiker, der sonst gerne mal nächtelang in seinem Studio an seinen Sounds tüftelt.

Von Gaia Born