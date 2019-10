Hiddensee

Am morgigen Sonntag wird das Eggert-Gustavs-Museum in Kloster eröffnet – und zwar punkt 9 Uhr von Heiko Björn Gustavs. Zuvor hat der Museumsleiter über Idee, Anliegen und sich selbst gesprochen.

Wie lange hat es gedauert von der ersten Idee bis zur tatsächlichen Eröffnung?

Die Idee für ein Museum entstand vor gut 15 Jahren. 2009 haben wir die Eggert Gustavs Gesellschaft e.V. gegründet sowie Ausstellungen in den Museen von Neuruppin und Hiddensee sowie 2010 in Barcelona durchgeführt. 2012 konnte die Alte Schmiede erworben werden. Dann begannen die umfangreichen Garten- und Aufräumarbeiten. Wegen der fehlenden Unterstützung der Gemeinde konnte erst 2017 mit Hilfe der Kirche der Leader-Förderantrag zur Sanierung der Schmiede gestellt werden. Das Projekt belegte den 1. Platz der Prioritätenliste im Handlungsfeld Zweiklang von Bildung und Kultur und wurde durch die Lokale Aktionsgruppe Rügen einstimmig beschlossen. Die Gesamtinvestition beträgt um die 250 000 Euro, für die noch fehlenden Eigenmittel von etwa 22 000 Euro werden dringend Spender gesucht.

Wird das Museum das ganze Jahr über geöffnet sein?

Die Sanierung der denkmalgeschützten Alten Schmiede begann im Sommer 2018 und wurde im August 2019 abgeschlossen. Am 6.10. kann nun endlich das Eggert Gustavs Museum eröffnet werden. Bis zum 16.10. ist es dann täglich geöffnet. Der Eintritt ist frei, Spenden werden erbeten. Der Verein wird mit seinen Mitgliedern und Freunden ehrenamtlich versuchen, im nächsten Jahr die Öffnung des Museums zunächst den ganzen Sommer zu gewährleisten. Das Ziel ist von Frühjahr bis Herbst und später ganzjährig regelmäßige Öffnungszeiten anzubieten.

Sind Sie ebenso künstlerisch tätig, wie es Ihr Opa war oder sind Sie in einer ganz anderen Branche zu Hause?

Nach einer handwerklichen Ausbildung und Tätigkeit leitete ich 10 Jahre ein Büro im Deutschen Bundestag und bin derzeit als Prokurist in einem sozialen gemeinnützigen Unternehmen in Berlin beschäftigt. Nebenberuflich bin ich für die Förderung der Kunst auch in anderen Vereinen aktiv - darunter 2. Vorsitzender des Fördervereins Heimatmuseum der Insel Hiddensee, Kassenprüfer im Kunstverein Hiddensee und stellvertretender Vorsitzender der Deutschen Matt Lamb Gesellschaft in Berlin. Künstlerisch bin ich selber nicht tätig, habe aber andere Eigenschaften von meinem Großvater geerbt - Fleiß und Genauigkeit, getreu seinem Spruch „Das Tun ist mehr als Ehr’ und Ruhm“.

Werden Sie als Museumsleiter ständig vor Ort sein, leben Sie auf Hiddensee?

Die letzten Jahre war ich sechsmal jährlich auf der Insel, dieses Jahr schon doppelt so viel, auch zukünftig werde ich häufig pendeln.

