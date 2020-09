Rügen

Mit dem Slogan „Junkerland in Bauernhand“ wollte die Kommunistische Partei Deutschlands ihre Idee von einer radikalen Boden- und Besitzreform in der Sowjetischen Besatzungszone nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges umsetzen. Edwin Hoernle, einer der geistigen Reformväter, benannte im August 1944 bereits die Hintergründe: „Die Masse der bäuerlichen Bevölkerung ist fühlbar zu überzeugen, dass unser Weg der einzige Weg ist.“

Mehr als 18 000 Hektar der Fürsten zu Putbus neu verteilt

Ein Jahr später verabschiedete die Regierung des am 9. Juli 1945 gebildeten Landes Mecklenburg-Vorpommern die Bodenreformverordnung, in der die Enteignung und Neuverteilung von Grundbesitz geregelt waren. Enteignet wurden alle Besitzer von mehr als 100 Hektar. Neben der für die Durchführung verantwortlichen Landesbodenkommission existierten vergleichbare Arbeitsgruppen in Kreisen und Gemeinden des Landes. In der Gemeinde Putbus und auf Rügen wurde mit dem Besitz der Familie zu Putbus einer der größten Grundbesitze Pommerns enteignet und verteilt. 18 360 Hektar Ackerland und Wald standen zur Verfügung, um landarmen Menschen für die Gründung von Neubauernwirtschaften die erforderlichen Acker-, Hof- und Gebäudeflächen zu übergeben.

Großgrundbesitzer mussten Orte verlassen

Die Familie zu Putbus wurde wie alle anderen Großgrundbesitzer enteignet und vertrieben. Sie durfte sich nach Anweisung der Landesbodenkommission nur persönliche Sachen mitnehmen und musste sich in einem Abstand von mindestens 20 Kilometern von dem eigenen Grundbesitz aufhalten. Diesen verwaltete zunächst ein Treuhänder, bevor am Landerwerb interessierte Einwohner und Flüchtlinge der Gemeinde ihren Anteil am enteigneten Land bekamen. Mit einer Sondergenehmigung der in Putbus stationierten sowjetischen Administration durfte Mira von Veltheim, die Frau des ums Leben gekommenen Familienoberhaupts Malte Ludolph von Veltheim und Herrn zu Putbus, in einem Haus der Putbusser Marienstraße wohnen, bis sie 1947 die Insel Rügen verließ.

LPG-Gründungen in den 1950er Jahren

Die Neubauern der Gemeinde bewirtschafteten ihre neuen Äcker allein oder mit befreundeten Bauern, bis sich Anfang der 1950er Jahre auf Beschluss der SED die Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften (LPG) auch auf Rügen durchsetzten. Der Gedanke eines demokratischen und sozial gerechten Aufteilens von Grund und Boden endete für zahlreiche Familien in der Zwangskollektivierung oder in einem freiwilligen Zusammenschluss zu einer Genossenschaft. Sie brachten anfangs nur Land (LPG Typ I), später auch Maschinen (LPG Typ II) und schließlich eigene Tiere (LPG Typ III) ein. Gleichzeitig zahlten sie als Genossenschaftsmitglieder einen sogenannten Inventarbeitrag, eine angemessene Bargeldsumme. Aus den ersten LPG-Gründungen „Vorwärts“, „Vilmblick“, „Am Dolmen“ und „Am Bodden“ in einigen Ortsteilen von Putbus wurden später die LPG (Tierproduktion) Putbus und die LPG (Pflanzenproduktion) Lauterbach.

Alte Grundbücher wurden vernichtet

Auf Rügen organisierten in der Reformzeit 62 Kommissionen die Übergabe von mehr als 62 000 Hektar Land an die neuen Besitzer von gut 5000 Neubauernhöfen. Das erste auf der Insel aufgeteilte Gut war Gagern in der Gemeinde Kluis. Alle anderen folgten in einem Jahre dauernden Prozess von Informationsversammlungen, Überzeugungsarbeiten und Verteilungsberatungen bis hin zur Vernichtung der alten Grundbücher der früheren Güter im Jahr 1951.

Franz zu Putbus scheiterte mit Revision

Gut 50 Jahre nach der Enteignung der Putbusser Besitzungen stellte Alleinerbe Franz zu Putbus (1927-2004) die Ergebnisse der Bodenreform infrage und wollte vor Gericht die Rechtmäßigkeit der Nachkriegsentscheidungen prüfen lassen. Er führte unter anderem die politische Verfolgung seines Vaters an, der im Konzentrationslager Sachsenhausen ermordet worden sein soll. Das nach der Wende angestrebte Gerichtsverfahren legte in dieser Zeit zahlreiche Investitionen in der Stadt Putbus und auf Rügen lahm. Nach mehreren Jahren entschied das Verwaltungsgericht Greifswald, dass „die Begüterung Putbus … durch die Bodenreform insgesamt auf besatzungshoheitlicher Grundlage enteignet worden“ ist. Die Reform habe die „Vergesellschaftung des landwirtschaftlichen Vermögens“ bezweckt, und dies sei mit den Maßnahmen auf Rügen gemäß den Vorschriften umgesetzt worden. Über die Rechtmäßigkeit einzelner Aktivitäten wollten die Richter nicht befinden, weil „diese Maßnahmen durch Organe der Bodenreform vorgenommen“ wurden und damit rechtskräftig bleiben.

Die Aufnahme aus dem Jahr 1945 zeigt Mitglieder der Bodenkommission während der Aufteilung des Gutes Güstelitz bei Putbus Quelle: Repro André Farin

Bei der Begüterung der Familie zu Putbus handelte es sich um ein Familienfideikomiss. Fürst Malte zu Putbus begründete das im März 1839 mit der Maßgabe, den Besitz der Putbusser nur in Ausnahmefällen zu veräußern. Zum Zeitpunkt der Bodenreform umfasste der Familienbesitz 44 Güter, 152 Bauernhöfe, sieben gewerbliche Betriebe und weitere Grundstücke.

Von André Farin