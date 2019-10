Die Cowboys haben die Insel erobert

Vitte

Doc Adams, Larry Schuba, Jasmin Wagner alias Blümchen: Der Thementag am Donnerstag war den Orten Kloster und Grieben gewidmet und lockte Freunde von Countryliedern und 90er-Jahre-Musik ins Festzelt nach Vitte.

Larry Schuba ist „Wiederholungstäter“ und reiste nicht zum ersten Mal zur Insel. „Ich habe gute Erinnerungen an Hiddensee“. Erst Mitte August stand er in Kloster auf der Bühne. Seit mehr als 45 Jahren tritt er mal alleine, mal als Bandleader der Gruppe „Western Union“ auf. Er setzte sich auf einen Stuhl, nahm seine Gitarre in die Hand und stimmte über Land und Leute ein. „Für Stress und Langeweile habe ich heute keine Zeit“, sang er in Vitte.

Larry Schuba, Bandleader der Gruppe „Western Union“, trat am Nachmittag mit seinem Soloprogramm auf. Quelle: Mathias Otto

Zuvor hatte Country-Sänger Steffen Jäckel alias Doc Adams seinen Auftritt. Seit 30 Jahren ist er als Musiker unterwegs und bekannt von Country- und Linedance-Veranstaltungen.

Kartentrick und Jonglage

Immer wieder zwischen den Auftritten trat „Elias Elastisch“ an die Bierzelt-Tische. Er wurde für die Festwoche als zeitgenössische Pantomime und visueller Künstler gebucht. Hier ein Kartentrick, dort Jonglage mit Bällen. Er setzte sich zu den Leuten an den Tisch und legte los. „Diese Unterhaltung gefällt mir und meinen Kindern“, sagt Claudia Steffel aus Schwerin. „Seine kurzen Illusionsshows ziehen uns gleichermaßen in den Bann. Und jeden Tag kommt etwas Neues“, schwärmte die Urlauberin.

Jeden Tag ein neues Outfit: "Elias Elastisch" trat zum Country-Nachmittag als Sheriff auf. Quelle: Mathias Otto

Zum Landeserntefest-Sonntag tauchte er als Gärtner auf, dann als Butler, Page und Agent. „Ich habe mein Outfit dem Programm angepasst. Mit zwei schweren Koffern bin ich auf die Insel gereist. Der Schrank in der Ferienwohnung ist voll“, sagt der gebürtige Greifswalder.

Als Kind hat er viel gemalt und wollte seine Kreativität auch am Theater als Bühnenbauer unter Beweis stellen. Bis er die Clownerie kennengelernte. „Danach hatte sich mein Berufswunsch zu 100 Prozent gewandelt. Ich wollte dann lieber auf statt neben der Bühne arbeiten“, sagt er.

Hiddensee hat der Künstler zuletzt als Kind besucht. „Es ist also so, als würde ich das erste Mal auf die Insel reisen. Und es hat sich gelohnt. Die Inselbesucher haben viel Spaß mitgemacht. Ich komme gerne wieder hierher.“

Erntefestwoche ist wie ein zusätzliches Geschenk

Viele Inselgäste vergnügten sich auch vor dem Festzelt. So wie Oliver (55) und Gabi Francke (54) und Kind Leonie (7) aus dem Hildesheimer Raum ( Niedersachsen), die in Grieben eine Ferienwohnung gefunden haben. Bei Sonnenschein und 13 Grad tobten sie zwischen den Strohballen. „Die Erntefestwoche ist wie ein zusätzliches Geschenk zum Urlaub. Wir haben immer mal wieder ins Festzelt geschaut, zuletzt, als Detlef D! Soost mit den Kindern tanzte“, sagt er. „ Hiddensee ist einfach herrlich. Wenn man mit der Fähre losfährt, lässt man symbolisch alles auf Rügen. Hier können wir unsere Akkus auftanken“, ergänzt Gabi Francke.

Am Abend stand Jasmin Wagner auf der Bühne im Festzelt. Die Veranstalter hatten zu einer 90er-Jahre-Party aufgerufen. In dieser Zeit sang die Frau unter dem Namen Blümchen, trat aber seit 2001 wieder unter richtigem Namen auf. 2019 erfolgt im Rahmen einer „90er-Revival“-Tour noch einmal eine lange Serie von Auftritten als Blümchen – unter anderem auf der Insel Hiddensee.

Am Freitag findet der Neuendorf-Tag statt. Dann werden die Musiker von „Up Beat“ (13 Uhr), The Crazy Boys“ (16 Uhr) und „The Souldiers“ (19 Uhr) in Vitte erwartet.

Lesen Sie auch hier

TV-Choreograf Detlef D! Soost brachte Kinder auf Hiddensee ins Schwitzen

Von Nina Hagen bis Andrea Berg: Schlager-Tag in Vitte

Wegen Dreharbeiten: Sarah Lombardi sagt Konzert in Vitte ab

Urlauber genervt von Festwoche auf Hiddensee

Mehr zum Autor

Von Mathias Otto