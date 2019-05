Putbus

Mehr als ein Jahr soll sie unterhalb der Rathaustreppe gelagert worden sein – nun ist sie wieder im Licht der Öffentlichkeit zurück. Die Putbus-Ausstellung ist seit dieser Woche oberhalb des Cafes Central an der Alleestraße zu sehen. Dessen Betreiber Detlef Schwitalla hatte die Räume für die Ende 2017 in der Orangerie abgehängte Schau angeboten. In der Folge waren die Stadtvertreter dann einem entsprechenden Antrag der Fraktion „ CDU Putbus, Denk mal!“ gefolgt und sprachen sich für den neuen Ausstellungsort aus.

Dass die vor Jahren von Reinhard Piechocki und Katrin Eigenfeld konzipierte Schau zur Geschichte der Stadt Putbus um ein besonderes Ausstellungsstück ergänzt werden konnte, darauf verwies Bürgervorsteher Jörg Riemer ( CDU) zur Eröffnung. Dabei handelt es sich um ein Originalporträt von 1860 von Malte II in Pastell. Er ist der Enkelsohn des Fürsten Wilhelm Malte zu Putbus. Das Porträt ist sogar noch im Originalrahmen erhalten. Nach Putbus hat es Stadtvertreterin Julia Präkel ( CDU) „gelotst“. Der Stralsunder Händler Ralf Dieckmann hat es für drei Monate als Leihgabe zur Verfügung gestellt – und es müsste danach vielleicht nicht abgehängt werden. „Denn das Bild wird für 1500 Euro zum Verkauf angeboten. Die etwa 20 Eröffnungsgäste, darunter Kurdirektorin Birgit Lahann und ihr Mitarbeiter Dr. Ralf Bittner, würden sich sehr freuen, wenn sich ein Käufer fände, der das Bild dann als Leihgabe der Stadt überlassen würde“, macht Julia Präkel in diesem Zusammenhang deutlich.

Die Präsentation in zwei großen Räumen im Obergeschoss besteht aus drei Teilen, befasst sich mit der Chronologie der Stadt und ihren Bauten, der Geschichte des Fürstenhauses und verschafft einen Einblick in die Historie der Romantik. „Sie ist ein gutes Pendant zum historischen Theater, das sich direkt nebenan befindet und ebenfalls geschichtliche Führungen anbietet“, hob Ralf Bittner zur Eröffnung hervor.

Bei der waren übrigens auch Michaela zu Putbus, Vorsitzende des Fördervereins „Residenzstadt- und Schlosspark Putbus“ und ihre Tochter zu Gast. Sie zeigten sich erfreut, dass die Geschichte der Familie zu Putbus wieder erlebbar ist. Zudem offenbarte Café-Betreiber Detlef Schwitalla, dass er die Ausstellung nach und nach erweitern wolle und in diesem Zusammenhang dankbar für weitere Exponate aus der Bevölkerung sei. Auch einen Stammbaum der Fürsten-Familie möchte er eigenständig ergänzen.

Die Ausstellung kann an sechs Wochentagen jeweils von 10 bis 17 Uhr besichtigt werden. Für Kurkarten-Inhaber ist der Eintritt frei. Für alle anderen kostet er 2,50 Euro.

Chris Herold